Прайд приравняли к Намахвани

В грузинской столице продолжается Неделя прайда. Ее организаторы сегодня выразили благодарность полиции, не позволившей накануне представителям ультраправых сил сорвать мероприятие. Между тем сегодня в лагере противников прайда прибыло: «Для спасения долины Риони» – общественное движение, выступающее против строительства Намахванской ГЭС, заявило, что оценивает прайд как «действия, направленные против общества и государства».

По итогам акции ультраправых было задержано более 20 человек. Впрочем, в целом благодаря полиции участники мероприятия чувствовали себя защищенными, говорит Георгий Табагари, представляющий организацию Tbilisi Pride. Правда, ряд неприятных инцидентов предотвратить не удалось:

«Например, в представителя посольства Америки попала яичная скорлупа, кто-то ударил одного из активистов движения «Позор». Такие случаи были, и это очень печально. Люди, мобилизованные на контрдемонстрации, были очень агрессивны, и полиции приходилось с этим справляться своими силами. Но в целом мы должны поблагодарить полицию. Мы сделали это и публично», – сказал Георгий Табагари.

Он выразил надежду на то, что и 5 июля, в день проведения Марша достоинства на проспекте Руставели, полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности его участников.

Накануне полиция действительно выполнила свои обязанности должным образом, говорит в свою очередь Эка Гигаури – глава грузинского филиала Transparency International. Однако, по ее словам, на противозаконные действия представителей ультраправых сил власти годами смотрят сквозь пальцы:

«Следует смотреть на то, как развивались процессы на протяжении последних лет, когда эти группировки не наказывали. Мы видели много акций, которым они противопоставляли контракции, были очень агрессивны, и их лидеров не привлекали к ответственности. Конечно, безнаказанность поощряет эти группы».

Между тем в лагере противников прайда прибыло. Сегодня представители гражданского движения «Для спасения долины Риони» высказались против проведения прайда. Он, как сказано в заявлении инициативной группы протестного движения, «наносит удар по национальному единству, которое они так берегли на протяжении столь длительного времени». При этом защитники долины Риони пишут, что в течение их 250-дневного протеста они старались не расширять ареал своих заявлений. Однако прайд – это тот случай, когда они посчитали нужным четко выразить свою позицию:

«По нашему мнению, идея недели Тбилиси прайда, помимо того, что она является однозначной пропагандой нетрадиционного образа жизни, - противоречит общественному мнению, отражает узкие интересы одной конкретной группы и направлена против гражданского единства. Соответственно, общественное движение «Для спасения долины Риони» однозначно отмежевывается от недели Тбилиси прайда и подобных активностей как от действий, направленных против государства и общества», – сказано в заявлении, распространенном сегодня инициативной группой защитников долины Риони.

В марте Натия Гвианишвили установила на своей фотографии профиля рамку с текстом: «Квир-люди для Риони». Была одной из тех, кто выступал против строительства Намахванской ГЭС. Она говорит, что свое мнение, несмотря на сегодняшнее заявление инициативной группы защитников долины Риони, не изменила и будет продолжать поддерживать их. Тем не менее ей непонятно, что сподвигло их сделать заявление такого толка. Заявление, которое, как говорит Натия Гвианишвили, очень обидело ее и многих других, кто активно выражал солидарность с протестом защитников Риони.

Иллюзий относительно того, что это движение могло аналогично поддержать тех, кто выступает за права ЛГБТ-сообщества, у нее не было, говорит Натия Гвианишвили. Когда протест защитников Риони в мае переместился в Тбилиси, на одной из акций произошел инцидент: протестующие вынудили активистку, которая пришла на нее с радужной повязкой на руке, покинуть демонстрацию. Впрочем, в этом случае можно было бы просто промолчать, говорит Натия Гвианишвили:

«Я не изменила своего отношения (к защитникам долины Риони). Я расстроилась из-за того, что, вероятно, произошло нечто, что вынудило или подтолкнуло этих людей втянуться в политические спекуляции. Если вы посмотрите на то же освещение СМИ ЛГБТ-вопросов в Грузии, вы увидите, что это всегда разделительная линия. Их используют либо для того, чтобы сказать: «Вот видите, они развращают людей», либо, чтобы подчеркнуть: «Видишь, как я хорош, а ты (противник ЛГБТ-сообщества) – темный». Эта тема всегда стоит на разделительной линии политических спекуляций. И в этом случае это тоже оказалось так. Поэтому это меня обидело, как обидело, я знаю, очень многих. Но я все равно думаю, что та борьба, которую они (защитники долины Риони) ведут, – очень важна и касается каждого гражданина Грузии».

Очередное мероприятие в рамках Недели прайда – музыкальный фестиваль – состоится завтра, 3 июля.