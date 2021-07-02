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Начался прием заявок желающих занять должность главы ЦИК Грузии
Начался прием заявок желающих участвовать в открытом отборочном конкурсе кандидатов в председатели и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.
Как сообщил «ИнтерпрессНьюс» председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Ника Симонишвили, желающие могут подать заявку в администрацию президента Грузии.
«Подача заявок завершится 6 июля, в 18:00. Когда закончится прием документов, эти заявки будут опубликованы и станут публичными… Нам пока неизвестно, примет ли (конкурсная) комиссия решение путем проведения собеседования или без собеседования. Комиссия еще не обсуждала это. Кроме того, неизвестно, в случае проведения собеседований, будут ли они транслироваться. Я бы приветствовал трансляцию собеседования, чтобы общество знало, кто будет будущим председатель ЦИК, или же кто будут будущие два профессиональных члена (комиссии)», - заявил Ника Симонишвили.
По его словам, конкурсная комиссия проведет первое заседание во вторник, после того, как завершится прием заявок.
Вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили издала распоряжение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов в председатели ЦИК и в члены ЦИК и о создании конкурсной комиссии. Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания покинула свою должность 1 июля.
Другие новости дня
В Кодорском ущелье обрушился мост, отрезаны несколько сел и две российские военные части
1 июля в районе села Генцвиши Кодорского ущелья обрушился мост через реку Кодори.
Как сообщает МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, причиной обрушения моста стал подмыв грунта во время паводка. В результате отрезанными оказались несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье.
Прибывшие на место обрушения министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и российские специалисты провели осмотр района происшествия, определили его масштабы. Временную схему движения решено реализовать по старому мосту, его опоры находятся в нормальном состоянии, но нужно настелить новое покрытие, сообщает "Апсныпресс".
Уроженка Дагестана сбежала в Швецию, спасаясь от замужества
Шведские власти и российские правозащитники помогли покинуть Россию 18-летней девушке, которая сбежала от родственников в Дагестане. Об этом сообщила "Открытым медиа" адвокат Ольга Гнездилова из "Правовой инициативы" (организация внесена властями России в список "иностранных агентов").
По её словам, к юристам проекта обратились шведские власти. По их данным, уроженку Дагестана, которая с девятилетнего возраста жила в Швеции, имела российское и шведское гражданство и недавно приехала в Россию навестить своих родных, насильно удерживали в доме родственники, заставляя выйти замуж за неизвестного ей человека. Имя девушки не раскрывается из соображений безопасности. Когда она отказалась, её стали избивать и угрожать "убийством чести", так как отказ выйти замуж за человека, с которым договорились родственники, означает позор для семьи. На свадьбу, которая была назначена на 3 июля, были разосланы приглашения, собраны подарки с гостей в виде денег и золота. В распоряжении "Правовой инициативы" есть документы, в которых указано, кто сколько выделил на свадьбу.
Девушке удалось отправить сообщение своему другу в Швецию и попросить его о помощи. Молодой человек сразу же сообщил в полицию и посольство Швеции в России.
Со слов адвоката, девушке также удалось позвонить в МВД Дагестана, и 29 июня полицейские забрали ее в отделение для опроса. Она дала показания о том, что её насильно пытаются выдать замуж, избивают и угрожают убийством. Утром она ушла из полиции, после чего ей удалось скрыться от родственников и покинуть регион. В тот же день в полицию обратились её родственники, МВД возбудило дело о похищении человека по их заявлению. Девушка добралась до Москвы и вечером 1 июля вылетела в Швецию.
Десятки россиян с ВНЖ Чехии не смогли въехать в страну из-за новых противопандемийных мер
1 июля несколько десятков граждан России не смогли пройти пограничный контроль в пражском аэропорту. Это произошло из-за нового запрета на въезд гражданам третьих стран (не входящих в ЕС), если они посещали страну с экстремально высоким риском инфицирования коронавирусом в течение последних 14 дней.
На этой неделе Минздрав Чехии сообщил о включении России в число таких стран - в так называемую "черную зону". Соответствующее постановление было опубликовано за день до его вступления в силу – c 1 июля.
Как сообщает русскоязычное издание "Винегрет", чешские ограничники отказались впустить россиян с ВНЖ, посоветовав им либо вернуться в Москву и дождаться улучшения эпидемиологической обстановки в РФ, либо «пересидеть» 14 дней в другой стране и приехать в Чехию оттуда.
