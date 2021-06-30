Жвания принесли в жертву прошлому и будущему

Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания подала в отставку. Сама чиновница уверяет, что сделала это добровольно во имя стабилизации политических процессов. Оппозиция видит в этом свою заслугу, власти – последствия «клеветнической кампании» в адрес главы ЦИК.

Глава Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания покидает свой пост. Как отметила сама чиновница на своей страничке в социальной сети Facebook, она не намерена продлевать срок своих полномочий, что означает автоматический уход в отставку уже с 1 июля. По мнению Жвания, это поможет добиться политического примирения в стране в соответствии с соглашениями Шарля Мишеля.

«Хотя в соответствии с законодательством я могла бы проработать в администрации еще более двух лет, я считаю, что избирательные регуляции, принятые на основании соглашения Шарля Мишеля, создали новую реальность. Соответственно, избрание нового председателя ЦИК в соответствии с новым правилом станет дополнительным фактором, способствующим широкому политическому согласию. Я уверена, что мое решение увеличит возможность конструктивных отношений между политическими силами, что, в свою очередь, поможет избирательной администрации на предстоящих выборах и стране в целом», – говорится в сообщении.

Решение главы ЦИК вызвало неоднозначную реакцию в политическом спектре. Оппозиция сходится во мнении, что решение Жвания в целом верное, но разные политические силы по-разному трактуют отставку руководителя Центризбиркома.

Независимый депутат Элене Хоштария видит в уходе Жвания свидетельство «уродливости системы», когда судьбы того или иного чиновника решаются в соответствии с интересами руководства «Грузинской мечты». По мнению Хоштария, о том, что решение принимала не сама глава ЦИК, говорят исключающие подобный шаг высказывания самой Жвания неделю назад.

В «Едином национальном движении» видят в отставке Жвания результат давления как со стороны оппозиции, так и международных партнеров Тбилиси.

«Ее отставка – еще одно доказательство, что выборы были сфальсифицированы. Если выборы не подтасовали, а международные организации похвалили их за хорошее проведение, тогда зачем ей уходить?! Это еще один признак того, что «Грузинская мечта» позволила ей выполнить задание, позволила подтасовать результаты, использовала ее и отпустила домой», – заявил представитель ЕНД Давид Киртадзе.

В «Лело для Грузии» злорадствовать не стали. Один из лидеров партии Бадри Джапаридзе считает, что с уходом Жвания появляется окно возможностей для избрания нового председателя ЦИК на основе широкого консенсуса:

«Решение Тамар Жвания правильное. После того, что мы видели на выборах, этот шаг нужно было сделать гораздо раньше. Теперь мы должны позаботиться о том, чтобы избрать председателя, который сможет провести выборы самоуправления таким образом, чтобы они дали нам реальный результат и отображали реальную волю голосующих. Есть шанс, что председатель ЦИК будет избран путем консенсуса, кандидат должен быть выбран на основе широкого консенсуса, включая мнение гражданского сектора».

А вот в «Грузинской мечте» решение госпожи Жвания назвали неожиданным и обвинили оппозицию в психологическом давлении на главу Центризбиркома. Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе уверяет, что Жвания сама стала жертвой фальсификаторов:

«Ей сфальсифицировали параллельный подсчет голосов; сфальсифицировали 8-процентный излишек; сфальсифицировали позднее оглашение результатов голосования; сфальсифицировали фальсификацию выборов. Партии, НПО и СМИ, сделавшие это, не смогли обосновать ни одно обвинение – невозможно обосновать то, чего нет. Впрочем, ни в одной партии, НПО или СМИ не нашлось мужества или женской солидарности, чтобы элементарно извиниться перед Тамар Жвания».

При этом основатель Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе считает, что отставка Жвания – часть «пакета», подготовленного «Грузинской мечтой»:

«Это не было ее личным решением, следствием стресса, как утверждает «Грузинская мечта». Я считаю, что это решение «Грузинской мечты». Это некая сакральная жертва, чтобы перебить скандал с назначением судей и другие вопросы. Она как бы говорит: мы готовы выполнять соглашение Шарля Мишеля, но некоторые пункты не будем. Так что давайте закроем глаза на какие-то моменты, а взамен мы пойдем на какие-то уступки».

Так или иначе, Жвания уходит, а значит, избрание нового председателя ЦИК пройдет по новой системе, утвержденной парламентом 28 июня. Согласно процедуре, президент Грузии представит высшему законодательному органу двух кандидатов. При этом от итогов голосования зависит срок полномочий нового главы ЦИК. Если кандидата поддержат минимум 2/3 состава парламента, то есть не менее 100 депутатов, то председатель Центризбиркома займет свое кресло на ближайшие пять лет. Если же кандидаты не смогут набрать необходимого числа голосов, то решение будет принято простым большинством, но срок полномочий сократится до шести месяцев.

При этом, по мнению некоторых комментаторов, второй вариант сегодня даже больше устраивает «Грузинскую мечту». В этой ситуации она может позволить себе «промежуточного» главу Центризбиркома, который проведет выборы в органы местного самоуправления, а затем просто сойдет со сцены, вне зависимости от того, как будет оценен процесс голосования или подсчета голосов. А значит, одним рычагом давления на власти, как это получилось с требованием отставки Тамар Жвания, будет меньше.