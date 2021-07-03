В России пятый день подряд фиксируется наивысшая смертность от COVID-19

Власти России пятый день подряд фиксируют наивысшую смертность от коронавирусной инфекции нового типа с начала пандемии: за сутки в стране умерли 697 человек с таким диагнозом. Число новых выявленных случаев заражения также остается на наивысшем уровне, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

За сутки выявлено 24 439 случаев заражения. Выздоровели 17 899 человек. Число известных больных, таким образом, продолжает расти – под наблюдением врачей находятся 395 120 заболевших, этот показатель безостановочно растет с начала июня.

С начала пандемии власти сообщили о 5 585 799 заболевших и признали 137 262 смерти от коронавируса нового типа. Однако демографы и эксперты здравоохранения критикуют эти оценки. Высокопоставленные чиновники признавали, что заболевших может быть в разы больше. Демографы на основе статистики Росстата оценивали смертность от COVID-19 в три раза выше уже в мае 2021 года.

Полгода назад власти России объявляли о победе над пандемией, президент Владимир Путин в июне прошлого года заявлял, что властям удалось защитить россиян от болезни. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса нового типа – в августе 2020 года.

Однако кампания вакцинации была провалена, число иммунизированных граждан в стране в процентном соотношении в разы ниже, чем в западных странах. Это дает возможность распространяться новым штаммам заболевания, в том числе более заразным и опасным для организма.

Это приводит к росту госпитализаций, в том числе пациентов в тяжелом состоянии. Только в Москве число больных COVID-19, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, за последние две недели увеличилось в полтора раза, следует из данных столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Власти вводят обязательную вакцинацию части населения, запрашивают у металлургических компаний кислород для больниц и даже выкупили у Словакии неиспользованные в стране вакцины «Спутник».