Путь Грузии: от «зеленой» до небезопасной

Грузия не попала в список безопасных стран, составленный ЕС. Накануне Европейский союз внес в этот список 11 стран, среди которых и соседи Грузии – Армения и Азербайджан. Граждане этих государств смогут посещать Евросоюз с необязательными, в том числе, туристическими поездками. Почему Грузии не удалось попасть в этот список?

Если сравнивать общие показатели, то можно сказать, что Грузия не слишком далеко ушла по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от Азербайджана. За весь период пандемии здесь было выявлено чуть больше 336 тысяч случаев, в Грузии же 367 тысяч, лучше обстоят дела в Армении – немногим больше 225 тысяч. Зато количество ежедневно заболевающих коронавирусом здесь достаточно низкое – в среднем 100 человек. В Азербайджане в последние несколько недель количество новых случаев заражения еще меньше – не достигает и 90. А вот в Грузии эта цифра остается в пределах 1000. Это одна из причин, почему Европейский союз решил добавить Армению, Азербайджан в перечень стран, граждане которых смогут посещать Евросоюз с необязательными, в том числе, туристическими поездками, считает специалист по вопросам здравоохранения, один из лидеров партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе:

«Это было ожидаемо, исходя из трех основных показателей. Первый – у нас высокий уровень заболеваемости, около 1000 случаев ежедневно. Мы находимся на 21-м месте среди стран по количеству случаев на все население, ситуация хуже, чем в 180-ти странах мира. Второе – высокая смертность, этот показатель остается практически неизменным, несмотря на то, что раньше у нас было и по 5000 случаев инфицирования в день. Третье – отсутствие в стране вакцины. В это время в прошлом году мы были в списке безопасных стран, но недолго. И этот период государство не использовало для подготовки системы здравоохранения к вызовам. В итоге мы получили большую волну, с которой не справились должным образом», – сказал Чихладзе.

Почему же в соседних странах дела обстоят намного лучше? На этот вопрос попытался ответить аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов:

«В Армении очень медленно продвигается процесс вакцинации, с этим я связать обстановку не могу. Наверное, там просто хорошо контролируется ситуация, либо, учитывая тот факт, что раньше у них были очень высокие показатели распространения вируса, количество людей, получивших естественный иммунитет, высок. Эти нюансы нам неизвестны. В Азербайджане же хорошо идет процесс вакцинации. У нас же я не вижу иного пути, кроме вакцинации и повышения ответственности граждан. Государство сняло с нас ответственность, по совершенно необъяснимым причинам отказалось от всех ограничений, понятно, что причина тому – туризм. Но мне кажется, государство пошло на очень рискованный шаг. Теперь мы ответственны за себя и должны вести себя так, будто регуляции еще существуют».

С этим совершенно не согласна эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берадзе. Ей не нравится, когда всю ответственность переносят на общество. Народ в Грузии не такой безрассудный, не хуже других, считает она, просто нужен правильный менеджмент, и, соответственно, будет больше доверия к власти.

«Ответственность должна распространяться на всех. Мне не нравится и то, что информационная кампания ведется неправильно. О пандемии говорят только политики или эксперты со своих политических позиций. А во время борьбы с пандемией очень важно, насколько общество доверяет им. В медленных темпах иммунизации обвиняли население, но сегодня всем понятно, что информация о том, почему мы должны вакцинироваться, подается неправильно. Людей напугали, те решились на этот шаг, а теперь говорят, что вакцины нет. Все это влияет на потерю доверия населения к власти, люди, которым вчера говорили одно, а сегодня заявляют другое, чувствуют себя частью эксперимента», – говорит Марина Берадзе.

И процесс вакцинации – не единственный путь решения проблемы, уверена Марина Берадзе. На это указывает тот факт, что в прошлом году в это же время Грузия справлялась с пандемией лучше, несмотря на отсутствие прививок. Да и пример Армении налицо: в этом государстве с населением почти три миллиона полностью вакцинированы около 80 000 человек, в то время как в Грузии уже более 265 000 (с населением больше 3,7 миллионов человек). Ответить на вопрос, почему так происходит, затрудняются все респонденты «Эха Кавказа» и призывают власти более подробно изучить методы управления пандемией в Армении.