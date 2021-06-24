Опять как в первый раз?

В Южной Осетии растет число инфицированных коронавирусом. Накануне он был выявлен еще у 15 жителей республики, днем ранее – у 13. По словам главного санитарного врача республики Марины Кочиевой, вероятнее всего, эта тенденция будет сохраняться. С целью недопущения осложнения ситуации она призвала жителей соблюдать требования эпидемиологов.

По сути, это первая официальная реакция югоосетинских властей по поводу третьей волны пандемии, которая уже пришла на Северный Кавказ и, очевидно, подает первые признаки в Южной Осетии. В противном случае, к чему призывы соблюдать масочный режим и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей? Не оставляют сомнений в серьезности ситуации и алармистские нотки в заявлении главного санитарного врача Марины Кочиевой.

«От каждого из нас, учитывая ситуацию, в которой мы находимся сейчас, зависит очень многое. Ограничения будут вводиться в зависимости от ситуации, но чтобы они не были жесткие, все обозначенные ранее предписания и рекомендации должны строго исполняться… Убедительно требуем, чтобы это все исполнялось. Еще раз рекомендую всем пройти вакцинацию в целях безопасности своего здоровья и здоровья окружающих, прошу всех подойти к этому вопросу ответственно», – цитирует Марину Кочиеву информагентство «РЕС».

По словам сопредседателя общественного движения «Алания-Россия» Роланда Келехсаева, из всего им прочитанного о третьей волне более всего его настораживают заявления российских медиков. С их слов получается, говорит Роланд Келехсаев, что все начинается заново:

«Очень сильно обломали тех, кто уже переболел. Они-то думали, что для них все позади. Их даже просили не приходить на вакцинацию, а теперь получается, что они даже в худшем положении, чем не переболевшие – у них и организм ослаблен перенесенной инфекцией, и от индийского штамма они не защищены. Правда, говорят, что вакцинированные перенесут индийский штамм в легкой форме, но сколько их у нас?

– Около трехсот…

– Плохо идет вакцинация. То есть мы как бы начинаем все заново, но уже с других позиций. Вирус, как пишут, агрессивнее, тяжелее переносится. Но и наши врачи набрались опыта, научились лечить эту болезнь. Некоторые проблемные направления мы закрыли, например, у нас теперь свое производство кислорода. Еще один плюс – студенты сейчас дома на каникулах, в случае локдауна в России они не будут фактором риска. Сейчас главный вопрос к населению и к властям, они-то ведь уже убедились, что ковид – это не шутка, все-таки около ста человек мы похоронили… Вопросы звучат так: готовы ли власти вводить какие-то разумные ограничения и последовательно настаивать на их соблюдении? Готово ли население соблюдать этим меры безопасности? Пока ни того, ни другого я не наблюдаю, хотя уже пора бы».

Цхинвал действительно пока не подает признаков обеспокоенности. На дверях некоторых магазинов сохранились прошлогодние вывески «Без масок не входить», но их никто не соблюдает, и от посетителей никто не требует придерживаться правил.

Все это выглядит легкомысленно на фоне ограничений, которые принимают в Северной Осетии. С 23 июня там запрещены массовые мероприятия, вводятся ограничения в работе сферы услуг.

Завтра в Цхинвале пройдет выпускной бал. На центральной площади состоится гала-концерт с участием северокавказских реперов. Понятно, что на концерт придут не только выпускники с родителями, но и старшеклассники, и студенты университета, откуда накануне госпитализировали в тяжелом состоянии двух преподавателей с коронавирусом.

Возможно, выпускной бал объясняет сдержанный рекомендательный тон Марины Кочиевой, быть может, решили не портить праздник выпускникам, а какие-то конкретные ограничения будут приниматься после праздника?

По-человечески такое решение понять можно. Остается надеяться, что и ковид пойдет навстречу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия