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Венгерский лоукостер Wizz Air вернул свою базу в Кутаиси
Венгерский лоукостер Wizz Air вернул свою базу в Кутаиси, возобновив рейсы из Грузии в шесть городов Европы – Милан, Прагу, Афины, Салоники, Ларнаку и Мемминген. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики Грузии.
Первый после начала пандемии коронавируса регулярный пассажирский рейс из Салоников в Кутаисском международном аэропорту сегодня, 3 июля, встречали замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили, а также директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.
Как указала Квривишвили, возвращение базы Wizz Air в международный аэропорт Кутаиси будет способствовать быстрому возобновлению туризма в регионе Имерети, а также в Грузии в целом. «Сегодня очень важный день для нашей страны… Благодаря базе, у нас будет 14 направлений из Кутаисского международного аэропорта в страны ЕС, что еще раз укрепит туризм, а также сектор авиации во время ковид-пандемии, а также усилит частный сектор», - сказала Квривишвили.
В целом в июле из Кутаиси будет выполняться 153 прямых рейса. Из них 111 - в Европу и 42 - в Центральную Азию.
- Низкобюджетная авиакомпания Wizz Air – самая популярная у жителей Грузии для путешествий по Европе. Из-за пандемии коронавируса Wizz Air сократил свои полеты и закрыл базы.
- Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года и перед пандемией обеспечивала перевозку более 2,5 миллиона пассажиров в год, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма, сообщают «Новости-Грузия».
- Регулярное авиасообщение в Грузии было возобновлено с 1 февраля этого года.
- На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации.
Другие новости дня
С моста, соединяющего Рустави-Гачиани, упал и загорелся трайлер
На трассе Рустави-Лило произошло ДТП. Водитель трайлера не справился с управлением, и машина упала с моста, соединяющего Рустави-Гачиани. В результате падения с высоты грузовик загорелся.
На месте мобилизованы три пожарно-спасательные бригады, патрульная полиция и бригада скорой помощи, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Патриархия Грузии решила ответить протестным молебном на акцию в защиту прав ЛГБТ
Патриархия Грузии проведет молебен параллельно «Маршу достоинства», чтобы таким образом в очередной раз заявить о неприемлемости «пропаганды извращенного образа жизни» и «активностей ЛГБТК+». Об этом говорится в заявлении патриархии, распространенном сегодня, 3 июля.
«Мы обращаемся к населению, мирно зафиксировать наш протест и не поддаваться на провокации, направленных на насильственное противостояние. 5 июля в 17:00 соберемся у Кашветской церкви святого Георгия, вознесем молитву пресвятой Богородице и покажем миру, что мы защищаем наше достоинство и для нас неприемлема навязанная попытка вырождения», - говорится в обращении.
В патриархии напомнили, что 29 июня они распространили еще одно заявление, призвав организаторов «Марша достоинства», НПО Tbilisi Pride и руководителей аккредитованных в Грузии посольств, «воздержаться от поддержки пропагандистских активностей ЛГБТК+».
«Марш достоинства» станет заключительным событием прайд-недели – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека, сообщают «Новости-Грузия». Завтра радикалы планируют установить на проспекте Руставели палатки, чтобы помешать проведению «Марша достоинства». Храм Кашвети, где пройдет протестный молебен, находится там же.
«Марш достоинства» пройдет под девизом «Выходи за солидарность». В Tbilisi Pride подчеркивают, что он не имеет ничего общего с гей-парадом в его традиционном виде и преследует совсем другие цели. Активисты заранее обратились к властям, озвучив главные требования акции: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.
В поддержку Tbilisi Pride активно выступает неправительственный сектор Грузии. Между тем группа европарламентариев, послы западных стран и Народный защитник Грузии призвали МВД страны предотвратить насилие и беспорядки во время прайд-недели.
Сенатор США заблокировал назначения в Госдеп из-за санкций против «Северного потока»
Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заблокировал несколько ключевых назначений в Госдепартаменте США, добиваясь от администрации Джо Байдена санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает канал NBC News со ссылкой на четыре анонимных источника, знакомых с темой.
Руководящие должности в Государственном департаменте утверждаются в верхней палате Конгресса. Круз пользуется своим правом откладывать рассмотрение вопросов, чтобы затянуть назначения. Так он пытается вынудить администрацию президента жестче действовать против проекта газопровода. Ранее команда Байдена заявила, что санкции уже не смогут остановить строительство.
В мае Байден заявил, что считает, что введение новых санкций против «Северного потока» повредит отношениям Вашингтона с европейскими партнерами. Газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе стали бы контрпродуктивными, — заявил президент США. Другие сенаторы, выступающие против газопровода, не поддержали Круза, отмечает NBC.
Председатель сенатского Комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендез на прошлой неделе раскритиковал давление Круза и предположил, что действия республиканца могут быть связаны с его президентскими амбициями. В 2016 году политик выдвинулся на выборы президента, но занял второе место на праймериз Республиканской партии после Дональда Трампа.
- «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. Россия уже объявила о завершении укладывания первой ветки. Строительство последних километров на долгое время было остановлено благодаря санкциям администрации Дональда Трампа и протестам экологов в немецких судах.
- Противники проекта уверены, что Россия попытается использовать его для политического давления на страны Европы и Украину, угрожая им сокращением поставок газа в случае возникновения конфликтных ситуаций. Москва это отрицает.
На западе Грузии шахтеры-угольщики устроили забастовку
Шахтеры, занятые на угледобывающей шахте имени Миндели в городе Ткибули, отказываются выходить на работу, требуя повышения зарплат, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Сегодня утром, 3 июля, несколько десятков шахтеров, а также представители профсоюзов собрались на протестную акцию у входа на производство. «Требование горняков – увеличение зарплаты на 300 лари», - сообщил главы профильного шахтерского профсоюза Гага Исакадзе.
По словам участников акции, они требовали повышения зарплат в течение четырех последних месяцев, однако до сих пор руководство игнорировало их просьбы.
«Мы были вынуждены обратиться к этой форме протеста. Сложно содержать семью на 500 лари, все стало дороже», – заявил один из шахтеров Бесик Сепертеладзе.
В компании «Сакнахшири», владеющей шахтой, заявили, что готовы обсудить требования шахтеров. В настоящее время проходит заседание комитетов консультативного совета. О решении компании будет объявлено позже.
Протестная акция шахтеров завершилась после обеда. Участники стачки завра намерены снова собраться на митинг.
В ходе КТО в Кабардино-Балкарии убили пять человек
Пять человек убито в ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
«Сегодня около трех часов утра бандиты были блокированы в одном из домов на территории садового товарищества в пригороде Нальчика. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки пятеро бандитов уничтожены», - сообщили в НАК.
По информации Национального антитеррористического комитета, они «вынашивали намерение совершить террористические преступления».
Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет. На месте происшествия проводятся следственные действия.
Начальником управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии принято решение о введении режима контртеррористической операции на прилегающей к месту обнаружения преступников территории.
- Объявленный сегодня в Нальчике и Баксане режим контртеррористической операции стал первым подобным случаем в регионе после спецоперации в сентябре 2019 года. Тогда режим КТО был объявлен в Чегеме, в перестрелке были убиты два человека. Силовики назвали убитых членами запрещенной террористической организации, готовившими теракт.
- Всего, по данным полномочного представителя президента России в регионе Юрия Чайки, в Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году силовики провели 1,5 тысячи спецопераций, в результате которых были убиты 45 боевиков.
К тушению пожара в заповеднике Вашловани подключатся два вертолета
Для тушения пожара на территории Вашлованского заповедника будут задействованы два вертолета пограничной полиции Грузии.
Как сообщили Общественному вещателю в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на месте уже находятся бригады пожарных спасателей
Пожар возник в труднодоступной части лесного массива заповедника Вашловани, куда не может подобраться спецтехника.
В Грузии начали расследование в связи с кибератакой на портал вакцинации
МВД Грузии начало следствие по факту кибератаки на портал регистрации вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
Регистрация граждан Грузии на прививку китайской вакциной Sinopharm должна была начаться сегодня в 12:00, однако этого не произошло. С утра специальная платформа Минздрава отключена.
Некоторое время назад ведомство заявило, что задержка связана с массированной кибератакой. В Минздраве Грузии обещают устранить проблему в ближайшее время.
МВД завело дело по статьям 285 и 286 УК Грузии – «незаконное использование компьютерных данных и компьютерных систем», а также «посягательство на компьютерные данные и компьютерную систему».
Коронавирус в Грузии: 1 026 случаев заражения за сутки, 12 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 026 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 33 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,11%, за последние две недели – 2,79%, а за последнюю неделю – 3,28%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 369 048.
Более 61% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 633. В Имерети выявили 105 случаев заражения, в Кахетии – 81, в Квемо Картли – 52, в Шида Картли – 44, в Самегрело и Земо Сванети – 44, в Аджарии – 38, в Мцхета-Мтианети – 15, в Самцхе-Джавахети – 7, в Гурии – 5, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.
От ковида умерли еще 12 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 347.
Выздоровел 381 человек, их общее число выросло до 353 612.
На данный момент в Грузии 10 063 активных случая коронавируса. Из них 2 907 пациентов (более 28%) проходят лечение в больницах. Состояние 620 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 159 человек. 6 409 граждан (около 64% активных случаев) лечится на дому, а 747 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
В карантинных пространствах размещены 84 человека, в самоизоляции остаются более 7,1 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 3 июля достигло 267 727. Это 7,2% от всего населения Грузии.
Пограничники применили газ для задержания мигрантов на литовской-белорусской границе
Литовские пограничники применили слезоточивый газ и стреляли в воздух для задержания мигрантов без виз, идущих со стороны белорусской границы. За сутки были задержаны 116 человек. Об этом сообщает сайт Службы охраны государственной границы.
За два дня литовские пограничники задержали 179 иностранцев, незаконно перешедших границу. С начала года таковых оказалось 938. В пятницу правительство объявило чрезвычайную ситуацию в приграничных районах из-за кризиса с мигрантами.
Вильнюс обвиняет Минск в содействии в переправке иностранцев к границе Литвы. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что рост числа подозреваемых в нарушении миграционного законодательства – это сознательная политика белорусских властей. Она назвала происходящее элементом гибридной войны.
Замглавы службы Видас Мачайтис заявил, что по сравнению с прошлым годом количество мигрантов без документов выросло в 11 раз: в прошлом году их было только 70. Для них оборудовано 835 мест для расселения, в пятницу уже около 500 были заняты, сообщили представители МВД. Литовскую границу с пятницу помогают контролировать сотрудники Европейского агентства охраны границ, помощь оказывают также соседние страны ЕС.
Суд освободил под залог напавшего на съемочную группу телеканала «Пирвели»
Тетрицкаройский районный суд установил залог в качестве меры пресечения для Гочи Апрасидзе, задержанного после нападения на съемочную группу телеканала «Пирвели».
Апрасидзе – дядя управителя (гамгебели) села Цинцкаро Цалкского муниципалитета. 30 июня он нанес словесные и физические оскорбления журналисту и оператору «Пирвели», которые приехали в Цинцкаро для освещения протестной акции местных жителей.
Полиция задержала Апрасидзе 1 июля. Накануне прокуратура Грузии предъявила ему обвинения по части 2 статьи 154 УК Грузии – незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности с угрозой насилия. Она предусматривает штраф и до двух лет лишения свободы.
Обвинение просило суд оставить задержанного в заключении до окончания следствия. Сторона защиты настаивала на залоге в размере 5 тысяч лари. В итоге судья частично удовлетворил ходатайство адвокатов Апрасидзе, согласившись освободить подсудимого под залог в 10 тысяч лари на время разбирательств, сообщают «Новости-Грузия».
Потерпевшая, журналистка Нино Эликашвили назвала данное решение «неправильным». По ее мнению, в будущем оно может негативно повлиять на безопасность сотрудников СМИ. Одновременно Эликашвили не согласна с квалификацией дела, которая не учитывает фактов насилия. «Суд увидел только вмешательство в журналистскую деятельность, но не насилие», - подчеркнула она.
- За последние месяцы в Грузии было зафиксировано сразу несколько случаев, когда журналисты пострадали из-за своей профессиональной деятельности. Из этих дел самым резонансным оказалось нападение на ведущего телеканала «Формула» Вахо Саная. Его избили на улице в присутствии жены и ребенка. Трое задержанных дожидаются приговора в тюрьме.
