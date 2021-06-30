Рубку делового леса в Абхазии остановят

Кабинет министров Абхазии сегодня рассмотрел 16 пунктов повестки дня, два из них отложили, они касались внесения изменений в распоряжения правительства, регулирующие разведку и добычу углеводородного сырья. Наиболее остро из оставшихся обсуждали вопросы вырубки и восстановления леса и задолженностей перед энергетиками.

Заседание правительства началось с предложения премьер-министра Александра Анкваба отложить рассмотрение двух вопросов повестки. Предполагалось одобрить внесение изменений в два распоряжения кабинета министров от 2013 и 2014 годов, оба касаются права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в Абхазии. Одно – для ООО «РН-Шельф Абхазии» на Гудаутском участке акватории Черного моря, другое – для ООО «Апсны-Ойл» на территории Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, а также в акватории Черного моря на восточно-абхазском участке.

Никто из членов правительства не возражал, рассмотрение вопросов отложили.

Кабмин утвердил новые правила лицензирования в сфере оборота оружия и предоставление субсидий независимым печатным изданиям и частным теле- и радиовещательным СМИ. Государственное финансирование в размере 50 тысяч рублей в месяц получат негосударственные СМИ, обладающие статусом юридических лиц.

По представлению министра экономики Кристины Озган на рассмотрение кабмина вынесен перечень объектов, подлежащих ремонту и реконструкции за счет средств республиканского бюджета. Объем заявок, сформированный в 2020-2021 году, составляет около 1 млрд рублей, правительство может выделить на эти цели только около 100 млн рублей. В список будут включены преимущественно инфраструктурные объекты.

Начальник Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия Анзор Ашхацава просил кабмин утвердить на 2021 год объемы лесосечного фонда по лесовосстановительным рубкам в объеме более 33 000 куб. метров. Круглый лес на экспорт планируется в объеме около 14 000 куб. метров. Лесовосстановительные работы по естественному возобновлению леса намечены на площади 37 га, посадки леса – на площади пяти гектаров, уход за лесокультурами – на площади 26 гектаров.

На тему леса откликнулся министр внутренних дел Дмитрий Дбар, по его словам, проверка показала, что лесхозы не платят налоги, не делают отчислений в бюджет, у них большие задолженности, они не соблюдают технику безопасности, в прошлом году погибли два человека, периодически возникают пожары.

Анзор Ашхацава пояснил, что лесные пожары ­– рукотворные, местные жители жгут леса, чтобы освободить территорию для выпаса скота. 2020-й год был для лесхозов провальным, а посадки леса последний раз проводились в 2019 году.

Александр Анкваб считает, что нужно прислушаться к абхазским ученым, которые оценивают ситуацию с лесами в Абхазии как катастрофическую и предлагают рубку делового леса вообще остановить:

«Вы сами как считаете, как профессионал, что происходит с нашими лесами? Вы знакомы с научным докладом академика Бебия о состоянии лесов? Какая там выборочная рубка? Мы рубим одно дерево, пока дотаскиваем его до какого-то места, по дороге уничтожаем штук 50 молодняка. Вы же это знаете лучше меня. Мы-то дилетанты, а вы профессионал. Вот как нам быть? Ученые предлагают вырубку так называемого делового леса в Абхазии остановить, коль мы плохо занимаемся восстановлением лесных массивов. У нас большая проблема, большая беда не только с вредителями, главный вредитель – это мы!»

Премьер-министра возмутил и тот факт, что без согласования с правительством лесхозы прокладывают дороги в Кодорском ущелье. Он поручил министру экономики Кристине Озган разобраться в ситуации и заявил, что не будет подписывать представленный Управлением лесного хозяйства документ. Анкваб предложил пересмотреть подходы, чтобы, возможно, остановить заготовку леса и начать его восстанавливать.

Вне повестки дня был обсужден вопрос пожара на подстанции «Очамчира-тяга» мощностью 32 мегаватта. Кристина Озган описала состояние подстанции и нанесенный ей ущерб:

«Сгорело распределительное устройство в центре подстанции, в результате чего часть города Очамчира и пять сел были обесточены. Была создана комиссия, которая будет проводить служебное расследование о причинах возгорания и оценке ущерба, который нанесен. К ночи вчерашнего дня в город Очамчира и, соответственно, во все села, которые были обесточены, была подана электроэнергия по временной схеме. На данный момент пока все работает без перебоев. Пожар повредил полностью все распредустройства. На сегодняшний день подготовлена техническая схема восстановления. Два трансформатора, которые находились на подстанции, не повреждены. Соответственно, у нас по двум подстанциям по Гудауте и по Сухуму в рамках реконструкции, которая проводилось в 2019 и 2020 годах, есть резервные ячейки, которые будут перераспределены по согласованию».

Александр Анкваб зачитал список государственных ведомств и подведомственных организаций, задолжавших приличные суммы за потребленную электроэнергию. Общая сумма долгов составляет более 90 млн рублей. Оказалось, что «Водоканал» г. Сухума задолжал около 19 млн рублей, Управление образования г. Сухума – более 2 млн рублей, Абхазская государственная филармония более миллиона рублей, в списке должников оказались Государственный таможенный комитет, Министерство обороны, Генеральная прокуратура, Минздрав, аппарат кабмина, все районные администрации, больницы, объекты культуры и многие другие ведомства.

У всех этих организаций есть соответствующие статьи расходов, несмотря на это долги за электроэнергию из года в год только растут.

Вице-премьер и министр финансов Владимир Делба сообщил, что Минфин выделит из общих расходов коммунальные платежи, чтобы средства нельзя было расходовать не по назначению.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия