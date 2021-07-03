Венгерский лоукостер Wizz Air вернул свою базу в Кутаиси, возобновив рейсы из Грузии в шесть городов Европы – Милан, Прагу, Афины, Салоники, Ларнаку и Мемминген. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики Грузии.

Первый после начала пандемии коронавируса регулярный пассажирский рейс из Салоников в Кутаисском международном аэропорту сегодня, 3 июля, встречали замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили, а также директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.

Как указала Квривишвили, возвращение базы Wizz Air в международный аэропорт Кутаиси будет способствовать быстрому возобновлению туризма в регионе Имерети, а также в Грузии в целом. «Сегодня очень важный день для нашей страны… Благодаря базе, у нас будет 14 направлений из Кутаисского международного аэропорта в страны ЕС, что еще раз укрепит туризм, а также сектор авиации во время ковид-пандемии, а также усилит частный сектор», - сказала Квривишвили.

В целом в июле из Кутаиси будет выполняться 153 прямых рейса. Из них 111 - в Европу и 42 - в Центральную Азию.

Низкобюджетная авиакомпания Wizz Air – самая популярная у жителей Грузии для путешествий по Европе. Из-за пандемии коронавируса Wizz Air сократил свои полеты и закрыл базы.