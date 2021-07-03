Патриархия Грузии решила ответить протестным молебном на акцию в защиту прав ЛГБТ

Патриархия Грузии проведет молебен параллельно «Маршу достоинства», чтобы таким образом в очередной раз заявить о неприемлемости «пропаганды извращенного образа жизни» и «активностей ЛГБТК+». Об этом говорится в заявлении патриархии, распространенном сегодня, 3 июля.

«Мы обращаемся к населению, мирно зафиксировать наш протест и не поддаваться на провокации, направленных на насильственное противостояние. 5 июля в 17:00 соберемся у Кашветской церкви святого Георгия, вознесем молитву пресвятой Богородице и покажем миру, что мы защищаем наше достоинство и для нас неприемлема навязанная попытка вырождения», - говорится в обращении.

В патриархии напомнили, что 29 июня они распространили еще одно заявление, призвав организаторов «Марша достоинства», НПО Tbilisi Pride и руководителей аккредитованных в Грузии посольств, «воздержаться от поддержки пропагандистских активностей ЛГБТК+».

«Марш достоинства» станет заключительным событием прайд-недели – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека, сообщают «Новости-Грузия». Завтра радикалы планируют установить на проспекте Руставели палатки, чтобы помешать проведению «Марша достоинства». Храм Кашвети, где пройдет протестный молебен, находится там же.

«Марш достоинства» пройдет под девизом «Выходи за солидарность». В Tbilisi Pride подчеркивают, что он не имеет ничего общего с гей-парадом в его традиционном виде и преследует совсем другие цели. Активисты заранее обратились к властям, озвучив главные требования акции: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.

В поддержку Tbilisi Pride активно выступает неправительственный сектор Грузии. Между тем группа европарламентариев, послы западных стран и Народный защитник Грузии призвали МВД страны предотвратить насилие и беспорядки во время прайд-недели.