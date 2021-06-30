«Мы не изменим планов, нас не могут запугивать годами»

В грузинской столице завтра стартует Неделя прайда – серия мероприятий, посвященная борьбе с гомофобией. Ультраправые силы не отказываются от намерения сорвать планы организации Tbilisi Pride. В то же время патриархия обратилась к европарламентариям и представителям дипкорпуса с призывом воздержаться от поддержки Недели прайда в Тбилиси.

Группа ультраправых активистов сегодня провела две акции. Одну у здания посольства США, вторую – у офиса представительства Евросоюза в Грузии. Они обратились к послам Келли Дегнан и Карлу Харцелю, призвали их покинуть страну. Обращение зачитал ультраправый активист Гурам Палавандишвили.

«Батоно Харцель, где вы воспитывались? Какую дикую, человеконенавистническую, темную, любящую похабщину культуру вы представляете? Батоно Харцель, как вы смеете в чужой стране, в нашем христианском государстве проповедовать и распространять огромнейший разврат на земле – грязный гомосексуализм? (…) Мы призываем вас срочно навсегда покинуть нашу страну», – обратился Палавандишвили к послу.

Открытое письмо к дипкорпусу, а также к европарламентариям опубликовала и патриархия. ГПЦ призвала их воздержаться от поддержки Недели прайда. В письме также сказано, что Марш достоинства, которым должна завершиться серия мероприятий, – в реальности не имеет ничего общего с достоинством.

«Запланированный прайд, который организаторы прикрывают защитой прав человека, становится пропагандой нетрадиционного образа жизни. Он содержит признаки провоцирования, входит в конфликт с нравственными нормами, признанными в обществе, и ставит целью легализовать тяжелый грех (…) Необходимо, чтобы наше общество увидело, что европейская демократия – это не отрицание образа жизни, мышления и религиозных чувств абсолютного большинства людей», – говорится в заявлении патриархии. При этом ГПЦ призвала грузинские власти «адекватно оценить положение» и «действовать во избежание дестабилизации в стране».

Ближе к вечеру представительство Евросоюза, а также посольства Австрии, США, Бельгии, Германии и еще более 10 представительств в Грузии опубликовали совместное заявление, в котором выразили свою поддержку ЛГБТ-сообществу.

«Публичные собрания – основа действующей демократии. Мы еще раз повторяем предыдущий призыв к правительству Грузии, к политическим, гражданским и религиозным лидерам – бороться с любым проявлением дискриминации и предрассудками, принять все возможные меры для искоренения насилия и провести публичный дискурс, основанный на уважении и сопереживании. Мы все вместе стоим на страже свободы и равенства», – сказано в заявлении посольств.

«Мы не изменим планов, нас не могут запугивать годами», – говорит в свою очередь Георгий Табагари, представляющий организацию Tbilisi Pride. По его словам, позиция патриархии их не удивляет, но тем не менее они надеялись, что она не будет открыто призывать к насилию – а именно так в организации расценивают обращение церкви.

«Мы не удивлены, что авторы 17 мая 2013 года (тогда акция ЛГБТ-сообщества в центре Тбилиси переросла в массовые беспорядки с участием членов ультраправых организаций и радикально настроенных священнослужителей) пошли на такой шаг. Но в этом случае мы говорим с государством, потому что это именно его прерогатива – защищать безопасность. Именно оно – гарант Конституции. Поэтому говорить с патриархией нам не о чем. Мы можем только выразить сожаление в связи с деградацией их ценностей. Менять планы мы не намерены. Попытка напугать нас и вывести людей на улицы – это не может продолжаться десятилетиями. Мы полагаем, что пришло время властям взять на себя ответственность и обеспечить (реализацию) права людей на мирное собрание», – сказал Георгий Табагари «Эху Кавказа».

По его словам, Tbilisi Pride провела еще одну встречу с представителями МВД, на которой обсуждался вопрос обеспечения безопасности в ходе запланированных мероприятий. По ряду аспектов, говорит Табагари, договоренности достигнуты, но некоторые все еще находятся на стадии обсуждения:

«К сожалению, мы не очень довольны, как в целом работает государство в отношении людей, поощряющих насилие и призывающих к нему. И это проблема. В плане превентивных мер государство делает слишком мало».

МВД официальных комментариев относительно Недели прайда не делало. Замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе затронул тему только в ходе заседания парламентского комитета по правам человека 18 июня. По его словам, органы предупредили организаторов Недели прайда о тех рисках, с которыми связано ее проведение. В то же время полиция, МВД и государство обязаны обеспечить защиту права на собрание и свободу самовыражения любого типа, если это не выходит за рамки закона. В этом случае, сказал замминистра, полиция будет действовать в соответствии с законом.

Первое мероприятие в рамках Недели прайда состоится завтра. Это закрытый показ фильма и дискуссия. А завершиться неделя, посвященная борьбе с гомофобией, должна 5 июля Маршем достоинства на проспекте Руставели.