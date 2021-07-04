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В Озургети мужчина с топором ворвался в церковь и напал на машину полиции
Вооруженный топором мужчина ворвался в храм Успения Пресвятой Богородицы в городе Озургети на юго-западе Грузии, повредив иконы и церковный инвентарь. Об этом сообщает местное агентство «Гуриис моамбе».
Храм Успения Пресвятой Богородицы находится на территории крупного монастырского комплекса Шемокмеди. Нападение произошло вскоре после воскресной службы, его свидетелями стали десятки человек.
О пострадавших не сообщается. Помимо икон были повреждены кандило и кафедра.
Прихожане вызвали на место полицию. Когда сотрудники МВД Грузии пытались задержать нападавшего, он ударил топором по их машине. Правоохранителям потребовалось определенное время, чтобы обезвредить его и надеть наручники.
На данном этапе не известно, какими были его мотивы.
Следствие начато по факту повреждения или уничтожения вещи.
Другие новости дня
До 200 шахтеров продолжают забаставку в Ткибули
До 200 шахтеров, занятых на угледобывающей шахте имени Миндели в городе Ткибули (регион Имерети), продолжают забастовку, требуя повышения зарплат. Сегодня, 4 июля, они провели встречу с руководством управляющей компании «Сакнахшири», но переговоры завершились безрезультатно.
Шахтеры отказываются выходить на работу с 3 июля. Они требуют повышения заработной платы на 300 лари (чуть больше 95 долларов). По информации телеканала «Рустави 2», в качестве компромисса «Сакнахшири» рассматривает введение системы бонусов. Бастующие это предложение не поддерживают. По их словам, бонусы не превышают 30-40 лари, то есть в десять раз меньше требуемой прибавки.
Работники угледобывающих шахт говорят, что сейчас их зарплата колеблется от 580 до 640 лари (180-200 долларов). Бастующие говорят, что этих денег их семьям не хватает на элементарные нужды. Одновременно они напоминают о том, в каких тяжелых условиях ежедневно им приходится работать.
«Мы просто хотим, чтобы нашу работу ценили… 30 лари бонусом не считаются. Мы просим поддержать нас нашего мажоритария, местные власти», - сказал один из участников протестующих в беседе с телеканалом Formula.
- В Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие. Всего в горнодобывающей компании «Сакнахшири» трудоустроены 1 170 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Противники обязательной вакцинации попытались провести митинг в Москве
В центре Москвы на Пушкинской площади полиция задержала шестерых противников принудительной вакцинации от коронавируса нового типа, которые собирались провести митинг. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Участники планировали подписать коллективное письмо против принудительной иммунизации, сообщили они изданию. Полиция оформляет на них протоколы по статье о нарушении карантинных ограничений. С начала пандемии в Москве запрещены акции протеста, хотя проходили другие массовые мероприятия, в том числе - в поддержку власти.
На фоне рекордной заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции нового типа более чем в 25 регионах России введена обязательная вакцинация части населения. Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной прививки чаще всего является незаконным.
Владимир Путин заявил, что выступает против обязательной иммунизации населения. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков констатировал, что Кремль считает, что дискриминация непривитых «неминуемо наступит».
- 26 июня в центре Москвы полиция задержала нескольких участников акции против принудительной вакцинации, организованную в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.
- 29 июня на похожей акции был задержан еще один противник вакцинации после того, как он вступил в дискуссию с предполагаемыми провокаторами, убеждавшими его в пользе вакцины, передает «ОВД-Инфо».
Во Владикавказе на 50-м году жизни скончалась политолог Дина Алборова
Во Владикавказе накануне вечером, 3 июля, на 50-м году жизни скончалась от коронавируса политолог Дина Алборова.
Она работала преподавателем на кафедре политологии и социологии ЮОГУ в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Готовилась защищать кандидатскую диссертацию во Владикавказе. Дина Алборова активно сотрудничала с редакцией «Эхо Кавказа».
Несколько дней назад е состояние резко ухудшилось, родственники приняли решение перевести ее в ковидное отделение Республиканской больницы в Северной Осетии. Она была помещена под ИВЛ и переведена в искусственную кому, не выходя из которой умерла.
«Альянс патриотов Грузии» устроил акцию в поддержку ГПЦ накануне «Марша достоинства»
Партия «Альянс патриотов Грузии» собрала своих сторонников в центре Тбилиси, чтобы выступить против акций в поддержку ЛГБТ-сообщества и выразить поддержку Грузинской православной церкви (ГПЦ).
Митинг начался после обеда недалеко от площади Первой Республики, где заранее была установлена сцена, а проезжая часть перекрыта. К участникам акции обратились лидеры партии: Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Как заявляют политики, цель сегодняшнего собрания – это «защита церкви от дискриминации». Наряду с организаторами прайд-недели, которая проходит в эти дни в столице, в негативном контексте они неоднократно упомянули Народного защитника Грузии Нино Ломджария, «Альянс патриотов» обвиняет омбудсмена в нападках на церковь.
«Это митинг в поддержку патриарха и грузинской церкви. Мы протестуем против грязной кампании, направленной против грузинской церкви и Грузии. Конечно же, он связан с мероприятиями прайда», - сказал журналистам один из участников акции Ираклий Ломия.
После выступления лидеров «Альянса патриотов», протестующие направились к площади Свободы. Некоторые участники держали в руках православные иконы. Шествие завершилось у Кашветского храма напротив парламента Грузии. По словам лидеров «альянса», там их сторонники еще раз «выразят свое почтение» ГПЦ, сообщают «Новости-Грузия».
- С 1 по 5 июля в Тбилиси проходит прайд-неделя – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека. Она открылась показом документального фильма. Мероприятие, среди гостей которого были иностранные послы, проходило на фоне беспорядков. Сорвать показ пытались гомофобы из ультраконсервативных и антизападных организаций. Полиция задержала более 20 человек.
- Заключительным событием прайд-недели станет «Марш достоинства» - представители ЛГБТ-сообщества, правозащитники и гражданские активисты проведут шествие, предъявив властям ряд социальных и политических требований.
- Гомофобы из ультраконсервативных и антизападных организаций намерены помешать акции. Одновременно 5 июля в храме Кашвети патриархия обещает провести молебен, чтобы таким образом в очередной раз заявить о неприемлемости «пропаганды извращенного образа жизни» и «активностей ЛГБТК+».
Тайконавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос
Члены экипажа новой китайской орбитальной космической станции Лю Бомин и Тан Хунбо в воскресенье провели первую для своей страны за 13 лет вылазку в открытый космос. Они подготовили к работе роботизированный манипулятор, выносную кабину для будущих миссий и установили панорамную камеру за пределами основного модуля станции. Трансляцию в прямом эфире вело Центральное телевидение Китая.
Выход тайконавтов в космос стал вторым в истории китайской космонавтики. Первый был совершен в 2008 году в ходе пилотируемой миссии «Шэньчжоу-7». Лю Бомин был членом экипажа на этой экспедиции, но в космос тогда не выходил.
Вылазка продолжалась 7 часов, передает официальная китайская газета «Хуаньцю шибао». Издание отмечает, что в этот раз тайконавты подготовили базу для будущих миссией за пределами станции. За время экспедиции экипажу предстоит еще один выход в космос.
Китай активно развивает свою космическую программу, стремясь конкурировать в этой области с США. Базовый модуль новой космической станции «Тяньгун» («Небесный дворец») был размещен на орбите в апреле. В нем расположены жилые помещения для трех тайконавтов, системы жизнеобеспечения, управления, навигации и движения. Предполагается, что в течение двух лет к модулю будут присоединены две лаборатории. Тогда общая масса станции достигнет ста тонн.
На борту станции работает вай-фай, скорость доступа к сети на земле превышает 1,2 гигабита секунду, что примерно соответствует нижней планке мобильной связи поколения 5G.
В случае успеха программы, китайская станция станет третьей в мире многомодульной постоянно пилотируемой космической станцией после советского «Мира» и МКС. Срок службы «Тяньгуна» может оказаться дольше, чем у МКС, работу которой планируется завершить к 2030 году.
Из-за кибератаки в Грузии могут отложить начало массовой вакцинации
Как только последствия кибератаки на сайт Минздрава Грузии для регистрации на вакцинацию против коронавируса будут полностью устранены, население незамедлительно проинформируют. Об этом заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Регистрация граждан Грузии на прививки китайскими вакцинами Sinopharm и Sinovac должна была начаться 3 июля в 12:00, однако этого не произошло, поскольку базы министерства подверглись массированной кибератаке.
Сегодня утром сайт Минздрава возобновил работу, однако полностью устранить проблему не удалось. Далеко не всем пользователям удается записаться на вакцинацию.
«Техническая команда работает круглосуточно. Некоторые недостатки были исправлены, однако пока не все проблемы устранены, поэтому работы продолжаются. Как только восстановительные работы будут завершены, население немедленно получит информацию», - сказала Габуния.
По ее словам, власти позаботятся, чтобы в будущем подобных ситуаций не возникало. В ближайшие два дня в 150 медицинских учреждениях, участвующих в программе вакцинации, планируется открыть колл-центры, при помощи которых граждане смогут запланировать визит.
На данном этапе в Минздраве не знают, удастся ли начать массовую вакцинацию населения 5 июля, как было анонсировано ранее. Габуния говорит, что проблемы с веб-платформой регистрации оказались более сложными, чем предполагалось изначально.
Несовершеннолетний утонул в море в Батуми
Подросток утонул в Черном море в грузинском портовом городе Батуми во время купания. Об этом сообщает Аджарское телевидение.
Случай произошел сегодня днем, 4 июля, недалеко от морского вокзала. Согласно распространившейся информации, несовершеннолетний находился в зоне, где запрещено купание.
В течение нескольких часов поиски несовершеннолетнего продолжали бригады спасателей и водолазы. Обнаружить и извлечь из воды тело им удалось некоторое время назад.
В деле о покушении на брата Тумсо Абдурахманова - новый фигурант
Адрес Мухаммада Абдурахманова, брата чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, мог раскрыть убийцам сотрудник государственной спецслужбы, сообщил накануне сам Тумсо Абдурахманов в своем телеграм-канале со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.
Сейчас в отношении сотрудника Государственного управления спецслужбы ведет расследование Федеральная генеральная прокуратура. Его обвиняют в разглашении служебной тайны. В конце июня следователи провели обыски в его офисе и дома.
Согласно источникам издания, у подозреваемого был доносчик по имени Валид Дадакаев. По мнению правоохранительных органов, именно ему подозреваемый и сообщил адрес Мухаммада Абдурахманова, представителя чеченской правозащитной организации «Вайфонд».
Расследование ведется по статье «государственный терроризм».
Сейчас в качестве меры предосторожности подозреваемому сотруднику спецслужб предоставили отпуск, но тем не менее в его отношении пока что действует презумпция невиновности, утверждает прокуратура.
В комментарии к журналистским материалам Тумсо Абдурахманов отметил, что дополнительная защита от немецкого государства его брату так и не была предоставлена.
«Мой брат все еще находится в статусе соискателя убежища и, к сожалению, никакой защиты немецким государством ему не предоставлено», - сообщил Тумсо Абдурахманов.
- По словам Мухаммада Абдурахманова, организация убийства была поручена Пахруди Эдильгириеву, двоюродному брату главы Чечни Рамзана Кадырова. Эдильгириев нашел проживающего в Германии посредника – Валида Дадакаева – и передал ему деньги. Пистолет Макарова для убийства Дадакаев купил у своего родственника, Романа Цакаева. Последний был уже известен тем, что в 2019 году записывал оскорбления в адрес Тумсо Абудрахманова. Оружие Дадакаев тайно провез в Германию. Однако там, на месте, план сорвался: Тамерлан Аурбиев, потенциальный киллер, которого нашел Эдильгириев, признался своей жертве и раскрыл преступные планы.
