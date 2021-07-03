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Минздрав Грузии не смог вовремя начать онлайн-регистрацию на вакцинацию
Начало регистрации граждан Грузии на вакцинацию от коронавируса китайской вакциной Sinopharm задерживается. Регистрация должна был начаться сегодня, 3 июля, в 12:00, однако специальная платформа Минздрава Грузии оказалась отключена. Абсолютно все интернет-пользователи при заходе на сайт видят следующее сообщение: «Сообщаем, что идет техническое обновление. Приносим извинения за временную задержку».
Дополнительных разъяснений от Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья не поступало.
Следует отметить, что с аналогичными проблемами граждане Грузии сталкивались и ранее - начало процесса регистрации на прививки сопровождалось техническими проблемами на каждом новом этапе национальной кампании.
В настоящее время проблемы наблюдаются и на других сайтах, связанных с базами Минздрава Грузии. На платформе StopCov.ge до сих пор не обновилась ковид-статистика, хотя обычно это происходит к 11:00.
- Накануне в Грузию прибыла партия китайских вакцин Sinopharm и Sinovac в количестве 1 миллиона доз. Уже с 5 июля власти Грузии обещают начать массовую вакцинацию населения. По их расчетам, в день будут делать от 20 до 30 тысяч уколов, чтобы уже к концу года привить 60% взрослого населения для достижения коллективного иммунитета. В вакцинации будут задействованы до 350 медицинских бригад.
Другие новости дня
Пограничники применили газ для задержания мигрантов на литовской-белорусской границе
Литовские пограничники применили слезоточивый газ и стреляли в воздух для задержания мигрантов без виз, идущих со стороны белорусской границы. За сутки были задержаны 116 человек. Об этом сообщает сайт Службы охраны государственной границы.
За два дня литовские пограничники задержали 179 иностранцев, незаконно перешедших границу. С начала года таковых оказалось 938. В пятницу правительство объявило чрезвычайную ситуацию в приграничных районах из-за кризиса с мигрантами.
Вильнюс обвиняет Минск в содействии в переправке иностранцев к границе Литвы. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что рост числа подозреваемых в нарушении миграционного законодательства – это сознательная политика белорусских властей. Она назвала происходящее элементом гибридной войны.
Замглавы службы Видас Мачайтис заявил, что по сравнению с прошлым годом количество мигрантов без документов выросло в 11 раз: в прошлом году их было только 70. Для них оборудовано 835 мест для расселения, в пятницу уже около 500 были заняты, сообщили представители МВД. Литовскую границу с пятницу помогают контролировать сотрудники Европейского агентства охраны границ, помощь оказывают также соседние страны ЕС.
Суд освободил под залог напавшего на съемочную группу телеканала «Пирвели»
Тетрицкаройский районный суд установил залог в качестве меры пресечения для Гочи Апрасидзе, задержанного после нападения на съемочную группу телеканала «Пирвели».
Апрасидзе – дядя управителя (гамгебели) села Цинцкаро Цалкского муниципалитета. 30 июня он нанес словесные и физические оскорбления журналисту и оператору «Пирвели», которые приехали в Цинцкаро для освещения протестной акции местных жителей.
Полиция задержала Апрасидзе 1 июля. Накануне прокуратура Грузии предъявила ему обвинения по части 2 статьи 154 УК Грузии – незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности с угрозой насилия. Она предусматривает штраф и до двух лет лишения свободы.
Обвинение просило суд оставить задержанного в заключении до окончания следствия. Сторона защиты настаивала на залоге в размере 5 тысяч лари. В итоге судья частично удовлетворил ходатайство адвокатов Апрасидзе, согласившись освободить подсудимого под залог в 10 тысяч лари на время разбирательств, сообщают «Новости-Грузия».
Потерпевшая, журналистка Нино Эликашвили назвала данное решение «неправильным». По ее мнению, в будущем оно может негативно повлиять на безопасность сотрудников СМИ. Одновременно Эликашвили не согласна с квалификацией дела, которая не учитывает фактов насилия. «Суд увидел только вмешательство в журналистскую деятельность, но не насилие», - подчеркнула она.
- За последние месяцы в Грузии было зафиксировано сразу несколько случаев, когда журналисты пострадали из-за своей профессиональной деятельности. Из этих дел самым резонансным оказалось нападение на ведущего телеканала «Формула» Вахо Саная. Его избили на улице в присутствии жены и ребенка. Трое задержанных дожидаются приговора в тюрьме.
В России пятый день подряд фиксируется наивысшая смертность от COVID-19
Власти России пятый день подряд фиксируют наивысшую смертность от коронавирусной инфекции нового типа с начала пандемии: за сутки в стране умерли 697 человек с таким диагнозом. Число новых выявленных случаев заражения также остается на наивысшем уровне, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
За сутки выявлено 24 439 случаев заражения. Выздоровели 17 899 человек. Число известных больных, таким образом, продолжает расти – под наблюдением врачей находятся 395 120 заболевших, этот показатель безостановочно растет с начала июня.
С начала пандемии власти сообщили о 5 585 799 заболевших и признали 137 262 смерти от коронавируса нового типа. Однако демографы и эксперты здравоохранения критикуют эти оценки. Высокопоставленные чиновники признавали, что заболевших может быть в разы больше. Демографы на основе статистики Росстата оценивали смертность от COVID-19 в три раза выше уже в мае 2021 года.
Полгода назад власти России объявляли о победе над пандемией, президент Владимир Путин в июне прошлого года заявлял, что властям удалось защитить россиян от болезни. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса нового типа – в августе 2020 года.
Однако кампания вакцинации была провалена, число иммунизированных граждан в стране в процентном соотношении в разы ниже, чем в западных странах. Это дает возможность распространяться новым штаммам заболевания, в том числе более заразным и опасным для организма.
Это приводит к росту госпитализаций, в том числе пациентов в тяжелом состоянии. Только в Москве число больных COVID-19, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, за последние две недели увеличилось в полтора раза, следует из данных столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Власти вводят обязательную вакцинацию части населения, запрашивают у металлургических компаний кислород для больниц и даже выкупили у Словакии неиспользованные в стране вакцины «Спутник».
Россия выкупила у Словакии неиспользованные вакцины «Спутник»
Россия выкупила у Словакии неиспользованную в стране вакцину «Спутник V». Братислава вернет Москве 160 тысяч доз препарата из 200 тысяч, поставленных ранее. Об этом в пятницу заявила представитель министерства здравоохранения Словакии Зузана Элиашова, ее слова приводит агентство TASR.
Изначально предполагалось, что закуплены будут 2 миллиона доз. Жители Словакии могли сами выбирать препарат, если хотели вакцинироваться «Спутником». По словам Элиашовой, первую дозу получили 10 500 человек, еще 8 тысяч ждут своей очереди. Среди них – бывший премьер-министр Игорь Матович, подписавший ранее соглашение о закупке российской вакцины, передает газета Dennik N.
«Спутник V» не сертифицирован в Евросоюзе. Братислава закупила его в апреле, незадолго до третьей волны пандемии в Европе. Тогда многие страны ЕС испытывали резкий дефицит вакцин от коронавируса нового типа. Однако сделка обострила политический кризис в стране и в итоге привела к отставке правительства. Сертификация препарата долго откладывалась, и вакцинация им началась только в июне. К этому времени на рынке страны уже были доступны другие вакцины и российская не вызвала спрогнозированного спроса.
Сейчас в стране полностью вакцинированы почти треть жителей, в два раза больше, чем в России. Тем временем российские регионы жалуются на нехватку препаратов. Один из участников фармацевтического рынка в интервью газете «Коммерсант» оценил общую потребность России приблизительно в 140 миллионов доз в год. Даже по самым оптимистичным оценкам, рынок запланировал производство только 100 миллионов доз, отмечает издание.
На этом фоне Москва почти перестала поставлять препарат на внешние рынки. В конце мая, по оценке журнала Forbes, на внешние рынки были поставлены только 8 процентов иностранных заказов на препарат. На нехватку жалуются в Аргентине и Мексике. Гватемала потребовала вернуть себе деньги за «Спутник» назад.
Занимающийся продвижением препарата в мире Российский фонд прямых инвестиций обещает наладить ситуацию, в том числе за счет производства в других странах. Однако Кремль в июне признал, что исполнить зарубежные заказы сейчас невозможно.
Владимир Борцвадзе покинул должность замминистра внутренних дел
Владимир Борцвадзе покинул должность замминистра внутренних дел. Информацию Общественному вещателю Грузии подтвердили в пресс-службе МВД.
Владимир Борцвадзе был назначен заместителем министра внутренних дел распоряжением премьер-министра Грузии 6 февраля 2019 года. С апреля 2018 года по февраль 2019 года Борцвадзе работала начальником Центрального департамента криминальной полиции МВД.
В Восточной Грузии ураган повредил крыши более 20 жилых домов
Крыши более 20 жилых домов в Лагодехском муниципалитете Грузии (регион Кахети) были повреждены ураганным ветром. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».
Накануне вечером, 2 июля, в отдельных районах Восточной Грузии прошел сильный дождь, местами с градом. В винодельческом регионе Кахети шквалистый ветер стал причиной множественного обрыва линий электропередачи, несколько сел остались без света. Повалены были деревья – на несколько минут оказался заблокирован участок трассы, связывающей Грузию с Азербайджаном.