Отметим, что запрет на въезд не распространяется на граждан Евросоюза и членов их семей с видами на жительство в Чехии, а также обладателей постоянного вида на жительство (ПМЖ), но касается россиян с временными видами на жительство и долгосрочными визами, в том числе рабочими и учебными. Гражданам Чехии, в свою очередь, запрещено выезжать в Россию кроме исключительных случаев, только по разрешению МИДа страны.
Мера была введена из-за обострения ситуации с коронавирусом в России. Один из читателей другого русскоязычного портала The Česko показал изданию уведомление о запрете на пересечение границы, полученный в аэропорту. В нём сказано, что въезд ограничен из-за угрозы общественному здоровью.
По словам застрявшего блогера, часть недопущенных в страну россиян решили въехать в Чехию через другие страны. Пограничники предупредили, что это может привести к депортации и постоянному запрету на въезд.
- В России несколько дней подряд фиксируются наивысшие с января показатели заболеваемости COVID-19 и смертности пациентов. Это связано, по всей видимости, с низким уровнем вакцинации и распространением новых, более активных, штаммов вируса. Прямо сейчас в стране лечение от коронавируса нового типа проходят 389 277 человек, свидетельствует официальная статистика.
Госдепартамент США: Грузия полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми
Грузия полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, — об этом говорится в годовом отчете Госдепартамента США о мировой торговле людьми.
«В течение отчетного периода правительство Грузии продолжало демонстрировать серьезные и устойчивые усилия, несмотря на влияние пандемии COVID-19 на возможности правительства по борьбе с торговлей людьми. Поэтому Грузия пока осталась на первой ступени. Усилия правительства Грузии включают предъявление обвинений большему количеству людей, вовлеченных в торговлю людьми, и оказание более всесторонней поддержки жертвам. В том числе активные усилия, направленные на смягчение последствий пандемий и государственных убежищ. Правительство разработало руководящие принципы для мобильных групп идентификации жертв и утвердило Национальный план действий на 2021-22 годы», — говорится в отчете.
В документе подчеркивается, что еще одним достижением является создание Службы инспекции труда и разработка официального процесса получения статуса жертвы. Вместе с тем, несмотря на то, что правительство Грузии соответствует минимальным стандартам, за последний год оно расследовало меньше дел, выявило меньше подозреваемых и идентифицировало меньше жертв.
«Инспекция труда по-прежнему страдает от нехватки сотрудников, ресурсов и тренингов, необходимых для выполнения надзорных функций. Правительство не создало систему выдачи разрешений трудящимся-мигрантам, не выдавало лицензий и не осуществляло мониторинг агентств по трудоустройству. Полиция провела несколько специальных рейдов по заведениям коммерческого секса без четкой стратегии и выявления жертв. Правительство предоставило неадекватные общественные оценки или информацию о своей деятельности при недостаточной гласности. В некоторых случаях есть нехватка прозрачности», — говорится в заявлении Госдепартамента, передает Общественный вещатель Грузии.
Югосетпотребнадзор сообщил о 27 новых случаях заражения коронавирусом за сутки
В Южной Осетии за сутки выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее 19). Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева констатировала ухудшение эпидемиологической ситуации.
"Эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Естественно необходимо соблюдать меры безопасности - масочный режим, социальную дистанцию, избегать посещения массовых мероприятий. Все это очень важно", - , заявила агентству "Рес" в пятницу Кочиева.
По ее словам, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 116 человек, 9 человек сняты накануне с учета медиков.
"Каждый должен понимать свою ответственность, наша ситуация зависит от всех нас. Больные должны сидеть дома, не заниматься самолечением, обращаться к врачам...", - сказала Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 3520 человек, 3404 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 24323 исследования на коронавирусную инфекцию.
В республике с начала мая проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским "Спутник V", 434 человека прошли вакцинацию, порядка 2 тыс человек прошли тестирование.
За сутки в Грузии выявлено 964 новых случая коронавируса, восемь человек умерли
В Грузии выявлено 964 новых случая COVID-19. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge. За сутки от коронавируса скончались еще 8 человек.
«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 8 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 335 человек», - говорится в сообщении, распространенном администрацией правительства Грузии.
В стране за последние 24 часа проведено 28 190 тестов. Показатели положительности выявления инфекции в стране составляют: ежедневный — 3,42%, за последние 14 дней — 2,74%, за последние семь дней — 3,09%.
Всего в Грузии вакцинирован 266 161 человек. Ежедневно прививается более 1200 граждан.
В Грузии в ходе экзаменации у 50 абитуриентов подтвердился COVID-19
Глава Национального центра оценки и экзаменов Грузии Софио Горгодзе объявила, что коронавирусная инфекция подтвердилась еще у до 30 абитуриентов. Об этом она сообщила журналистам в экзаменационном центре, отрытом в Руставской публичной школе №22.
Вчера коронавирус был выявлен у до 20-ти студентов. Соответственно, в общей сложности инфицированы до 50-ти студентов, сообщает "Интерпрессньюс".
По словам Горгодзе, для тех абитуриентов, у которых подтвердился COVID-19, будет назначена дополнительная экзаменационная сессия.
1 июля в Грузии с экзамена по грузинскому языку и литературе начались Единые национальные экзамены. В этом году в стране открыто 25 экзаменационных центров. Экзамены в общей сложности сдают 83 600 человек, 39 тысяч из которых - абитуриенты.
Россия заявила в ПАСЕ протест из-за украинского закона о коренных народах
Россия потребовала от ПАСЕ «рассмотреть проблему прав национальных меньшинств в Украине и дать свою оценку»
Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 1 июля выразила протест в связи с принятием Верховной Радой Украины в четверг закона о коренных народах.
Заявление делегации России размещено на сайте ПАСЕ. Об этом также сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Россия уже заявила в ПАСЕ протест в связи с действиями Киева. Нашу инициативу об осуждении действий украинской стороны поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди еще помнят, к чему приводит сегрегация», – прокомментировал Толстой.
В своем заявлении российская делегация в ПАСЕ указывает на то, что принятый в Украине закон о коренных народах «нарушает права этнических русских, венгров, поляков, румын, белорусов, молдаван, греков, словаков и представителей других этнических групп».
Россия потребовала от ПАСЕ «рассмотреть проблему прав национальных меньшинств в Украине и дать свою оценку».
1 июля Верховная Рада приняла законопроект о коренных народах Украины за основу и в целом. «За» проголосовали 325 депутатов парламента. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что принятый закон «полностью разбивает кремлевские мифы о «русских скрепах» на крымской земле, приближая тем самым освобождение Крыма от российских захватчиков».
Президент Украины Владимир Зеленский еще 18 мая, в годовщину депортации крымскотатарского народа, указал на то, что Украина прилагает усилия для возвращения полуострова под свой контроль. Он также сообщал, что внес на рассмотрение в парламент законопроект о коренных народах.
16 июня сообщалось, что комитет Верховной Рады Украины по правам человека единогласно рекомендовал парламенту принять закон о коренных народах за основу и в целом.
После этого в Госдуме приняли заявление, осуждающее этот украинский законопроект и заявили, что намерены обращаться в ПАСЕ и ОБСЕ.
Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о коренных народах Украины – «мощный удар по русским», а позже сравнил его с оружием массового поражения.
В США ввели мораторий на смертную казнь на федеральном уровне
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд ввел мораторий на смертные казни на федеральном уровне, сообщило его ведомство.
"Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы всем, кто подпадает под федеральную систему уголовного правосудия, не только предоставлялись права, гарантированные Конституцией и законами Соединенных Штатов, но и чтобы с ними обращались справедливо и гуманно", – говорится в заявлении Гарланда.
Он добавил: "Это обязательство имеет особую силу в случаях, связанных со смертной казнью".
На слушаниях в Сенате при утверждении его кандидатуры на пост генерального прокурора Гарланд заявил, что у него есть опасения, касающиеся казней невинных людей.
Президент Джо Байден пообещал во время своей предвыборной кампании поддержать законодательство, направленное на отмену смертной казни.
Смертная казнь на федеральном уровне была отменена в США в 1972 году, после того как Верховный суд признал ее "дискреционным наказанием", пишет Голос Америки. Но в 1988 году она была частично восстановлена.
СМИ обращают внимание, что в последние месяцы пребывания у власти администрации предыдущего президента Дональда Трампа в стране были приведены в исполнение 13 смертных приговоров. Федеральные казни в США не проводились в течение 17 лет до июля 2020 года, когда Трамп отменил установленный мораторий.
США – единственная из западных стран, где до сих пор осуществляются смертные приговоры. Смертная казнь практически отменена во всех странах Европы, кроме Беларуси. Только за 2020 год к смертной казни в этой стране были приговорены три человека.
COVID-19 в Абхазии: 145 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 431 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 145 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 87 человек. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 30 июня скончался пациент 1952 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 27 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 31, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17 488 человек. Зарегистрировано 249 летальных случаев. Выздоровели 15 490 человек.
По информации МВД, на акции противников «Тбилиси прайда» задержаны 20 лиц
По информации МВД Грузии, в целом на акции противников «Тбилиси прайда» полицией задержаны 20 человек. Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в ведомстве, все они задержаны в административном порядке.
Сегодня вечером, 1 июля, прошло первое закрытое мероприятие в рамках недели «Тбилиси прайд». Гости покинули территорию через кордон полиции, на фоне выкриков.
Полиция не давала возможности противникам «Тбилиси прайд» приблизиться к участникам мероприятия.
В течение дня обстановка на территории становилась напряженной несколько раз. Участники акции бросали камни, бутылки и яйца.
- Неправительственная организация «Тбилиси прайд» с 1 по 5 июля проводит мероприятия, направленные на защиту прав ЛГБТК-сообщества. 5 июля активисты планируют провести «Марш достоинства» на проспекте Руставели в Тбилиси под девизом «Выходи за солидарность». В «Тбилиси прайд» подчеркивают, что «Марш достоинства» не имеет ничего общего с гей-парадом в его традиционном виде и преследует совсем другие цели.
- Среди требований участников марша к властям: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.
США и Великобритания обвинили ГРУ в двухлетней кибервойне
Хакеры, работающие на российскую военную разведку ГРУ, с середины 2009 года атакуют сотни целей в США и Европе, пытаясь взломать их пароли методом перебора и с помощью уязвимостей в программном обеспечении. Такое утверждение содержится в совместном отчете спецслужб США и Великобритании, опубликованном 1 июля.
Согласно документу, атаки «почти наверняка» продолжаются и сейчас. Они сконцентрированы на правительственных и военных структурах и их подрядчиках, экспертных центрах, энергетических компаниях и медиа, политических партий, университетов.
В документе не говорится о конкретных целях таких атак и об информации, доступ к которой могла получить российская разведка. Потенциальным целям хакеров спецслужбы рекомендуют стандартные меры компьютерной безопасности: в том числе, отказ от простых и повторяющихся паролей, введение двухфакторной аутентификации и контроль за пользователями.
Полиция задержала 11 человек, пытавшихся помешать проведению «Тбилиси Прайд»
Драка с участием нескольких десятков человек произошла сегодня, 1 июля, близ Набережной в Тбилиси, во время открытия недели «Тбилиси Прайд», посвященной защите прав ЛГБТК-сообщества, сообщают «Новости-Грузия».
НПО собирается открыть неделю показом фильма, однако уже во время подготовки к мероприятию подверглась нападению гомофобов из ультраконсервативных и антизападных организаций. Сначала они попытались заблокировать дорогу организаторам мероприятие и забросали их транспорт камнями, яйцами и бутылками. Досталось и полицейским, которые пытались обеспечить безопасность представителям «Тбилиси прайд». После того, как агрессия нападавших распространилась и на полицию, были задержаны 11 человек. К этому времени на место прибыли дополнительные силы полиции.
Неправительственная организация «Tbilisi Pride» с 1 по 5 июля проводит мероприятия, направленные на защиту прав ЛГБТК-сообщества. 5 июля активисты планируют провести «Марш достоинства» на проспекте Руставели в Тбилиси под девизом «Выходи за солидарность». В «Tbilisi Pride» подчеркивают, что «Марш достоинства» не имеет ничего общего с гей-парадом в его традиционном виде и преследует совсем другие цели.
Среди требований участников марша к властям: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.
Между тем проведению «Марша достоинства» собираются помешать представители ультрарадикальных и анти-западных организаций. 4 июля они намерены установить на проспекте Руставели палатки. А основатель ультраконсервативной партии «Эри» («Нация») Леван Васадзе даже потребовал от грузинских властей принять в десятидневный срок закон «запрещающий пропаганду разврата».
Неправительственный сектор Грузии, группа европарламентариев, послы западных стран в Грузии и Народный защитник призвали МВД страны предотвратить насилие и беспорядки во время мероприятий «Tbilisi Pride». Открыто выступила против проведения мероприятий в поддержку ЛГБТК-сообщества и Патриархия Грузии.
Максим Гвинджия назначен помощником Аслана Бжания по международным делам
Максим Гвинджия назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным делам. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера.
Гвинджия родился в Сухуми 13 марта 1976 года. В 1998 году окончил Горловский государственный педагогический институт иностранных языков.
