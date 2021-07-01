Неделя прайда: начало

В Тбилиси сегодня стартовала Неделя прайда. Представители ультраправых сил попытались сорвать мероприятие, открывшее ее. Впрочем, полиции удалось взять ситуацию под контроль. Закрытый показ документального фильма состоялся.

Место и время проведения кинопоказа организаторы держали в секрете. Несмотря на это, уже за два часа до его начала к зданию начали стекаться представители ультраправых сил. Они выкрикивали гомофобные фразы, насильственные призывы и бросали в людей, прибывающих на мероприятие, различные предметы. В ход шли яйца, бутылки и, по утверждению некоторых очевидцев, – камни. Попытки перекрыть дорожное движение и прорваться в здание, где проходил показ, пресекла полиция. По состоянию на семь часов вечера было задержано 11 человек. Еще днем МВД распространило заявление, в котором подчеркнуло, что «ведомство примет все меры, чтобы мероприятие, запланированное на 1 июля, прошло в безопасном формате».

Прибывший на место вечером глава полиции Тбилиси Важа Сирадзе призвал собравшихся не выходить за рамки закона:

«МВД уже сделало заявление, и мы еще раз подчеркиваем, что на территории, прилегающей к мосту Вахушти, мобилизованы представители правоохранительных органов, которые защищают общественный порядок. Мы еще раз призываем всех подчиниться законным требованиям полиции, не нарушать закон. Свобода слова и самовыражения есть у всех – как у одной, так и у другой стороны».

Кинопоказ начался с небольшим опозданием. Среди гостей – а это около сотни человек – были и представители дипломатического корпуса. Свое отношение к проведению Недели прайда в грузинской столице сегодня высказала президент страны Саломе Зурабишвили, находящаяся во Франции:

«У участников Tbilisi Pride есть право выразить свое мнение, воспользоваться правом, гарантированным им Конституцией, – заявила она. – Для меня неприемлема какая бы то ни была форма насилия, угроз, давления, использование языка ненависти. Неприемлемо потому, что это нарушает конституционные права человека. Я считаю, что все имеют право на свободу слова. Это наша исконная толерантность, являющаяся частью нашей идентичности. На ней строилась наша страна, и на ней она будет развиваться и завтра».

Тем временем группа депутатов совместно с гражданскими активистами требует вызвать министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури в парламент. Они считают, что глава ведомства должен ответить на вопросы депутатов, в частности, рассказать о том, как его министерство планирует обеспечить безопасность участников Марша достоинства 5 июля.

«Я бы хотела, чтобы эта неделя прошла мирно, так, как это полагается европейской стране, где права человека защищены и все равны перед законом. К сожалению, мы слышим очень серьезные угрозы от конкретных групп, призывы к насилию. Мы вызвали министра внутренних дел, чтобы он ответил на все вопросы, и у нас были гарантии того, что марш 5 июля пройдет безопасно. Но, к сожалению, у нас до сих пор нет ответа (от министра)», – сказала председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе.

К тому же призвала главу МВД и активистка Женского движения Ида Бахтуридзе:

«По поводу марша власти и МВД пока полных гарантий безопасности не давали. Поэтому и я с этой трибуны хочу напомнить власти, что это – тест для нашей страны и для нашего общества: выбираем ли мы конституционное государство или же общество, управляемое насильственными группами».

Марш достоинства, которым должна завершиться Неделя прайда, стартовавшая сегодня, пройдет 5 июля на проспекте Руставели.