Неотложную помощь пострадавшим хозяйствам в Лагодехском муниципалитете оказали пожарные-спасатели. Сегодня утром к оценке ущерба приступили представители районной мэрии. На основании их заключения будет решен вопрос об оказании помощи населению.
На месте также работают аварийные бригады энергораспределительной компании «Энерго-Про Джорджия».
В Канаде демонстранты снесли статуи королев Виктории и Елизаветы II
В Канаде в городе Виннипег участники акций протеста снесли статуи двух британских королев - правившей Британской империей в XIX веке Виктории и нынешней королевы Елизаветы II - которая является и действующей главой канадского государства.
Статуи демонтировали в знак протеста против британского колониального наследия в Канаде, в частности по отношению к коренному населению.
В последние недели на территории бывших католических интернатов для детей представителей коренных народов были обнаружены массовые захоронения, в которых нашли останки сотен детей в возрасте от трех лет, умерших предположительно с 1900 по 1970 годы. В это время государственные школы-интернаты были частью канадской политики по принудительной ассимиляции детей коренных народов и уничтожению их культуры и языков.
- Дети в интернатах умирали в основном из-за тяжелых условий: строения интернатов были ветхими, плохо отапливались, и в них царила антисанитария.
- Программа ассимиляции действовала в Канаде с 1863 по 1998 год, за это время власти отобрали у родителей и поместили в интернаты более 150 тысяч индейских детей. В интернатах им запрещали говорить на родном языке и отучали от индейских традиций и образа жизни.
- Комиссия, созданная в 2008 году властями Канады, установила, что большинство выпускников не возвращались в свои общины, и назвала культурным геноцидом политику принудительной ассимиляции.
Во многих городах Канады проходят акции протеста, участники которых требуют борьбы с колониальными пережитками.
Канада - бывший доминион Британской империи. Она остается конституционной монархией во главе с королевой Елизаветой II. Ее представляет генерал-губернатор, обладающий церемониальными полномочиями, вся полнота власти - в руках назначаемого парламентом канадского правительства.
Число жертв коронавируса в Абхазии возросло до 250
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 487 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 155 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 94 человека. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 44 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 1 июля скончалась женщина 82 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17 643 человека. Зарегистрировано 250 летальных случаев. Выздоровели 15 508 человек.
Литва объявила режим ЧП из-за прибывающих из Беларуси мигрантов
Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов, нелегально пересекающих литовско-белорусскую границу, сообщает LRT. За последние сутки пограничники задержали 150 иностранцев из соседней страны. Это почти втрое больше по сравнению с предыдущим днем.
Глава Управления по чрезвычайным ситуациям назначена глава МВД Агне Билотайте подчеркнула, что речь не идет о том, что власти не справляются ситуацией. Перевод системы в экстремальный режим необходим лишь для того, чтобы у чиновников появились расширенные правовые возможности по принятию срочных мер на границе, а также расселению уже прибывших людей.
В настоящее время для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из которых занято около 500.
Всего в этом году свыше 800 белорусов пытались попасть в Литовскую Республику. Это в десять раз больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Миграционный поток из Беларуси резко увеличился на фоне масштабных политических репрессий, проводимых администрацией Александра Лукашенко.
В конце июня Лукашенко заявлял, что не будет спешить выполнять просьбу ЕС о борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси. Такой демарш он объяснил «вмешательством Запада» в белорусские дела. Министр иностранных дел Литвы Габреэлис Ландсбергис обвинил белорусские власти в том, что они намеренно начали направлять мигрантов из Ирака и Сирии в ЕС, чтобы использовать их в качестве гибридного оружия против Европы. По словам главы МИД, такова месть Минска за готовность литовских властей давать политическое убежище белорусским оппозиционерам.
Лукашенко рассказал о «спящих террористических ячейках»
Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам «полностью перекрыть» границу с Украиной. Об этом он заявил на торжественном собрании в Минске в честь Дня независимости, который отмечается 3 июля.
По словам Лукашенко, причина этого решения в том, что из Украины в Беларусь поступает «огромное количество оружия».
Из слов Лукашенко следует, что речь не идет о полном запрете въезда из Украины, а об усиленном режиме охраны границы. По его словам, в Беларусь смогут въехать только мирные граждане. «Всех остальных в плен брать не будем», - сказал Лукашенко.
Он также заявил, что в Беларуси были вскрыты некие «спящие» террористические ячейки, которые должны были способствовать «насильственной смене власти». По его словам, эти ячейки якобы курировали Литва, Польша, США, Украина и Германия, а среди модераторов чата была гражданка России. Также, по его словам, некие злоумышленники хотели подорвать российский узел связи в Вилейке, о чем он говорил с российским президентом Владимиром Путиным.
