Коронавирус в Грузии: 1 026 случаев заражения за сутки, 12 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 026 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 33 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,11%, за последние две недели – 2,79%, а за последнюю неделю – 3,28%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 369 048.

Более 61% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 633. В Имерети выявили 105 случаев заражения, в Кахетии – 81, в Квемо Картли – 52, в Шида Картли – 44, в Самегрело и Земо Сванети – 44, в Аджарии – 38, в Мцхета-Мтианети – 15, в Самцхе-Джавахети – 7, в Гурии – 5, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.

От ковида умерли еще 12 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 347.

Выздоровел 381 человек, их общее число выросло до 353 612.

На данный момент в Грузии 10 063 активных случая коронавируса. Из них 2 907 пациентов (более 28%) проходят лечение в больницах. Состояние 620 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 159 человек. 6 409 граждан (около 64% активных случаев) лечится на дому, а 747 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

В карантинных пространствах размещены 84 человека, в самоизоляции остаются более 7,1 тысячи.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 3 июля достигло 267 727. Это 7,2% от всего населения Грузии.