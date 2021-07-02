В Кодорском ущелье обрушился мост, отрезаны несколько сел и две российские военные части

Грузия пытается навязать мировому сообществу одностороннее, политизированное и искаженное видение проблемы беженцев, – об этом по итогам Женевских дискуссий заявили делегации самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщалось ранее, из-за позиции Москвы, Цхинвали и Сухуми в Женеве вновь не смогли обсудить вопрос возвращения грузинских беженцев. Причина – резолюция, принятая Генассамблеей ООН уже в четырнадцатый раз.

Представители абхазских и югоосетинских властей настаивают на своем праве принимать участие в обсуждении данной проблемы в стенах ООН.

«До тех пор, пока будут продолжаться политические игры вокруг проблемы беженцев за спиной Абхазии и Южной Осетии, обсуждение ее в рамках Женевских дискуссий не будет иметь никакого смысла», – говорится в совместном заявлении абхазской и югоосетинской делегаций.

В Сухуми и Цхинвали утверждают, что появление беженцев и перемещенных лиц «непосредственно связано с развязанными Грузией войнами против Южной Осетии и Абхазии».

«Не говорится и о том, что из более чем ста тысяч осетин, бежавших от этнических чисток с территории Грузии и нашедших убежище в Южной Осетии и Российской Федерации, вернуться в свои дома удалось считанным единицам. Умалчивается, что правительства Южной Осетии и Абхазии по собственной инициативе вернули в места постоянного проживания десятки тысяч грузинских беженцев», – сказано в заявлении.

Грузинская резолюция не только не может способствовать улучшению положения беженцев, но и негативно влияет на ход Женевских дискуссий, – считают авторы заявления.

«Главным ключом к решению проблемы беженцев являются не дипломатические уловки и рассчитанные на пропагандистский эффект резолюции, а отход от конфронтационных установок и подписание юридически обязывающего соглашения об отказе от использования силы, а в конечном итоге - мирного договора между Грузией, с одной стороны, и Республиками Абхазия и Южная Осетия – с другой», – говорится в заявлении.