Также, по словам Лукашенко, накануне удалось предотвратить попытку убийства сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка. «Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык» - заявил Лукашенко. Что именно он цитирует, он не пояснил, также и не сказал, кто именно хотел напасть на Азаренка и задержан ли кто-либо в связи с этим. Григорий Азаренок - сын Юрия Азаренка, одного из самых известных сторонников Лукашенко среди работников СМИ Беларуси.
По словам Лукашенко, сам Азаренок участвовал в операции по задержанию готовивших на него нападение и даже вступил с ними в драку. Из его слов следует, что задержаны несколько человек, но он назвал только одну фамилию. Что это за люди, и на чем основывается утверждение, что они связаны с Западом, он не пояснил. По мнению советника оппозиционного лидера Светланы Тихановской Франака Вечерки, Лукашенко ищет предлога для того, чтобы изгнать из страны западных дипломатов.
Лукашенко неоднократно обвинял своих политических оппонентов и страны Запада в том, что они хотят отстранить его от власти насильственным путем. Несколько человек были в этом году арестованы по подозрению в подготовке военного переворота - в качестве доказательств были представлены записи их частных бесед. В прошлом году, во время массовых протестов против своего правления, Лукашенко утверждал, что за ними стоят спецслужбы западных стран, и в качестве доказательства представлял якобы перехваченный разговор западных резидентов «Майка» и «Ника», в подлинности которого усомнились даже прокремлевские российские СМИ.
Зарубежные дипмиссии выступили с совместным заявлением по «Tbilisi Pride»
Посольства Организации Объединенных Наций (ООН), Европейского Союза (ЕС), США и ряда других стран выступили с совместным заявлением касательно проведения недели «Тбилиси Прайд» («Tbilisi Pride»). В своем обращении они призвали власти страны к защите свободы собраний.
«Мы поддерживаем равенство всех людей и защиту их прав. Мы выражаем солидарность с сообществом лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов, геев и интерсексуалов (ЛГБТК +) и призываем власти Грузии защищать право на мирное проведение собраний в безопасных условиях для всех людей без исключения.
Конституция Грузии гарантирует право всех людей на свободу собраний и выражения мнений. Это включает право ЛГБТК + людей на организацию демонстраций и других публичных мероприятий, а также их право публично говорить о своих проблемах и защищать свои права. Принятый в Грузии в 2014 году исторический закон о ликвидации всех форм дискриминации созданный на основе принципа равенства, закрепленного в Конституции, запрещает все формы дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения.
Все государства обязаны защищать и продвигать реализацию права на мирные собрания. Это включает в себя обязанность содействовать собраниям в предпочитаемом организаторами месте и защищать организаторов собраний от тех, кто может попытаться нарушить их права. Во всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах заявлено, о недопустимости использования прав одного человека в нарушении прав другого.
Пандемия коронавируса обострила социально-экономическое разделение и усугубила маргинализацию в Грузии. Осуществление права на свободу собраний и выражения мнений необходимо для расширения возможностей людей по преодолению проблемы исключения из политической, экономической и социальной жизни. Публичные собрания - основа действующей демократии. Мы повторяем предыдущий призыв к правительству Грузии, политическим, гражданским и религиозным лидерам бороться со всеми формами дискриминации и предрассудками, а также принять все возможные меры для предотвращения насилия и установления публичного дискурса, основанного на уважении и сострадании. Мы вместе стоим на страже права каждого человека на свободу и равенство», - говорится в заявлении посольств.
- Совместное заявление подписали представители ООН, главы дипломатических миссий Европейского Союза, Австрии, США, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Эстонии, Израиля, Канады, Королевства Нидерландов, Норвегии, Греции, Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии и Великобритании, а также глава МНЕС в Грузии.
Компании Трампа и ее директору предъявлены уголовные обвинения
Уголовный суд Манхэттена обвинил Trump Organization и ее главного финансового директора Аллена Вайссельберга в уклонении от уплаты налогов на сумму почти два миллиона долларов, сообщает CNN.
По версии прокуроров, Trump Organization на протяжении 15 лет занижала налогооблагаемые доходы, оплачивая своим сотрудникам и членам их семей разные товары и услуги, такие как арендная плата, обучение детей и автомобили. Под подозрение попали и подарки, которые делала компания своим работникам.
В свою очередь 73-летний топ-менеджер Вайссельберг, по данным прокурора, в течение многих лет скрывал, что является резидентом Нью-Йорка. Это позволило ему, как утверждается, недоплатить более 900 тысяч долларов, а также незаконно получить налоговое возмещение на сумму свыше 130 тысяч долларов.