Лоукостер Eurowings начал регулярные полеты из Дюссельдорфа в Тбилиси
Немецкий лоукостер Eurowings (входит в Lufthansa Group) начал выполнять полеты в Грузию. Первый самолет авиакомпании накануне, 3 июля, прибыл из Дюссельдорфа в Тбилисский международный аэропорт. Пассажиров приветствовали традиционной водной аркой. В аэропорту прибытия им вручили памятные подарки.
В официальной церемонии по случаю начала оперирования Eurowings на грузинском рынке приняли участие глава Минэкономики Натия Турнава, директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе, посол Германии Хуберт Книрш и другие официальные лица, сообщают «Новости-Грузия».
Полеты между Дюссельдорфом и Тбилиси будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.
Лоукостер Eurowings со штаб-квартирой в Дюссельдорфе основана в 1993 году. Объединение аэропортов Грузии с 2017 года вело активные переговоры с компанией для открытия прямых рейсов в Грузию.
15 армянских военнопленных накануне вернулись из Азербайджана на родину
При посредничестве российской стороны 15 армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, накануне вернулись в Армению, а армянская сторона в качестве жеста доброй воли предоставила Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангеланском районах.
Правительство Армении опубликовало имена 15 возвращенных армянских пленных:
- Акопян Володя Вачаганович
- Асатрян Геворг Норайрович
- Гаспарян Гор Ваграмович
- Енгоян Мисак Гришаевич
- Карапетян Юрий Тигранович
- Махтесян Эдгар Вачаганович
- Минасян Арам Гарникович
- Минасян Мкртич Симонович
- Петросян Альберт Камоевич
- Погосян Армен Егиазарович
- Седракян Ромик Мисакович
- Сефилян Камо Каренович
- Асланян Егиш Ованесович
- Геворгян Григор Георгиевич
- Манукян Андраник Тигранович
«Правительство Республики Армения выразило благодарность Российскую Федерацию за ее посредническую роль», - говорится в сообщении.
Пожар в заповеднике Вашловани удалось локализовать
Пожар на территории Национального парка Вашловани (регион Кахети) локализован, - сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Работы по тушению пожара, начавшиеся в субботу, возобновились сегодня утром. На месте были мобилизованы 50 бригад пожарных-спасателей, а также рейнджеры, задействован один вертолет пограничной полиции. Они остаются в заповеднике до полной ликвидации пожара.
Это уже второй пожар в Национальном парке за последние три дня. В четверг после удара молнии огонь уничтожил семь гектаров леса, сообщают «Новости-Грузия».
Национальный парк Вашловани расположен в восточной части Кахети в районе Дедоплисцкаро. Общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тысячи гектаров. Он расположен на высоте от 300 до 600 метров над уровнем моря.
Эти территории получили название «Вашловани» («вашли» на грузинском означает яблоко) из-за естественной схожести ладанных деревьев с яблоневыми и ассоциативности с фруктовыми садами. В Вашловани растут до 700 видов растений, среди которых много редких видов, в том числе семь видов орхидей, ирис иберийский (грузинский), тюльпан Эйхлера и дикая лоза.
Не менее разнообразна и фауна парка – здесь обитают 62 вида млекопитающих, 135 видов птиц, 30 видов пресмыкающихся, 16 разновидностей рыб и четыре вида амфибий. На крутых глиняных плато Вашловани гнездятся огромные колонии ласточек. Место их обитания называют «Городом ласточек». На территории Вашловани зафиксировано 700 видов насекомых, большинство из которых – бабочки (109 видов).
300 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с талибами
Более 300 афганских военных были пропущены на территорию Таджикистана пограничниками после отступления из провинции Бадахшан, которую берет под контроль радикальное исламистское движение «Талибан», внесенное в России в список запрещенных террористических организаций. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода со ссылкой на заявление пограничной службы.