С 1999 года работал в аппарате МИД Абхазии, с 1999 по 2002 год – в отделе переводов МИД. С 2001 по 2002 год являлся членом «Абхазского Комитета по Запрещению Мин».
С 2002 по 2004 года был начальником международного отдела МИД, с марта 2004 года по февраль 2010 года – заместителем министра иностранных дел Абхазии. В 2010-2011 годах Гвинджия был главой МИД Абхазии.
В 2001 году проходил обучение в области ведения переговоров Гарвардской Школы Права, в 2004 году – в области защиты прав человека в Институте Южного Уэльса.
В настоящее время Гвинджия является вице-президентом общественной организации «Международный фонд Апсны».
- В июне 2020 года помощником Аслана Бжания по международным связям был назначен герой «ДНР» Ахра Авидзба. 9 ноября он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
Саломе Зурабишвили встретилась с Эммануэлем Макроном
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках рабочего визита в Париж встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщили в администрации президента Грузии, в Елисейском дворце лидеры обсудили вопросы активизации и развития двусторонних политических и экономических отношений, текущие процессы в регионе, роль Евросоюза в регионе и вопросы безопасности Черного моря.
«Президенты Грузии и Франции обсудили вопросы возобновления «французско-грузинского диалога имени Дмитрия Амилахвари», подписанного двумя президентами в Париже в феврале 2019 года, который в этом уникальном формате сотрудничества охватывает основные аспекты двусторонних отношений между Грузией и Францией и отражает качество и интенсивность этого сотрудничества.
Президент Грузии предоставила Эммануэлю Макрону информацию о тяжелой гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии, нарушениях прав человека и похищениях людей оккупационным режимом», – отмечается в информации.
По данным пресс-службы, стороны также обсудили вопрос празднования в этом году 100-летия грузинской эмиграции во Франции, – пишет «Интерпрессньюс».
В Абхазии рассказали об идее выпускать холодильники «Саратов» для экспорта в Сирию
В самопровозглашенной республике Абхазия может открыться производство холодильников «Саратов». Об этом СМИ сообщили после встречи главы сухумской администрации Беслана Эшба с делегацией «Саратовского электроагрегатного производственного объединения» (СЭПО) во главе с директором Артуром Темировым.
Темиров предложил рассмотреть вариант организации в Абхазии сборочного производства холодильников. Он также отметил, что предприятие заинтересовано и в импорте холодильников в страны ближнего зарубежья через Абхазию.
Беслан Эшба, в свою очередь, говорит, что у абхазской стороны есть возможности реэкспорта продукции СЭПО, например, в Сирийскую Арабскую Республику, с которой Абхазия сотрудничает в различных областях, в том числе и в сфере экономики.
Глава российской консалтинговой компании «Бриикс» Юрий Пужалин заявил порталу «Бизнес-вектор», что через сухумский порт продукцию можно будет отправлять в ряд ближневосточных регионов, включая Сирию и Иран. Эти страны отличаются большим рынком и находятся под санкциями, – отметил он.
Интерес саратовского завода к Абхазии, считает специалист, может быть вызван и её правовым статусом.
«Это непризнанная республика. Инвестировать туда может только Россия, которая ее признала. Больше никто», – заявил Юрий Пужалин.
В самой Абхазии к инициативе о производстве холодильников отнеслись скептически.
«Выпускать в Абхазии холодильники? Ребята, вы сперва кассовые аппараты в стране введите и почините несчастный гудаутский томограф, который работает через день. Будьте реалистами», – пишет Telegram-канал «Абхазия-центр».
Грузинского оппозиционера Гоги Цулая освободили под залог
Оппозиционный политик Гоги Цулая, обвиненный в насилии и сексуальных домогательствах, освобожден под залог в 6 тысяч лари (около 2000 долларов).
Как пишет «Новости-Грузия», судья удовлетворил ходатайство адвоката Цулая Валери Гелбахиани и изменил меру пресечения с предварительного заключения на залог.
Гоги Цулая был задержан 16 марта, а 19 марта Тбилисский городской суд отправил его в заключение в качестве меры пресечения. Изначально дело квалифицировалось по статье 126 УК Грузии – «насилие». Позже Цулая были предъявлены обвинения по статье 138 – «иные действия сексуального характера».
Обвинения против Цулая выдвинула его знакомая. По данным следствия, Цулая в грубой форме добивался интимной близости от своей 42-летней знакомой. Женщина сопротивлялась и пригрозила вызвать полицию, после чего Цулая остановился. У пострадавшей остались следы насилия на руках, шее и спине.