Вайссельберг не признал себя виновным. Судья отпустил его под подписку о невыезде, приказав сдать паспорт.
Самому бывшему президенту Дональду Трампу не было предъявлено обвинений. Экс-глава государства назвал происходящее «политической охотой на ведьм». Trump Organization объявила, что Вайссельберг используется властями как «пешка в попытке причинить вред бывшему президенту».
С этим не согласны представители стороны обвинения. Они заявили о наличии у них неопровержимых доказательств – показания Большого жюри, бухгалтерские записи, налоговые отчеты и заявления потенциальных свидетелей. Со следствием согласилась работать и бывшая жена Вайссельберга-младшего, много лет проработавшая в компании Трампа: именно она передала в прокуратуру не менее 10 коробок с финансовыми документами компании.
Расследование против Трампа было начато в 2018 году. Тогда он проверял информацию о тайных платежах, которые в 2016 году будущий президент совершил порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание об их сексуальных связях. Платеж, как считается, поступил из предвыборного фонда и потому считался незаконным. Позже расследование было расширено на другие области: следствие заподозрило финансовое мошенничество, обман страховых компаний и уклонение от уплаты налогов.
Военный Комитет НАТО посетит Грузию в сентябре
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил со спецпредставителем генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем визит Военного комитета Альянса, который планируется в сентябре. Об этом сообщили сегодня, 2 июля, в пресс-службе правительства Грузии.
«На встрече стороны подчеркнули важность визита Военного комитета НАТО, который планируется в сентябре, а также роль совместных учений Грузия–НАТО в деле укрепления совместимости Сил обороны Грузии. По оценке премьер-министра, несмотря на пандемию, необходимо сохранить позитивную динамику в сотрудничестве Грузии с НАТО и интеграционном процессе», - говорится в сообщении.
В ходе встрече Аппатурай поблагодарил Тбилиси за посредничество в состоявшейся 12 июня передаче Азербайджаном 15 армянских военных в обмен на карты минных полей, а также за участие страны в миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
Кроме того, стороны обсудили вопрос безопасности Черного моря и итоги саммита НАТО, прошедшего в июне в Брюсселе.
«Мы обсудили сотрудничество Грузии и НАТО, безопасность Черного моря, а также значительные достижения Грузии на евроатлантическом пути и необходимость дальнейшего продвижения в политическом измерении процесса интеграции», - написал Гарибашвили в своем Twitter по итогам встречи.
- Военный Комитет НАТО – высший военный орган североатлантического Альянса, который состоит из начальников генеральных штабов стран НАТО и дает рекомендации по военным вопросам главному органу Альянса.
- В последний раз Военный комитет НАТО совершал визит в Тбилиси в марте 2019 года. Тогда члены комитета под руководством Стюарта Пича посетили командно-штабные учения Грузия-НАТО. Одновременно сам Пич приезжал в Тбилиси в конце апреля текущего года для участия в праздновании 30-летия Сил обороны Грузии.
- Джеймс Аппатурай прибыл в Тбилиси в среду. Ранее сегодня он также встретился с вице-премьером, главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, председателем парламента Кахой Кучава и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила его орденом «Золотого руна» за особый вклад в дело углубления отношений Грузии с НАТО и процесс интеграции страны в Альянс, сообщают «Новости-Грузия».
На Гавайях потерпел крушение грузовой «Боинг». Оба пилота спаслись
Грузовой самолет «Боинг-737» в пятницу упал в океан вскоре после взлета с аэродрома в Гонолулу (американский штат Гавайи). СМИ называют причиной крушения отказ двигателей.
Как сообщает CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации США, оба пилота спаслись. Кроме них, по предварительным данным, людей на борту не было.
В сообщении авиационных властей США говорится, что пилоты пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены совершить аварийную посадку на воду. Пилоты были спасены береговой охраной.
Джеймс Аппатурай: Грузины упрямы, грузины не сдаются, пока не достигнут желаемого
«Вы можете быть уверенными в том, что НАТО продолжит вас поддерживать, чтобы вы были защищенными, чтобы была соблюдена территориальная целостность, и чтобы вы продолжили следование к дверям НАТО и вошли в эти двери», - заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, передает «ИнтерпрессНьюс».
По его оценке, Грузия идет в направлении НАТО и членства в Альянсе. Как отметил Аппатурай, за эти годы он узнал о грузинах нечто несомненное, что они упрямы и продолжают идти вперед и бороться до тех пор, пока не достигнут желаемого, и в «данном случае желаемое – это членство в европейской семье».
«Грузины не сдаются, они идут вперед, они продолжают бороться, пока не достигнут желаемого, и в данном случае это членство в западной семье, не только через разделение общих ценностей, но и институционально. Я буду продолжать поддерживать эти усилия. Я верю, что дом грузин вместе с нами, и вы - часть нашей семьи, как и мы - часть вашей семьи. Вы можете быть уверены, что я вернусь, но также вы можете быть уверенными в том, что НАТО продолжит поддерживать ваши усилия, чтобы вы были защищенными, чтобы была соблюдена территориальная целостность, и чтобы вы продолжили следование к дверям НАТО и вошли в эти двери», - заявил Аппатурай.
- Сегодня, 2 июля, президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Джеймса Аппатурая государственной наградой Грузии – орденом Золотого руна. Церемония награждения прошла во дворце Орбелиани в Тбилиси.
- Джеймс Аппатурай награжден за особый личный вклад, внесенный в углубление сотрудничества Грузии и НАТО и дело евроатлантической интеграции Грузии, твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии на международной арене.
- Аппатурай, который вскоре покинет пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии, прибыл в Грузию 30 июня. Он занимает пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии с 2010 года.
Войска США покинули крупнейшую авиабазу Афганистана
Войска США и их союзники по НАТО покинули пункт Баграм – последнюю авиабазу из тех, которые занимали иностранные военные, сообщает Би-би-си.
Баграм – крупная база в 40 километрах к северу от Кабула. Ее построили советские войска в ходе оккупации страны в 1980-х годах. Силы коалиции под руководством США вошли туда в декабре 2001 года, сделав ее главным оплотом сопротивления талибам и символом американской мощи в регионе.
База способна вместить до 10 тысяч военнослужащих. Там располагаются две взлетно-посадочные полосы, 110 парковочных мест для самолетов с бронированными стенами, а также крупный медицинский комплекс – больница на 50 коек с травматологическим отделением, три операционные и современная стоматологическая клиника.
На этой же территории ранее располагалась тюрьма для лиц, задержанных американскими войсками в разгар конфликта. В документах, представленных в Сенат США, Баграм фигурирует как место, где агенты ЦРУ допрашивали, в том числе с применением пыток, подозреваемых в связях с Аль-Каидой.
Американские войска покинули базу в тот момент, когда боевики группировки «Талибан» во многих районах Афганистана возвращаются на свои прежние позиции. Теперь Баграм переходит к афганским военным, однако они не слишком рады этому, учитывая, что теперь именно им придется защищать этот ценный актив от противников.
Пентагон планирует оставить в стране 650 военных для защиты дипломатов. Помогут они и в охране международного аэропорта Кабула – жизненно важного транспортного узла. Эту задачу американские солдаты будут выполнять совместно с турецкими коллегами. Союзники окажут афганским силам противоракетную, артиллерийскую, минометную и вертолетную поддержку.
В феврале талибы подписали с американцами соглашение о ненападении, однако продолжили сражаться с правительственными войсками. В июне случились особенно жестокие столкновения: тогда погибли сотни человек.
Всего в афганской войне за два десятилетия погибли свыше 47 тысяч мирных жителей, 70 тысяч афганских военнослужащих, почти 2,5 тысячи американских солдат, более тысячи солдат из других стран коалиции, а также почти четыре тысячи сотрудников частных охранных организаций США. Война обошлась Америке более чем в два триллиона долларов.
Нападения талибов участились на фоне вывода из Афганистана войск США. Он начался 1 мая и продлится до 11 сентября. Эксперты опасаются, что уход американских военнослужащих приведет к частичному восстановлению режима талибов.
Гарибашвили: в Грузию доставлен 1 миллион доз вакцины от коронавируса
В Грузию поступили новые дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Как отметил премьер-министр, в страну поступили новые дозы вакцины «Синофарм» и «Синовак», передает Общественный вещатель.
«Сегодня мы получили миллион доз вакцины. Это вакцины китайского производства «Синофарм» и «Синовак», разрешенные Всемирной организацией здравоохранения, которые хорошо известны нашему населению. Миллион доз уже на месте. Теперь мы готовы начать процесс массовой вакцинации с понедельника.
Хочу предоставить населению дополнительную информацию о поступлении дополнительных доз. Как вы знаете, последние несколько месяцев мы активно работаем напрямую с производителями. Как и в случае с китайскими вакцинами, мы активно провели переговоры и успешно их завершили», - заявил Гарибашвили.
По словам премьера, власти страны готовы начать массовую вакцинацию уже в понедельник, 5 июля. Они рассчитывают делать от 20 до 30 тысяч прививок в день.
Как позже пояснил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, на первом этапе для граждан Грузии будет доступен препарат «Синофарм». Регистрация на прививку им откроется завтра, 3 июля, и будет продолжаться в течение двух недель. Сделать прививку смогут все лица старше 18 лет. В зависимости от темпов вакцинации и освоения партии полумиллиона доз вакцин «Синофарм», будут определены даты задействования «Синовак».
- Грузия столкнулась с дефицитом вакцин от коронавируса. Запас препаратов подходит к концу. Платформа COVAX не смогла доставить в страну 43 тысячи доз препарата AstraZeneca. Часть граждан из-за этого не может получить вторую дозу вакцины. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия получит миллион доз вакцины от коронавируса.
Саломе Зурабишвили наградила Джеймса Аппатурая орденом Золотого руна
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила заместителя помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности и спецпредставителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая государственной наградой Грузии – орденом Золотого руна.
Президент лично вручила Аппатураю эту награду, передает «ИнтерпрессНьюс». Церемония награждения прошла во дворце Орбелиани в Тбилиси.
Джеймс Аппатурай награжден за особый личный вклад, внесенный в углубление сотрудничества Грузии и НАТО и дело евроатлантической интеграции Грузии, твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии на международной арене.
Джеймс Аппатурай, который вскоре покинет пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии, прибыл в Грузию 30 июня. Он занимает пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии с 2010 года.
В Кодорском ущелье обрушился мост, отрезаны несколько сел и две российские военные части
1 июля в районе села Генцвиши Кодорского ущелья обрушился мост через реку Кодори.
Как сообщает МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, причиной обрушения моста стал подмыв грунта во время паводка. В результате отрезанными оказались несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье.
Прибывшие на место обрушения министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и российские специалисты провели осмотр района происшествия, определили его масштабы. Временную схему движения решено реализовать по старому мосту, его опоры находятся в нормальном состоянии, но нужно настелить новое покрытие, сообщает "Апсныпресс".
Начался прием заявок желающих занять должность главы ЦИК Грузии
Начался прием заявок желающих участвовать в открытом отборочном конкурсе кандидатов в председатели и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.
Как сообщил «ИнтерпрессНьюс» председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Ника Симонишвили, желающие могут подать заявку в администрацию президента Грузии.
«Подача заявок завершится 6 июля, в 18:00. Когда закончится прием документов, эти заявки будут опубликованы и станут публичными… Нам пока неизвестно, примет ли (конкурсная) комиссия решение путем проведения собеседования или без собеседования. Комиссия еще не обсуждала это. Кроме того, неизвестно, в случае проведения собеседований, будут ли они транслироваться. Я бы приветствовал трансляцию собеседования, чтобы общество знало, кто будет будущим председатель ЦИК, или же кто будут будущие два профессиональных члена (комиссии)», - заявил Ника Симонишвили.
По его словам, конкурсная комиссия проведет первое заседание во вторник, после того, как завершится прием заявок.
Вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили издала распоряжение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов в председатели ЦИК и в члены ЦИК и о создании конкурсной комиссии. Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания покинула свою должность 1 июля.
Уроженка Дагестана сбежала в Швецию, спасаясь от замужества
Шведские власти и российские правозащитники помогли покинуть Россию 18-летней девушке, которая сбежала от родственников в Дагестане. Об этом сообщила "Открытым медиа" адвокат Ольга Гнездилова из "Правовой инициативы" (организация внесена властями России в список "иностранных агентов").
По её словам, к юристам проекта обратились шведские власти. По их данным, уроженку Дагестана, которая с девятилетнего возраста жила в Швеции, имела российское и шведское гражданство и недавно приехала в Россию навестить своих родных, насильно удерживали в доме родственники, заставляя выйти замуж за неизвестного ей человека. Имя девушки не раскрывается из соображений безопасности. Когда она отказалась, её стали избивать и угрожать "убийством чести", так как отказ выйти замуж за человека, с которым договорились родственники, означает позор для семьи. На свадьбу, которая была назначена на 3 июля, были разосланы приглашения, собраны подарки с гостей в виде денег и золота. В распоряжении "Правовой инициативы" есть документы, в которых указано, кто сколько выделил на свадьбу.
Девушке удалось отправить сообщение своему другу в Швецию и попросить его о помощи. Молодой человек сразу же сообщил в полицию и посольство Швеции в России.
Со слов адвоката, девушке также удалось позвонить в МВД Дагестана, и 29 июня полицейские забрали ее в отделение для опроса. Она дала показания о том, что её насильно пытаются выдать замуж, избивают и угрожают убийством. Утром она ушла из полиции, после чего ей удалось скрыться от родственников и покинуть регион. В тот же день в полицию обратились её родственники, МВД возбудило дело о похищении человека по их заявлению. Девушка добралась до Москвы и вечером 1 июля вылетела в Швецию.