Это третий такой случай за неделю. Бегство военных происходит на фоне наступления талибов на позиции правительства. В последние недели им удалось взять под свой контроль десятки районов. В ходе боев им удалось также захватить пограничную комендатуру.
Наступление талибов проходит одновременно с выводом из Афганистана американских военных, который должен завершиться к осени. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода 11 сентября.
В конце июня газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что по прогнозу американских спецслужб международно-признанное правительство Афганистана потеряет контроль над страной уже спустя полгода после вывода войск.
- На фоне наступления талибов США попросили Узбекистан, Казахстан и Таджикистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - передает агентство Bloomberg. Афганцы, которые сотрудничали с американцами, боятся за свою безопасность после вывода иностранного контингента, однако Вашингтон пока не может предоставить им всем убежище.
«Европейская Грузия» присоединится к «Маршу достоинства» в защиту прав ЛГБТ
Партия «Европейская Грузия» присоединится к «Маршу достоинства», который 5 июля в Тбилиси проведут ЛГБТ-активисты. Об этом говорится в заявлении партии, распространенном накануне, 3 июля.
«Наш долг – защищать свободу выражения мнений и не позволять никому прибегать к насилию, не допускать подстрекательств. Гомофобия - серьезная проблема для нашего общества, поскольку сексуальным и гендерным меньшинствам приходится жить в страхе. Наш долг – защищать права угнетенных. Это вопрос не только этих меньшинств, но также свободы и достоинства каждого из нас», - сказано в заявлении.
Одновременно «Европейская Грузия» говорит о необходимости борьбы с «фашистскими силами», подразумевая под ними антизападные и ультраправые организации, которые уже долгое время требуют от властей принять «закон о запрете пропаганды ЛГБТ». «Подавляющее большинство этих сил являются пропутинскими и служат интересам России в Грузии. Эти силы действуют при поощрении и поддержке правительства Грузии, поэтому ответственность лежит на «Грузинской мечте». Общественность должна заставить власти ограничить их», - отметили в партии.
«Марш достоинства» станет заключительным событием прайд-недели – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека. 1 июля неделя открылась показом документального фильма. Мероприятие, среди гостей которого были иностранные послы, проходило на фоне беспорядков. Сорвать показ пытались гомофобы из ультраконсервативных и антизападных организаций. Полиция задержала более 20 человек.
Сегодня радикалы планируют установить на проспекте Руставели палатки, чтобы помешать проведению «Марша достоинства». Одновременно 5 июля в храме Кашвети, напротив парламента Грузии, патриархия проведет молебен, чтобы таким образом в очередной раз заявить о неприемлемости «пропаганды извращенного образа жизни» и «активностей ЛГБТК+».
- «Марш достоинства» пройдет под девизом «Выходи за солидарность». В Tbilisi Pride подчеркивают, что он не имеет ничего общего с гей-парадом в его традиционном виде и преследует совсем другие цели.
- Активисты заранее обратились к властям, озвучив главные требования акции: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.
Ираклий Гарибашвили поздравил народ и власти США с Днем независимости
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил правительство США и американский народ с Днем независимости.
«В День независимости я поздравляю правительство Соединенных Штатов и американский народ с этим важнейшим национальным праздником. Исключительные дружеские и партнерские отношения между Грузией и США являются свидетельством наших общих ценностей.
Соединенные Штаты - это страна, которая особенно поддерживает демократическое развитие и прогресс Грузии. Я хочу поблагодарить наших американских друзей за такую поддержку и за те образцовые отношения, которые мы вместе строим на протяжении многих лет.
Еще раз поздравляю американский народ с Днем независимости и желаю ему процветания, прогресса и успехов», - говорится в поздравлении премьер-министра Грузии.
Записаться на вакцинацию от коронавируса в Грузии по-прежнему невозможно
Несмотря на возобновление работы сайта Минздрава Грузии, зарегистрироваться на вакцинацию от COVID-19 по-прежнему невозможно.
