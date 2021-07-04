Записаться на вакцинацию от коронавируса в Грузии по-прежнему невозможно

Несмотря на возобновление работы сайта Минздрава Грузии, зарегистрироваться на вакцинацию от COVID-19 по-прежнему невозможно.

Официальных комментариев ведомства пока не поступало. На горячей линии министерства по вопросам вакцинации «1522» заявляют, что последствия кибератаки устранены не полностью, и специалисты продолжают работу.

Когда возобновится процесс регистрации, не известно. Власти Грузии готовились начать массовую вакцинацию 5 июля. Не исключено, что теперь сроки сдвинут.

Регистрация граждан Грузии на прививку китайской вакциной Sinopharm должна была начаться 3 июля в 12:00, однако этого не произошло, поскольку сайт Министерства здравоохранения был отключен. В ведомстве заявили, что проблема вызвана массированной кибератакой, передают «Новости-Грузия».

МВД Грузии начало расследование факта по двум статьям - «незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем» и «посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы».