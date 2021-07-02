Десятки россиян с ВНЖ Чехии не смогли въехать в страну из-за новых противопандемийных мер

1 июля несколько десятков граждан России не смогли пройти пограничный контроль в пражском аэропорту. Это произошло из-за нового запрета на въезд гражданам третьих стран (не входящих в ЕС), если они посещали страну с экстремально высоким риском инфицирования коронавирусом в течение последних 14 дней.

На этой неделе Минздрав Чехии сообщил о включении России в число таких стран - в так называемую "черную зону". Соответствующее постановление было опубликовано за день до его вступления в силу – c 1 июля.

Как сообщает русскоязычное издание "Винегрет", чешские ограничники отказались впустить россиян с ВНЖ, посоветовав им либо вернуться в Москву и дождаться улучшения эпидемиологической обстановки в РФ, либо «пересидеть» 14 дней в другой стране и приехать в Чехию оттуда.

Отметим, что запрет на въезд не распространяется на граждан Евросоюза и членов их семей с видами на жительство в Чехии, а также обладателей постоянного вида на жительство (ПМЖ), но касается россиян с временными видами на жительство и долгосрочными визами, в том числе рабочими и учебными. Гражданам Чехии, в свою очередь, запрещено выезжать в Россию кроме исключительных случаев, только по разрешению МИДа страны.

Мера была введена из-за обострения ситуации с коронавирусом в России. Один из читателей другого русскоязычного портала The Česko показал изданию уведомление о запрете на пересечение границы, полученный в аэропорту. В нём сказано, что въезд ограничен из-за угрозы общественному здоровью.

По словам застрявшего блогера, часть недопущенных в страну россиян решили въехать в Чехию через другие страны. Пограничники предупредили, что это может привести к депортации и постоянному запрету на въезд.