Официальных комментариев ведомства пока не поступало. На горячей линии министерства по вопросам вакцинации «1522» заявляют, что последствия кибератаки устранены не полностью, и специалисты продолжают работу.
Когда возобновится процесс регистрации, не известно. Власти Грузии готовились начать массовую вакцинацию 5 июля. Не исключено, что теперь сроки сдвинут.
Регистрация граждан Грузии на прививку китайской вакциной Sinopharm должна была начаться 3 июля в 12:00, однако этого не произошло, поскольку сайт Министерства здравоохранения был отключен. В ведомстве заявили, что проблема вызвана массированной кибератакой, передают «Новости-Грузия».
МВД Грузии начало расследование факта по двум статьям - «незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем» и «посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы».
На Филиппинах разбился военный самолет с 85 пассажирами на борту
Грузопассажирский самолет Lockheed C-130, принадлежащий ВВС Филиппин, разбился при посадке в воскресенье на острове Джоло в провинции Сулу на юге страны, приблизительно в половину седьмого утра по московскому времени. На борту находились не меньше 85 человек, сообщает газета Daily Tribune.
Самолет не смог попасть на взлетно-посадочную полосу на аэродроме. Он перевозил в регион военных. Борту было 33 года, до 2016 года он находился на службе в ВВС США, свидетельствуют данные о его регистрации. После крушения удалось спасти как минимум 40 пассажиров, они отправлены в военный госпиталь, сообщил командующий армией Сирилито Собеджана.
Причина катастрофы пока не называется. На фотографиях с места событий видно, что самолет полностью разрушен и почти целиком сгорел.
Регион Сулу входит в мусульманскую автономию Филиппин, население которой десятилетиями требовало большей независимости от преимущественно католической страны.
В регионе действует вооруженные группировки, десятилетиями оказывавшие сопротивление центральной власти, одна из которых, Бойцы исламского освобождения Бангсаморо, связана с запрещённой в России террористической организацией «Исламское государство».
COVID-19 в Абхазии: 175 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 486 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 175 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 98 человек. Состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходzт лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 29, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
В Гагрской ЦРБ 3 июля скончался пациент 62 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17 818 человек. Зарегистрировано 251 летальный случай. Выздоровели 15 540 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
Хакеры, предположительно, связанные с Россией, атаковали сотни компаний
Хакерская группа, которая может быть связана с Россией, атаковала около 200 зарубежных компаний с помощью программы-вымогателя. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Huntress Labs, которая занимается кибербезопасностью.
По ее данным, целью характеров были компании, которые оказывают IT-поддержку малому и среднему бизнесу. В том числе такие как Synnex Corp. и Avtex LLC. Взломав их, хакеры получают доступ к компьютерам тех фирм, которые эти компании обслуживают.
Так жертвами злоумышленников стали сразу несколько сетей супермаркетов Швеции, в том числе одна из крупнейших в стране - Coop Sweden. Она использовала программное обеспечение Kaseya-Software, сообщает шведский телеканал SVT.
Взлом нарушил работу кассовых систем. Coop Sweden была вынуждена закрыть 800 своих филиалов до устранения проблемы. В некоторых случаях на экранах взломанных компьютеров всплывало текстовое сообщение с требованием выкупа за восстановление работы системы.
Специалисты по кибербезопасности утверждают, что число пострадавших от кибератак может возрасти.
«Это один из самых мощных и самых масштабных взломов, за которым стоит не связанный с государством исполнитель, из тех, что мы наблюдали. Судя по всему, целью хакерской атаки является исключительно нажива», - сказал глава швейцарского поставщика услуг в сфере кибербезопасности Kudelski Secuirty Эндрю Ховард.
Предположительно, за атакой стоит российская хакерская группировка REvil. Она фигурировала в сообщениях о взломе в мае этого года крупнейшего бразильского поставщика мяса JBS SA. Компания заплатила выкуп в 11 млн долларов.
- В мае хакеры из группы DarkSide, которую также связывают с россиянами, атаковали американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Ей пришлось на неделю остановить работу своих сетей и выплатить хакерам 4,4 миллиона долларов в биткоинах.
