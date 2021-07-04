«Альянс патриотов Грузии» устроил акцию в поддержку ГПЦ накануне «Марша достоинства»

Партия «Альянс патриотов Грузии» собрала своих сторонников в центре Тбилиси, чтобы выступить против акций в поддержку ЛГБТ-сообщества и выразить поддержку Грузинской православной церкви (ГПЦ).

Митинг начался после обеда недалеко от площади Первой Республики, где заранее была установлена сцена, а проезжая часть перекрыта. К участникам акции обратились лидеры партии: Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Как заявляют политики, цель сегодняшнего собрания – это «защита церкви от дискриминации». Наряду с организаторами прайд-недели, которая проходит в эти дни в столице, в негативном контексте они неоднократно упомянули Народного защитника Грузии Нино Ломджария, «Альянс патриотов» обвиняет омбудсмена в нападках на церковь.

«Это митинг в поддержку патриарха и грузинской церкви. Мы протестуем против грязной кампании, направленной против грузинской церкви и Грузии. Конечно же, он связан с мероприятиями прайда», - сказал журналистам один из участников акции Ираклий Ломия.

После выступления лидеров «Альянса патриотов», протестующие направились к площади Свободы. Некоторые участники держали в руках православные иконы. Шествие завершилось у Кашветского храма напротив парламента Грузии. По словам лидеров «альянса», там их сторонники еще раз «выразят свое почтение» ГПЦ, сообщают «Новости-Грузия».