В случае подтверждения вины 58-летнему Цулая, который является одним из самых активных и скандальных оппозиционных политиков в Кутаиси, грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
Сам Цулая отрицает обвинения в домогательствах, а 22 оппозиционные партии распространили совместное заявление, в котором говорится, что в деле Цулая усматривается политический контекст.
В мае Цулая объявил, что создаст партию, чтобы принять участие в местных выборах осенью 2021 года. Незадолго до задержания в комментарии журналистам Цулая грубо обругал Беру Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.
К столетию Компартии Китая в Тибете открыли высокоскоростную магистраль
В Китае в эти дни отмечается 100-летие Коммунистической партии Китая (КПК) - она правит страной уже более 70 лет. Нынешнее китайское государство - Китайская народная республика - было создано в 1949 году после победы коммунистов в гражданской войне.
Председатель КНР и лидер компартии Си Цзиньпин в четверг в выступлении, приуроченном к годовщине, пообещал добиться "воссоединения" КНР с Тайванем. Этот остров контролирует местное правительство, не подчиняющееся Пекину. Власти Тайваня официально считают себя легитимным правительством Китайской республики, КНР же считает Тайвань мятежной провинцией.
Как отмечает "Голос Америки", при Си Цзиньпине коммунистический Китай активизировал усилия по утверждению претензий на свой суверенитет над Тайванем, в том числе регулярно посылая к острову истребители и бомбардировщики. "Решение тайваньского вопроса и полное воссоединение родины – это неизменные исторические задачи КПК и общее чаяние всего китайского народа", – заявил Си Цзиньпин, выступая на площади Тяньаньмэнь в Пекине. По его словам, речь идёт о мирном воссоединении, при этом официальный Пекин никогда не исключал применения силы для установления контроля над Тайванем.
Одна из наиболее масштабных строек, завершённых к 100-летию КПК - высокоскоростная железнодорожная магистраль в Тибете. Она связывает столицу Тибетского автономного района Лхасу и город Ньингчи. Почти вся трасса протяжённостью 435 километров проложена на высоте более 3 тысяч метров, путь включает в себя 47 тоннелей и 121 мост. На магистраль было потрачено более 5 миллиардов долларов. Это первая электрифицированная магистраль в Тибете. Впоследствии она будет доведена до города Чэнджу в провинции Сычуань.
Тибет был связан с остальной территорией Китая железной дорогой в 2006 году, однако эта магистраль не является высокоскоростной.
Критики действий китайских властей отмечают, что их цель - не столько развитие инфраструктуры региона, сколько стремление уничтожить его идентичность и изменить структуру населения.
- Компартия Китая считается крупнейшей политической организацией в мире - в ней официально более 95 миллионов членов.
Путин запретил отождествлять СССР с Рейхом и публиковать портреты нацистов
Президент России Владимир Путин подписал в четверг несколько принятых ранее парламентом законов, в том числе касающихся исторической памяти.
В частности, новые поправки к закону "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне" запрещают публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Они также запрещают отрицать "решающую роль советского народа в победе над фашизмом" и "гуманитарную миссию" Красной армии при освобождении стран Европы.
Ещё один пакет поправок к тому же закону и закону о противодействии экстремистской деятельности приравнял к экстремистским изображения "руководителей групп, организаций и движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала", в частности, нацистской партии и СС, а также "руководителей организаций, сотрудничавших с ними" (перечень этих организаций в законе отсутствует). Исключения – "случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма".
Санкции за нарушения этих норм пока не установлены.
Ряд историков критиковал предлагаемые поправки, считая, что они ограничат свободную историческую дискуссию, в частности о роли СССР, заключившего с Германией так называемый пакт Молотова – Риббентропа, в развязывании Второй мировой войны.
Путин неоднократно обращается в своих выступлениях к теме войны, критикуя страны Запада за ряд исторических трактовок. На параде 9 мая 2021 года российский президент заявил, что в решающий период Второй мировой войны советский народ был "один" в борьбе против нацизма, хотя с июня 1941 года СССР воевал против Германии в союзе с Британией, а затем и с США и другими странами.
- Среди подписанных Путиным в четверг законов – также закон о так называемом приземлении зарубежных IT-компаний. Он обязывает компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, создать филиалы или открыть юридические лица в России. По предварительным данным, речь идёт о примерно 20 ресурсах, в том числе соцсетях, видеохостингах, мессенджерах, онлайн-магазинах, а также поисковиках Google и Bing и Википедии.
В Южной Осетии за два дня выявили 32 новых случая коронавируса
За два дня в Южной Осетии выявили 32 новых случая коронавируса. Сегодня в Юго-Осетпотребнадзоре самопровозглашенной республики сообщили о 19 случаях заражения, накануне о 13-ти.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 98 человек, четыре человека сняты с учета», – заявила агентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева.
Она обратилась к жителям Южной Осетии с рекомендацией пройти вакцинацию от коронавируса и соблюдать обязательные меры профилактики.
«Мы настаиваем и рекомендуем провакцинироваться тем, кто пока не переболел, так как расслабляться нельзя», – сказала Кочиева.
Отметим, что число подтвержденных случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 3493, выздоровели 3395 человек. Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19.
Абхазские и югоосетинские власти требуют участия в дискуссиях ООН по теме беженцев
Грузия пытается навязать мировому сообществу одностороннее, политизированное и искаженное видение проблемы беженцев, – об этом по итогам Женевских дискуссий заявили делегации самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
Как сообщалось ранее, из-за позиции Москвы, Цхинвали и Сухуми в Женеве вновь не смогли обсудить вопрос возвращения грузинских беженцев. Причина – резолюция, принятая Генассамблеей ООН уже в четырнадцатый раз.
Представители абхазских и югоосетинских властей настаивают на своем праве принимать участие в обсуждении данной проблемы в стенах ООН.
«До тех пор, пока будут продолжаться политические игры вокруг проблемы беженцев за спиной Абхазии и Южной Осетии, обсуждение ее в рамках Женевских дискуссий не будет иметь никакого смысла», – говорится в совместном заявлении абхазской и югоосетинской делегаций.
В Сухуми и Цхинвали утверждают, что появление беженцев и перемещенных лиц «непосредственно связано с развязанными Грузией войнами против Южной Осетии и Абхазии».
«Не говорится и о том, что из более чем ста тысяч осетин, бежавших от этнических чисток с территории Грузии и нашедших убежище в Южной Осетии и Российской Федерации, вернуться в свои дома удалось считанным единицам. Умалчивается, что правительства Южной Осетии и Абхазии по собственной инициативе вернули в места постоянного проживания десятки тысяч грузинских беженцев», – сказано в заявлении.
Грузинская резолюция не только не может способствовать улучшению положения беженцев, но и негативно влияет на ход Женевских дискуссий, – считают авторы заявления.
«Главным ключом к решению проблемы беженцев являются не дипломатические уловки и рассчитанные на пропагандистский эффект резолюции, а отход от конфронтационных установок и подписание юридически обязывающего соглашения об отказе от использования силы, а в конечном итоге - мирного договора между Грузией, с одной стороны, и Республиками Абхазия и Южная Осетия – с другой», – говорится в заявлении.
- Генеральная Ассамблея ООН на 75-ой сессии в четырнадцатый раз приняла резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. В этом году документ поддержали 80 стран, 14 проголосовали против, 70 воздержались.
- «Генеральная Ассамблея признает право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, на возвращение в их дома на всей территории Грузии, в том числе в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии», – говорится в документе.
В Чечне мальчик со словами «Ахмат - сила!» выстрелил из гранатомёта
Сын Шаа Турлаева, советника главы Чечни Рамзана Кадырова, разместил кадры, на которых некий ребенок стреляет из ручного противотанкового гранатомета.
Как пишет "Кавказ.Реалии", на ролике мальчик семи-восьми лет в сшитой под его рост форме сотрудника Росгвардии выпускал гранату в сторону гор. Затем был показан сам взрыв гранаты. После этого мальчик кричит: "Ахмат – сила! Аллаху акбар!".
На груди стрелка была нашивка "Межидов". В отдельной бригаде оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России есть человек с такой фамилией. Это Хусейн Межидов, командир 249-го отдельного специального моторизованного батальона "Юг" ордена Жукова. Недавно Кадыров вручил ему медаль "За отличие в охране общественного порядка" на мероприятии, посвященном 15-летию батальона.
К 12 часам дня 1 июля по московскому времени пост был удален.
На следующий день видео со стрельбой в такой же обстановке опубликовал Межидов-старший. На нем такая же форма, как и на мальчике. Как пояснил Межидов, это происходило на территории войскового стрельбища отдельного специального моторизованного батальона " Юг".
"Провел тактическую стрельбу из табельного оружия подразделения, произвёл контролируемый подрыв миномётных снарядов", - написал он в посте.
