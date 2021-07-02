Войска США покинули крупнейшую авиабазу Афганистана

Войска США и их союзники по НАТО покинули пункт Баграм – последнюю авиабазу из тех, которые занимали иностранные военные, сообщает Би-би-си.

Баграм – крупная база в 40 километрах к северу от Кабула. Ее построили советские войска в ходе оккупации страны в 1980-х годах. Силы коалиции под руководством США вошли туда в декабре 2001 года, сделав ее главным оплотом сопротивления талибам и символом американской мощи в регионе.

База способна вместить до 10 тысяч военнослужащих. Там располагаются две взлетно-посадочные полосы, 110 парковочных мест для самолетов с бронированными стенами, а также крупный медицинский комплекс – больница на 50 коек с травматологическим отделением, три операционные и современная стоматологическая клиника.

На этой же территории ранее располагалась тюрьма для лиц, задержанных американскими войсками в разгар конфликта. В документах, представленных в Сенат США, Баграм фигурирует как место, где агенты ЦРУ допрашивали, в том числе с применением пыток, подозреваемых в связях с Аль-Каидой.

Американские войска покинули базу в тот момент, когда боевики группировки «Талибан» во многих районах Афганистана возвращаются на свои прежние позиции. Теперь Баграм переходит к афганским военным, однако они не слишком рады этому, учитывая, что теперь именно им придется защищать этот ценный актив от противников.

Пентагон планирует оставить в стране 650 военных для защиты дипломатов. Помогут они и в охране международного аэропорта Кабула – жизненно важного транспортного узла. Эту задачу американские солдаты будут выполнять совместно с турецкими коллегами. Союзники окажут афганским силам противоракетную, артиллерийскую, минометную и вертолетную поддержку.

В феврале талибы подписали с американцами соглашение о ненападении, однако продолжили сражаться с правительственными войсками. В июне случились особенно жестокие столкновения: тогда погибли сотни человек.

Всего в афганской войне за два десятилетия погибли свыше 47 тысяч мирных жителей, 70 тысяч афганских военнослужащих, почти 2,5 тысячи американских солдат, более тысячи солдат из других стран коалиции, а также почти четыре тысячи сотрудников частных охранных организаций США. Война обошлась Америке более чем в два триллиона долларов.

Нападения талибов участились на фоне вывода из Афганистана войск США. Он начался 1 мая и продлится до 11 сентября. Эксперты опасаются, что уход американских военнослужащих приведет к частичному восстановлению режима талибов.