В России пятый день подряд фиксируется наивысшая смертность от COVID-19
Власти России пятый день подряд фиксируют наивысшую смертность от коронавирусной инфекции нового типа с начала пандемии: за сутки в стране умерли 697 человек с таким диагнозом. Число новых выявленных случаев заражения также остается на наивысшем уровне, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
За сутки выявлено 24 439 случаев заражения. Выздоровели 17 899 человек. Число известных больных, таким образом, продолжает расти – под наблюдением врачей находятся 395 120 заболевших, этот показатель безостановочно растет с начала июня.
С начала пандемии власти сообщили о 5 585 799 заболевших и признали 137 262 смерти от коронавируса нового типа. Однако демографы и эксперты здравоохранения критикуют эти оценки. Высокопоставленные чиновники признавали, что заболевших может быть в разы больше. Демографы на основе статистики Росстата оценивали смертность от COVID-19 в три раза выше уже в мае 2021 года.
Полгода назад власти России объявляли о победе над пандемией, президент Владимир Путин в июне прошлого года заявлял, что властям удалось защитить россиян от болезни. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса нового типа – в августе 2020 года.
Однако кампания вакцинации была провалена, число иммунизированных граждан в стране в процентном соотношении в разы ниже, чем в западных странах. Это дает возможность распространяться новым штаммам заболевания, в том числе более заразным и опасным для организма.
Это приводит к росту госпитализаций, в том числе пациентов в тяжелом состоянии. Только в Москве число больных COVID-19, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, за последние две недели увеличилось в полтора раза, следует из данных столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Власти вводят обязательную вакцинацию части населения, запрашивают у металлургических компаний кислород для больниц и даже выкупили у Словакии неиспользованные в стране вакцины «Спутник».
Минздрав Грузии не смог вовремя начать онлайн-регистрацию на вакцинацию
Начало регистрации граждан Грузии на вакцинацию от коронавируса китайской вакциной Sinopharm задерживается. Регистрация должна был начаться сегодня, 3 июля, в 12:00, однако специальная платформа Минздрава Грузии оказалась отключена. Абсолютно все интернет-пользователи при заходе на сайт видят следующее сообщение: «Сообщаем, что идет техническое обновление. Приносим извинения за временную задержку».
Дополнительных разъяснений от Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья не поступало.
Следует отметить, что с аналогичными проблемами граждане Грузии сталкивались и ранее - начало процесса регистрации на прививки сопровождалось техническими проблемами на каждом новом этапе национальной кампании.
В настоящее время проблемы наблюдаются и на других сайтах, связанных с базами Минздрава Грузии. На платформе StopCov.ge до сих пор не обновилась ковид-статистика, хотя обычно это происходит к 11:00.
- Накануне в Грузию прибыла партия китайских вакцин Sinopharm и Sinovac в количестве 1 миллиона доз. Уже с 5 июля власти Грузии обещают начать массовую вакцинацию населения. По их расчетам, в день будут делать от 20 до 30 тысяч уколов, чтобы уже к концу года привить 60% взрослого населения для достижения коллективного иммунитета. В вакцинации будут задействованы до 350 медицинских бригад.
Россия выкупила у Словакии неиспользованные вакцины «Спутник»
Россия выкупила у Словакии неиспользованную в стране вакцину «Спутник V». Братислава вернет Москве 160 тысяч доз препарата из 200 тысяч, поставленных ранее. Об этом в пятницу заявила представитель министерства здравоохранения Словакии Зузана Элиашова, ее слова приводит агентство TASR.
Изначально предполагалось, что закуплены будут 2 миллиона доз. Жители Словакии могли сами выбирать препарат, если хотели вакцинироваться «Спутником». По словам Элиашовой, первую дозу получили 10 500 человек, еще 8 тысяч ждут своей очереди. Среди них – бывший премьер-министр Игорь Матович, подписавший ранее соглашение о закупке российской вакцины, передает газета Dennik N.
«Спутник V» не сертифицирован в Евросоюзе. Братислава закупила его в апреле, незадолго до третьей волны пандемии в Европе. Тогда многие страны ЕС испытывали резкий дефицит вакцин от коронавируса нового типа. Однако сделка обострила политический кризис в стране и в итоге привела к отставке правительства. Сертификация препарата долго откладывалась, и вакцинация им началась только в июне. К этому времени на рынке страны уже были доступны другие вакцины и российская не вызвала спрогнозированного спроса.
Сейчас в стране полностью вакцинированы почти треть жителей, в два раза больше, чем в России. Тем временем российские регионы жалуются на нехватку препаратов. Один из участников фармацевтического рынка в интервью газете «Коммерсант» оценил общую потребность России приблизительно в 140 миллионов доз в год. Даже по самым оптимистичным оценкам, рынок запланировал производство только 100 миллионов доз, отмечает издание.
На этом фоне Москва почти перестала поставлять препарат на внешние рынки. В конце мая, по оценке журнала Forbes, на внешние рынки были поставлены только 8 процентов иностранных заказов на препарат. На нехватку жалуются в Аргентине и Мексике. Гватемала потребовала вернуть себе деньги за «Спутник» назад.
Занимающийся продвижением препарата в мире Российский фонд прямых инвестиций обещает наладить ситуацию, в том числе за счет производства в других странах. Однако Кремль в июне признал, что исполнить зарубежные заказы сейчас невозможно.
Владимир Борцвадзе покинул должность замминистра внутренних дел
Владимир Борцвадзе покинул должность замминистра внутренних дел. Информацию Общественному вещателю Грузии подтвердили в пресс-службе МВД.
Владимир Борцвадзе был назначен заместителем министра внутренних дел распоряжением премьер-министра Грузии 6 февраля 2019 года. С апреля 2018 года по февраль 2019 года Борцвадзе работала начальником Центрального департамента криминальной полиции МВД.
В Восточной Грузии ураган повредил крыши более 20 жилых домов
Крыши более 20 жилых домов в Лагодехском муниципалитете Грузии (регион Кахети) были повреждены ураганным ветром. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».
Накануне вечером, 2 июля, в отдельных районах Восточной Грузии прошел сильный дождь, местами с градом. В винодельческом регионе Кахети шквалистый ветер стал причиной множественного обрыва линий электропередачи, несколько сел остались без света. Повалены были деревья – на несколько минут оказался заблокирован участок трассы, связывающей Грузию с Азербайджаном.
Неотложную помощь пострадавшим хозяйствам в Лагодехском муниципалитете оказали пожарные-спасатели. Сегодня утром к оценке ущерба приступили представители районной мэрии. На основании их заключения будет решен вопрос об оказании помощи населению.
На месте также работают аварийные бригады энергораспределительной компании «Энерго-Про Джорджия».
В Канаде демонстранты снесли статуи королев Виктории и Елизаветы II
В Канаде в городе Виннипег участники акций протеста снесли статуи двух британских королев - правившей Британской империей в XIX веке Виктории и нынешней королевы Елизаветы II - которая является и действующей главой канадского государства.
Статуи демонтировали в знак протеста против британского колониального наследия в Канаде, в частности по отношению к коренному населению.
В последние недели на территории бывших католических интернатов для детей представителей коренных народов были обнаружены массовые захоронения, в которых нашли останки сотен детей в возрасте от трех лет, умерших предположительно с 1900 по 1970 годы. В это время государственные школы-интернаты были частью канадской политики по принудительной ассимиляции детей коренных народов и уничтожению их культуры и языков.
- Дети в интернатах умирали в основном из-за тяжелых условий: строения интернатов были ветхими, плохо отапливались, и в них царила антисанитария.
- Программа ассимиляции действовала в Канаде с 1863 по 1998 год, за это время власти отобрали у родителей и поместили в интернаты более 150 тысяч индейских детей. В интернатах им запрещали говорить на родном языке и отучали от индейских традиций и образа жизни.
- Комиссия, созданная в 2008 году властями Канады, установила, что большинство выпускников не возвращались в свои общины, и назвала культурным геноцидом политику принудительной ассимиляции.
Во многих городах Канады проходят акции протеста, участники которых требуют борьбы с колониальными пережитками.
Канада - бывший доминион Британской империи. Она остается конституционной монархией во главе с королевой Елизаветой II. Ее представляет генерал-губернатор, обладающий церемониальными полномочиями, вся полнота власти - в руках назначаемого парламентом канадского правительства.
Число жертв коронавируса в Абхазии возросло до 250
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 487 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 155 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 94 человека. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 44 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 1 июля скончалась женщина 82 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17 643 человека. Зарегистрировано 250 летальных случаев. Выздоровели 15 508 человек.
