Стресс-тест для председателя ЦИК

Президент Грузии Саломе Зурабишвили распорядилась создать конкурсную комиссию для формирования Центризбиркома. В состав комиссии войдут представители неправительственных организаций, юристы, психологи и другие представители гражданского сектора. Между тем в политических кругах уже начались споры о возможных кандидатах на пост председателя ЦИК после отставки Тамар Жвания.

Учрежденная указом президента Грузии специальная комиссия должна обеспечить отбор кандидатов на пост председателя Центризбиркома и двух профессиональных членов комиссии в соответствии с Избирательным кодексом и представить их главе государства на утверждение. Об этом говорится в распоряжении, изданном от имени Саломе Зурабишвили.

Список членов конкурсной комиссии:

Георгий Клдиашвили – исполнительный директор Института развития свободы информации, председатель комиссии;

Николоз Симонишвили – председатель Ассоциации молодых юристов Грузии;

Татия Кинкладзе – координатор проекта Международного общества справедливых выборов и демократии;

Леван Натрошвили – Transparency International – программный менеджер по Грузии;

Арнольд Степанян – председатель правления гражданского движения «Многонациональная Грузия»;

Звиад Габисония – профессор факультета права и международных отношений Грузинского технического университета;

Марине Читашвили – Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили, факультет психологии и образования, профессор;

Софио Миделашвили – профессор факультета права и международных отношений Грузинского технического университета, секретарь комиссии;

Георгий Иашвили – профессор факультета дизайна Тбилисской государственной академии искусств имени Аполлона Кутателадзе;

Реваз Клдиашвили – профессор факультета химической технологии и металлургии Грузинского технического университета;

Шалва Курдадзе – доцент факультета гуманитарных наук и права Грузинского университета им. Святого Андрея Первозванного Грузинского патриархата.

Конкурс открытый, все желающие могут подать заявку в администрацию президента Грузии. По словам члена конкурсной комиссии, председателя Ассоциации молодых юристов Грузии Николоза Симонишвили, первое заседание намечено на вторник, 6 июля:

«Подача заявок завершится 6 июля, в 18:00. Когда закончится прием документов, эти заявки будут опубликованы. Нам пока неизвестно, примет ли конкурсная комиссия решение путем проведения собеседования или как-то иначе. Комиссия еще не обсуждала это. Кроме того, неизвестно, в случае проведения собеседований, будут ли они транслироваться в прямом эфире. Я бы приветствовал трансляцию собеседования, чтобы общество знало, кто будет будущим председателем ЦИК или же профессиональными членами комиссии».

Решение Тамар Жвания покинуть пост председателя ЦИК «Грузинская мечта» назвала следствием травли, устроенной оппозицией. Противники власти, в свою очередь, считают уход главы ЦИК единственным выходом в сложившейся после выборов 2020 года ситуации.

Впрочем, своих кандидатов на пост председателя Центризбиркома политические силы пока не представили. По словам представителя «Единого национального движения» Левана Бежашвили, у оппозиции нет конкретного кандидата на эту должность. По его словам, они дождутся списка людей, которых отберет президент:

«У оппозиции нет конкретного кандидата на должность председателя ЦИК. Будем ждать конкурса, проводимого президентом, и того состава, который будет представлен в парламент. Это покажет, намерена ли «Грузинская мечта» снова принимать индивидуальные решения, или председатель Центральной избирательной комиссии будет избран по согласованию с оппозицией».

При этом лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе отмечает, что некоторые члены конкурсной комиссии, которые должны отобрать кандидатов, «достаточно хороши»:

«Некоторые члены комиссии неплохие, некоторых, откровенно говоря, я даже не знаю. В целом, когда мы говорим о таком важном вопросе, мы должны согласиться с тем, что необходимо, чтобы люди были хорошо известны общественности благодаря своей деловой репутации. В соответствии с документом Шарля Мишеля каждый член комиссии должен обосновать как положительное, так и отрицательное решение. Наша задача – привлечь к участию в конкурсе правильных, независимых кандидатов. Я призываю всех, кто хочет внести свой вклад в развитие страны, принять участие в этом конкурсе».

По мнению Вашадзе, одним из главных критериев при выборе единого кандидата на пост председателя ЦИК должен быть опыт работы в стрессовой ситуации, когда государство будет оказывать на него давление:

«Я уважаю многих независимых экспертов, представителей неправительственных организаций и т.д., но очень важно, чтобы человек прошел стресс-тест. К сожалению, Тамар Жвания тоже была из гражданского сектора, а затем стала крупным мошенником, потому что не прошла стресс-тест. Я не знаю, будет ли участвовать Нино Ломджария, но она, к примеру, прошла первый тест на право называться Народным защитником. Есть и другие люди. Очень сложно представить, что можно договориться об одном кандидате, но с помощью общественности мы должны каким-то образом добиться успеха. Если этого не произойдет, председатель ЦИК будет временным, и нам придется согласовывать нового кандидата каждые шесть месяцев».

В «Грузинской мечте» заверяют: партия власти готова к консультациям с оппозицией после выдвижения кандидатов на пост председателя ЦИК. По словам заместителя председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Гурама Мачарашвили, правящая команда намерена приложить максимум усилий, чтобы новый председатель ЦИК был избран путем консенсуса на пять лет:

«Кандидаты смогут подавать заявки в течение пяти дней, после чего в течение двух дней президент выберет по два кандидата на каждую вакансию и внесет их в парламент. Конечно, у нас будут консультации с оппозицией, впервые для избрания председателем ЦИК нужен столь высокий кворум – 2/3 состава парламента. Мы ожидаем, что парламентская оппозиция в этом случае проявит здравый смысл и будет объективно относиться к кандидатам. После выдвижения кандидатов мы начнем консультации по каждому кандидату как в команде, так и с парламентской оппозицией. Мы хотим и отчасти рассчитываем, что председатель ЦИК будет избран сроком на пять лет».

В гражданском секторе считают, что главными качествами нового председателя ЦИК должны быть профессионализм и принципиальность. По словам председателя грузинского отделения Transparency International Эки Гигаури, необходимо очень ответственно отнестись к процессу отбора кандидатов:

«Мы внимательно следим за тем, как будут развиваться процессы, потому что нам непонятно, по какому принципу были выбраны члены конкурсной комиссии. Я имею в виду представителей университетов. Так что посмотрим, как комиссия и президент будут ориентированы на отбор действительно независимых членов ЦИК. Если это действительно их цель, мы в конце концов добьемся успеха. Мы постараемся способствовать отбору действительно достойных кандидатов. Думаю, здесь главное, не к какой группе будет принадлежать этот человек, главное – быть профессиональным, принципиальным и выдерживать всевозможное давление. Его главная цель – служить стране и правде».

В одном стороны сходятся – изменения в Избирательный кодекс, принятые в рамках соглашения Шарля Мишеля, дают больше возможностей для согласования достойного кандидата на пост председателя Центризбиркома, чем предыдущий закон.