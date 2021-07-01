Ираклий Гарибашвили будет продавать отечественное

В ближайшие десять лет правительство Грузии планирует свести к минимуму импорт продовольствия. Смысл новой инициативы правительства сегодня объяснил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации программы «Охрана окружающей среды и развитие села до 2030 года».

Согласно данным Всемирного банка, зависимость Грузии от импорта растет: если в 2013 году объем импорта не превышал 54% ВВП, то к 2019 году он достиг почти 64%. Сегодня Грузия занимает в рейтинге зависимости от импорта, который составляет Всемирный банк, 31-е место среди 155 стран. В 2018 году Грузия в этом списке значилась на 45-м месте с импортом 61,2% от ВВП.

Наибольшую долю в импорте товаров – 9,5% – занимают автомобили, 6,7% приходится на медные руды и концентраты, 6,2% – на нефть.

Ситуация в соседних с Грузией странах выглядит получше: импорт в Армении составляет 54,5% ВВП, Азербайджана – 36,9%, Турции – 29,9% и России – 20,8%.

Несмотря на рост внешнеторгового оборота, по сравнению с прошлым годом, динамика не очень меняется за первые пять месяцев 2021 года: Грузия ввозит в два раз больше продукции, чем продает за рубеж. Торговое сальдо остается в значительном минусе – 1,95 млрд долларов: за первые пять месяцев 2021 года импорт составил 3,48 млрд долларов, экспорт – 1,53 млрд долларов.

Власти проблему признают. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, один из приоритетов правительства – сделать страну самодостаточной в плане продовольствия. По данным статистики, с 2000 года Грузия закупила продуктов питания на 22 миллиарда долларов:

«Как вы знаете, мы начали работу над долгосрочными планами развития. Правительство завершило работу над документом, и с сегодняшнего дня мы приступим к его обсуждению. Хочу напомнить, что объем государственных инвестиций в сельское хозяйство за последние восемь лет составляет около 2 миллиардов лари. Кроме того, частные инвестиции составили около 1 миллиарда лари. Согласно нашему амбициозному плану, общий объем совместных, государственных и частных, инвестиций в ближайшие годы составит 7 миллиардов лари. Конечно, мы не против импорта, но мы можем производить больше в стране, и для этого мы разработали программы, при реализации которых, по нашим расчетам, прогресс будет более инклюзивным, наша главная задача должна заключаться в том, чтобы трудоустроить как можно больше граждан».

Необходимо отметить, что аналогичная программа уже действует в Грузии с 2012 года, и она не раз становилась объектом критики оппозиции. По словам члена политсовета «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, сложилась парадоксальная ситуация: государственное финансирование сельского хозяйства с каждым годом увеличивается, а темпы роста сельского хозяйства с каждым годом снижаются:

«Куда уходят эти деньги? Как сами отмечают, более полутора миллиардов лари вложено в сельское хозяйство, в разные проекты. Не говоря уже о пресловутой программе субсидирования пахотных работ, в парламенте утверждается множество разных проектов, а сельское хозяйство, по сути, идет вспять. Эта отрасль и тогда производила в пределах 8-10% ВВП, и сейчас эта цифра заморожена на том же уровне».

По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, реализация данных программ требует нестандартного подхода:

«В своем последнем выступлении премьер отметил, что в ближайшие годы Грузия должна в три раза увеличить экспорт продукции сельского хозяйства. Это, конечно, хорошо, но одного роста продуктивности недостаточно. Нужна правильная логистика, кропотливая работа по созданию специальных хранилищ для сезонного перераспределения не только местной продукции, но и импорта, для последующего реэкспорта в третьи страны. Это несложно, но необходим последовательный, вдумчивый подход», – подытожил экономист.

В планах властей на 2021 год – закупка техники для развития села, в этом направлении, по словам министра Минсельхоза Левана Давиташвили, только в этом году на эти цели планируется израсходовать 120 миллионов лари.