Литва объявила режим ЧП из-за прибывающих из Беларуси мигрантов
Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов, нелегально пересекающих литовско-белорусскую границу, сообщает LRT. За последние сутки пограничники задержали 150 иностранцев из соседней страны. Это почти втрое больше по сравнению с предыдущим днем.
Глава Управления по чрезвычайным ситуациям назначена глава МВД Агне Билотайте подчеркнула, что речь не идет о том, что власти не справляются ситуацией. Перевод системы в экстремальный режим необходим лишь для того, чтобы у чиновников появились расширенные правовые возможности по принятию срочных мер на границе, а также расселению уже прибывших людей.
В настоящее время для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из которых занято около 500.
Всего в этом году свыше 800 белорусов пытались попасть в Литовскую Республику. Это в десять раз больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Миграционный поток из Беларуси резко увеличился на фоне масштабных политических репрессий, проводимых администрацией Александра Лукашенко.
В конце июня Лукашенко заявлял, что не будет спешить выполнять просьбу ЕС о борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси. Такой демарш он объяснил «вмешательством Запада» в белорусские дела. Министр иностранных дел Литвы Габреэлис Ландсбергис обвинил белорусские власти в том, что они намеренно начали направлять мигрантов из Ирака и Сирии в ЕС, чтобы использовать их в качестве гибридного оружия против Европы. По словам главы МИД, такова месть Минска за готовность литовских властей давать политическое убежище белорусским оппозиционерам.
Лукашенко рассказал о «спящих террористических ячейках»
Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам «полностью перекрыть» границу с Украиной. Об этом он заявил на торжественном собрании в Минске в честь Дня независимости, который отмечается 3 июля.
По словам Лукашенко, причина этого решения в том, что из Украины в Беларусь поступает «огромное количество оружия».
Из слов Лукашенко следует, что речь не идет о полном запрете въезда из Украины, а об усиленном режиме охраны границы. По его словам, в Беларусь смогут въехать только мирные граждане. «Всех остальных в плен брать не будем», - сказал Лукашенко.
Он также заявил, что в Беларуси были вскрыты некие «спящие» террористические ячейки, которые должны были способствовать «насильственной смене власти». По его словам, эти ячейки якобы курировали Литва, Польша, США, Украина и Германия, а среди модераторов чата была гражданка России. Также, по его словам, некие злоумышленники хотели подорвать российский узел связи в Вилейке, о чем он говорил с российским президентом Владимиром Путиным.
Также, по словам Лукашенко, накануне удалось предотвратить попытку убийства сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка. «Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык» - заявил Лукашенко. Что именно он цитирует, он не пояснил, также и не сказал, кто именно хотел напасть на Азаренка и задержан ли кто-либо в связи с этим. Григорий Азаренок - сын Юрия Азаренка, одного из самых известных сторонников Лукашенко среди работников СМИ Беларуси.
По словам Лукашенко, сам Азаренок участвовал в операции по задержанию готовивших на него нападение и даже вступил с ними в драку. Из его слов следует, что задержаны несколько человек, но он назвал только одну фамилию. Что это за люди, и на чем основывается утверждение, что они связаны с Западом, он не пояснил. По мнению советника оппозиционного лидера Светланы Тихановской Франака Вечерки, Лукашенко ищет предлога для того, чтобы изгнать из страны западных дипломатов.
Лукашенко неоднократно обвинял своих политических оппонентов и страны Запада в том, что они хотят отстранить его от власти насильственным путем. Несколько человек были в этом году арестованы по подозрению в подготовке военного переворота - в качестве доказательств были представлены записи их частных бесед. В прошлом году, во время массовых протестов против своего правления, Лукашенко утверждал, что за ними стоят спецслужбы западных стран, и в качестве доказательства представлял якобы перехваченный разговор западных резидентов «Майка» и «Ника», в подлинности которого усомнились даже прокремлевские российские СМИ.
Зарубежные дипмиссии выступили с совместным заявлением по «Tbilisi Pride»
Посольства Организации Объединенных Наций (ООН), Европейского Союза (ЕС), США и ряда других стран выступили с совместным заявлением касательно проведения недели «Тбилиси Прайд» («Tbilisi Pride»). В своем обращении они призвали власти страны к защите свободы собраний.