Десятки россиян с ВНЖ Чехии не смогли въехать в страну из-за новых противопандемийных мер
1 июля несколько десятков граждан России не смогли пройти пограничный контроль в пражском аэропорту. Это произошло из-за нового запрета на въезд гражданам третьих стран (не входящих в ЕС), если они посещали страну с экстремально высоким риском инфицирования коронавирусом в течение последних 14 дней.
На этой неделе Минздрав Чехии сообщил о включении России в число таких стран - в так называемую "черную зону". Соответствующее постановление было опубликовано за день до его вступления в силу – c 1 июля.
Как сообщает русскоязычное издание "Винегрет", чешские ограничники отказались впустить россиян с ВНЖ, посоветовав им либо вернуться в Москву и дождаться улучшения эпидемиологической обстановки в РФ, либо «пересидеть» 14 дней в другой стране и приехать в Чехию оттуда.
Отметим, что запрет на въезд не распространяется на граждан Евросоюза и членов их семей с видами на жительство в Чехии, а также обладателей постоянного вида на жительство (ПМЖ), но касается россиян с временными видами на жительство и долгосрочными визами, в том числе рабочими и учебными. Гражданам Чехии, в свою очередь, запрещено выезжать в Россию кроме исключительных случаев, только по разрешению МИДа страны.
Мера была введена из-за обострения ситуации с коронавирусом в России. Один из читателей другого русскоязычного портала The Česko показал изданию уведомление о запрете на пересечение границы, полученный в аэропорту. В нём сказано, что въезд ограничен из-за угрозы общественному здоровью.
По словам застрявшего блогера, часть недопущенных в страну россиян решили въехать в Чехию через другие страны. Пограничники предупредили, что это может привести к депортации и постоянному запрету на въезд.
- В России несколько дней подряд фиксируются наивысшие с января показатели заболеваемости COVID-19 и смертности пациентов. Это связано, по всей видимости, с низким уровнем вакцинации и распространением новых, более активных, штаммов вируса. Прямо сейчас в стране лечение от коронавируса нового типа проходят 389 277 человек, свидетельствует официальная статистика.
Госдепартамент США: Грузия полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми
Грузия полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, — об этом говорится в годовом отчете Госдепартамента США о мировой торговле людьми.
«В течение отчетного периода правительство Грузии продолжало демонстрировать серьезные и устойчивые усилия, несмотря на влияние пандемии COVID-19 на возможности правительства по борьбе с торговлей людьми. Поэтому Грузия пока осталась на первой ступени. Усилия правительства Грузии включают предъявление обвинений большему количеству людей, вовлеченных в торговлю людьми, и оказание более всесторонней поддержки жертвам. В том числе активные усилия, направленные на смягчение последствий пандемий и государственных убежищ. Правительство разработало руководящие принципы для мобильных групп идентификации жертв и утвердило Национальный план действий на 2021-22 годы», — говорится в отчете.
В документе подчеркивается, что еще одним достижением является создание Службы инспекции труда и разработка официального процесса получения статуса жертвы. Вместе с тем, несмотря на то, что правительство Грузии соответствует минимальным стандартам, за последний год оно расследовало меньше дел, выявило меньше подозреваемых и идентифицировало меньше жертв.
«Инспекция труда по-прежнему страдает от нехватки сотрудников, ресурсов и тренингов, необходимых для выполнения надзорных функций. Правительство не создало систему выдачи разрешений трудящимся-мигрантам, не выдавало лицензий и не осуществляло мониторинг агентств по трудоустройству. Полиция провела несколько специальных рейдов по заведениям коммерческого секса без четкой стратегии и выявления жертв. Правительство предоставило неадекватные общественные оценки или информацию о своей деятельности при недостаточной гласности. В некоторых случаях есть нехватка прозрачности», — говорится в заявлении Госдепартамента, передает Общественный вещатель Грузии.
Югосетпотребнадзор сообщил о 27 новых случаях заражения коронавирусом за сутки
В Южной Осетии за сутки выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее 19). Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева констатировала ухудшение эпидемиологической ситуации.
"Эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Естественно необходимо соблюдать меры безопасности - масочный режим, социальную дистанцию, избегать посещения массовых мероприятий. Все это очень важно", - , заявила агентству "Рес" в пятницу Кочиева.
По ее словам, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 116 человек, 9 человек сняты накануне с учета медиков.
"Каждый должен понимать свою ответственность, наша ситуация зависит от всех нас. Больные должны сидеть дома, не заниматься самолечением, обращаться к врачам...", - сказала Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 3520 человек, 3404 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 24323 исследования на коронавирусную инфекцию.
В республике с начала мая проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским "Спутник V", 434 человека прошли вакцинацию, порядка 2 тыс человек прошли тестирование.
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