Гарибашвили: в Грузию доставлен 1 миллион доз вакцины от коронавируса

В Грузию поступили новые дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Как отметил премьер-министр, в страну поступили новые дозы вакцины «Синофарм» и «Синовак», передает Общественный вещатель.

«Сегодня мы получили миллион доз вакцины. Это вакцины китайского производства «Синофарм» и «Синовак», разрешенные Всемирной организацией здравоохранения, которые хорошо известны нашему населению. Миллион доз уже на месте. Теперь мы готовы начать процесс массовой вакцинации с понедельника.

Хочу предоставить населению дополнительную информацию о поступлении дополнительных доз. Как вы знаете, последние несколько месяцев мы активно работаем напрямую с производителями. Как и в случае с китайскими вакцинами, мы активно провели переговоры и успешно их завершили», - заявил Гарибашвили.

По словам премьера, власти страны готовы начать массовую вакцинацию уже в понедельник, 5 июля. Они рассчитывают делать от 20 до 30 тысяч прививок в день.

Как позже пояснил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, на первом этапе для граждан Грузии будет доступен препарат «Синофарм». Регистрация на прививку им откроется завтра, 3 июля, и будет продолжаться в течение двух недель. Сделать прививку смогут все лица старше 18 лет. В зависимости от темпов вакцинации и освоения партии полумиллиона доз вакцин «Синофарм», будут определены даты задействования «Синовак».