«Мы поддерживаем равенство всех людей и защиту их прав. Мы выражаем солидарность с сообществом лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов, геев и интерсексуалов (ЛГБТК +) и призываем власти Грузии защищать право на мирное проведение собраний в безопасных условиях для всех людей без исключения.
Конституция Грузии гарантирует право всех людей на свободу собраний и выражения мнений. Это включает право ЛГБТК + людей на организацию демонстраций и других публичных мероприятий, а также их право публично говорить о своих проблемах и защищать свои права. Принятый в Грузии в 2014 году исторический закон о ликвидации всех форм дискриминации созданный на основе принципа равенства, закрепленного в Конституции, запрещает все формы дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения.
Все государства обязаны защищать и продвигать реализацию права на мирные собрания. Это включает в себя обязанность содействовать собраниям в предпочитаемом организаторами месте и защищать организаторов собраний от тех, кто может попытаться нарушить их права. Во всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах заявлено, о недопустимости использования прав одного человека в нарушении прав другого.
Пандемия коронавируса обострила социально-экономическое разделение и усугубила маргинализацию в Грузии. Осуществление права на свободу собраний и выражения мнений необходимо для расширения возможностей людей по преодолению проблемы исключения из политической, экономической и социальной жизни. Публичные собрания - основа действующей демократии. Мы повторяем предыдущий призыв к правительству Грузии, политическим, гражданским и религиозным лидерам бороться со всеми формами дискриминации и предрассудками, а также принять все возможные меры для предотвращения насилия и установления публичного дискурса, основанного на уважении и сострадании. Мы вместе стоим на страже права каждого человека на свободу и равенство», - говорится в заявлении посольств.
- Совместное заявление подписали представители ООН, главы дипломатических миссий Европейского Союза, Австрии, США, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Эстонии, Израиля, Канады, Королевства Нидерландов, Норвегии, Греции, Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии и Великобритании, а также глава МНЕС в Грузии.
Компании Трампа и ее директору предъявлены уголовные обвинения
Уголовный суд Манхэттена обвинил Trump Organization и ее главного финансового директора Аллена Вайссельберга в уклонении от уплаты налогов на сумму почти два миллиона долларов, сообщает CNN.
По версии прокуроров, Trump Organization на протяжении 15 лет занижала налогооблагаемые доходы, оплачивая своим сотрудникам и членам их семей разные товары и услуги, такие как арендная плата, обучение детей и автомобили. Под подозрение попали и подарки, которые делала компания своим работникам.
В свою очередь 73-летний топ-менеджер Вайссельберг, по данным прокурора, в течение многих лет скрывал, что является резидентом Нью-Йорка. Это позволило ему, как утверждается, недоплатить более 900 тысяч долларов, а также незаконно получить налоговое возмещение на сумму свыше 130 тысяч долларов.
Вайссельберг не признал себя виновным. Судья отпустил его под подписку о невыезде, приказав сдать паспорт.
Самому бывшему президенту Дональду Трампу не было предъявлено обвинений. Экс-глава государства назвал происходящее «политической охотой на ведьм». Trump Organization объявила, что Вайссельберг используется властями как «пешка в попытке причинить вред бывшему президенту».
С этим не согласны представители стороны обвинения. Они заявили о наличии у них неопровержимых доказательств – показания Большого жюри, бухгалтерские записи, налоговые отчеты и заявления потенциальных свидетелей. Со следствием согласилась работать и бывшая жена Вайссельберга-младшего, много лет проработавшая в компании Трампа: именно она передала в прокуратуру не менее 10 коробок с финансовыми документами компании.
Расследование против Трампа было начато в 2018 году. Тогда он проверял информацию о тайных платежах, которые в 2016 году будущий президент совершил порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание об их сексуальных связях. Платеж, как считается, поступил из предвыборного фонда и потому считался незаконным. Позже расследование было расширено на другие области: следствие заподозрило финансовое мошенничество, обман страховых компаний и уклонение от уплаты налогов.
Военный Комитет НАТО посетит Грузию в сентябре
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил со спецпредставителем генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем визит Военного комитета Альянса, который планируется в сентябре. Об этом сообщили сегодня, 2 июля, в пресс-службе правительства Грузии.
«На встрече стороны подчеркнули важность визита Военного комитета НАТО, который планируется в сентябре, а также роль совместных учений Грузия–НАТО в деле укрепления совместимости Сил обороны Грузии. По оценке премьер-министра, несмотря на пандемию, необходимо сохранить позитивную динамику в сотрудничестве Грузии с НАТО и интеграционном процессе», - говорится в сообщении.
В ходе встрече Аппатурай поблагодарил Тбилиси за посредничество в состоявшейся 12 июня передаче Азербайджаном 15 армянских военных в обмен на карты минных полей, а также за участие страны в миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
Кроме того, стороны обсудили вопрос безопасности Черного моря и итоги саммита НАТО, прошедшего в июне в Брюсселе.
«Мы обсудили сотрудничество Грузии и НАТО, безопасность Черного моря, а также значительные достижения Грузии на евроатлантическом пути и необходимость дальнейшего продвижения в политическом измерении процесса интеграции», - написал Гарибашвили в своем Twitter по итогам встречи.
- Военный Комитет НАТО – высший военный орган североатлантического Альянса, который состоит из начальников генеральных штабов стран НАТО и дает рекомендации по военным вопросам главному органу Альянса.
- В последний раз Военный комитет НАТО совершал визит в Тбилиси в марте 2019 года. Тогда члены комитета под руководством Стюарта Пича посетили командно-штабные учения Грузия-НАТО. Одновременно сам Пич приезжал в Тбилиси в конце апреля текущего года для участия в праздновании 30-летия Сил обороны Грузии.
- Джеймс Аппатурай прибыл в Тбилиси в среду. Ранее сегодня он также встретился с вице-премьером, главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, председателем парламента Кахой Кучава и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила его орденом «Золотого руна» за особый вклад в дело углубления отношений Грузии с НАТО и процесс интеграции страны в Альянс, сообщают «Новости-Грузия».
На Гавайях потерпел крушение грузовой «Боинг». Оба пилота спаслись
Грузовой самолет «Боинг-737» в пятницу упал в океан вскоре после взлета с аэродрома в Гонолулу (американский штат Гавайи). СМИ называют причиной крушения отказ двигателей.
Как сообщает CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации США, оба пилота спаслись. Кроме них, по предварительным данным, людей на борту не было.
В сообщении авиационных властей США говорится, что пилоты пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены совершить аварийную посадку на воду. Пилоты были спасены береговой охраной.
Джеймс Аппатурай: Грузины упрямы, грузины не сдаются, пока не достигнут желаемого
«Вы можете быть уверенными в том, что НАТО продолжит вас поддерживать, чтобы вы были защищенными, чтобы была соблюдена территориальная целостность, и чтобы вы продолжили следование к дверям НАТО и вошли в эти двери», - заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, передает «ИнтерпрессНьюс».
По его оценке, Грузия идет в направлении НАТО и членства в Альянсе. Как отметил Аппатурай, за эти годы он узнал о грузинах нечто несомненное, что они упрямы и продолжают идти вперед и бороться до тех пор, пока не достигнут желаемого, и в «данном случае желаемое – это членство в европейской семье».
«Грузины не сдаются, они идут вперед, они продолжают бороться, пока не достигнут желаемого, и в данном случае это членство в западной семье, не только через разделение общих ценностей, но и институционально. Я буду продолжать поддерживать эти усилия. Я верю, что дом грузин вместе с нами, и вы - часть нашей семьи, как и мы - часть вашей семьи. Вы можете быть уверены, что я вернусь, но также вы можете быть уверенными в том, что НАТО продолжит поддерживать ваши усилия, чтобы вы были защищенными, чтобы была соблюдена территориальная целостность, и чтобы вы продолжили следование к дверям НАТО и вошли в эти двери», - заявил Аппатурай.
- Сегодня, 2 июля, президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Джеймса Аппатурая государственной наградой Грузии – орденом Золотого руна. Церемония награждения прошла во дворце Орбелиани в Тбилиси.
- Джеймс Аппатурай награжден за особый личный вклад, внесенный в углубление сотрудничества Грузии и НАТО и дело евроатлантической интеграции Грузии, твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии на международной арене.
- Аппатурай, который вскоре покинет пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии, прибыл в Грузию 30 июня. Он занимает пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии с 2010 года.
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