В России несколько дней назад был принят закон о повышении возраста для приобретения оружия с 18 до 21 года – законопроект одобрен обеими палатами российского парламента, а 28 июня подписан президентом России Владимиром Путиным. Исключение по владению оружием сделано для юношей, имеющих воинские звания или служащих в военизированных организациях.
В публикациях разместившего ролик Сайфуллаха Турлаева (аккаунт в инстаграме - Ya_pomoshnik_kra_95) часто фигурируют глава Чечни Рамзан Кадыров и отец молодого человека Шаа Турлаев. На близость к команде главы Чечни указывает в частности фотография, где Турлаев-младший совершает коллективную молитву во втором ряду - позади Кадырова и его ближайших соратников.
- Шаа Турлаев в 2010 году был объявлен в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказному убийству депутата Госдумы Руслана Ямадаева в Москве. Кроме того, по версии российского следствия, мужчина был заказчиком покушения на мэра дагестанского Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова. Австрийская прокуратура называла его причастным к убийству экс-охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова в Вене. В 2014-м оперативники отчитались, что установить местонахождение Турлаева "не представляется возможным", и его данные исчезли из базы розыска МВД РФ. Однако Кадыров его не скрывает: в 2018 году Турлаев попал на видеоотчет чиновника.
- Летом 2020 года Шаа Турлаев, который в 1990-е возглавлял охрану президента Ичкерии Аслана Масхадова, раскритиковал министров и сторонников независимости Чечни. По его словам, те "предали Масхадова, Ичкерию" и сбежали в Европу.
Необычайная жара в Канаде приводит к сотням человеческих жертв
В Канаде за прошедшую неделю зафиксировано почти 500 внезапных смертей, которые могут быть следствием аномальной жары, установившейся на западе страны. Это на 195 процентов больше, нежели обычный показатель для этого времени года, сообщили представители местной судебной медицины.
Власти не исключили, что число погибших от перегрева может вырасти по мере установления причин смерти.
Только в одном Ванкувере (крупнейшем городе провинции Британская Колумбия) с пятницы было зарегистрировано 130 смертей в результате тепловых ударов. Большинство умерших - пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
Температура в провинции повышалась четыре дня подряд и во вторник в городке Литтон достигла отметки в 49,5 градуса Цельсия.
В связи с чрезвычайной ситуацией в провинции закрылись многие учреждения, включая школы и детские сады. Местные власти устанавливают временные фонтаны и поливальные системы. Открыты так называемые центры охлаждения - пустые городские помещения с кондиционерами. Городские фонтаны работают круглосуточно.
Высокие температуры затронули и северо-западное побережье США. В Портленде (штат Орегон) и Сиэтле (штат Вашингтон) зафиксированы самые высокие температуры с 1940 года - 46 градусов Цельсия. Некоторые жители пытаются укрыться от жары в подземных гаражах и даже в автомобилях с кондиционерами. Из-за жаркой погоды скончались более 60 жителей Орегона, свыше 10 человек - в Вашингтоне, сообщает "Голос Америки".
Метеорологи связывают погодную аномалию с эффектом так называемого "теплового купола". Она вызвана образовавшимся статическим куполом горячего воздуха и высокого давления на всей протяженности от Калифорнии до арктических территорий. По словам одного из экспертов, давшего интервью газете The Washington Post, нынешнее природное явление - крайне интенсивное, а сопоставимые феномены регистрируются "в среднем лишь раз в несколько тысяч лет".
Армения заявила о начале производства «Спутника V»
Армянские специалисты вместе с коллегами из РФ начали в Армении производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая в ближайшем будущем пройдет лабораторные испытания. Об этом после заседания правительства сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.
«У нас есть довольно хороший прогресс относительно производства в Армении российского препарата «Спутник V». Производство началось, в ближайшем будущем первые экземпляры пройдут соответствующие исследования», – отметила она.
Сегодня же стало известно, что в Армении снят возрастной ценз для вакцинации «Спутником V». С 1 июля вакцинация может проводиться как в группах риска, так и среди лиц в возрасте 18 лет и старше на добровольной основе.
Как пишет ТАСС, кампания по вакцинации началась в Армении весной. По последним данным, прививки получили порядка 80 тыс. человек (около 2% населения). В последние дни суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в республике колеблется в пределах от 90 до 130. С начала пандемии были инфицированы 225 095 человек (примерно 8% населения), от вызванных инфекцией осложнений скончались 4514.
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