В Таджикистане введена обязательная вакцинация от COVID-19
Власти Таджикистана ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для всех граждан страны старше 18 лет.
Республиканский штаб по противодействию болезни также призвал граждан, возвращающихся из-за рубежа, независимо от положительного или отрицательного результата ПЦР-теста находиться в режиме самоизоляции на протяжении 10 суток.
Упомянув о высоком риске передачи коронавируса, штаб также рекомендовал снизить число гостей на свадьбах и других торжествах.
Как отмечает Таджикская служба Радио Свобода, официальная статистка по COVID-19 в стране, несмотря на быстрое распространение нового штамма вируса, остается невысокой. Так, по данным Минздрава за 2-е июля, за сутки было выявлено 25 случаев заражения новым коронавирусом, умерли два человека.
Всего с начала пандемии в Таджикистане, по официальным данным, коронавирусом заразились примерно 13 с половиной тысяч человек, умерли – 92. Независимые эксперты не доверяют официальным цифрам и предполагают, что они могут быть значительно выше.
На сегодняшний день жители Таджикистана могут привиться вакцинами от AstraZeneca индийского производства и китайской CoronaVac, отмечает издание РБК.
Путин утвердил обновлённую стратегию нацбезопасности
Президент России Владимир Путин утвердил обновленную стратегию национальной безопасности, в число приоритетов которой вошло развитие стратегического сотрудничества с Китаем и Индией. Одновременно в документе сказано, что «вестернизация» усиливает угрозу утраты культурного суверенитета.
Как пишет «Коммерсантъ», составители стратегии считают, что против России проводится целенаправленная политика сдерживания. Одним из способов обеспечения экономической безопасности в документе названо сокращение использования доллара и производство отечественных вакцин.
Чаще всего в стратегии используется формулировка «США и их союзники», когда речь идет об источнике угроз или странах, оказывающих противодействие России. В частности, в блоке «Оборона страны» говорится, что планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности. На это обращает внимание агентство «Интерфакс».
На Вашингтон и его союзников возлагается также ответственность за активные нападки на традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности. Такие же действия, как отмечается, совершаются иностранными некоммерческими неправительственными, религиозными, экстремистскими и террористическими организациями.
Предыдущая редакция стратегии была утверждена в конце 2015 года. Новую редакцию документа одобрили в мае на Совете безопасности России. Секретарь Совбеза Николай Патрушев отмечал, что подготовка нынешнего проекта продолжалась около года, пишет РБК.
Отношения между Россией и США, а также западными союзниками Вашингтона находятся сейчас, по оценкам экспертов, на уровне времен холодной войны. Напряженность вызвали в том числе обвинения в адрес России о попытках повлиять на результаты выборов, вооруженный конфликт на востоке Украины, кибератаки. Москва обвинения во вмешательстве в дела других стран категорически отрицает.
С моста, соединяющего Рустави-Гачиани, упал и загорелся трайлер
На трассе Рустави-Лило произошло ДТП. Водитель трайлера не справился с управлением, и машина упала с моста, соединяющего Рустави-Гачиани.
Авария произошла сегодня во второй половине дня. Грузовик упал с моста на железнодорожные пути, а после загорелся. Некоторые очевидцы сообщали о взрыве. Водитель, находившийся в кабине один, скончался.
В настоящее время на месте происшествия работают три пожарно-спасательных бригады. Потушить машину удалось. Теперь сотрудники Службы по управлению ЧС пытаются разблокировать железнодорожные пути.
По факту ДТП начато следствие.
Венгерский лоукостер Wizz Air вернул свою базу в Кутаиси
Венгерский лоукостер Wizz Air вернул свою базу в Кутаиси, возобновив рейсы из Грузии в шесть городов Европы – Милан, Прагу, Афины, Салоники, Ларнаку и Мемминген. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики Грузии.
Первый после начала пандемии коронавируса регулярный пассажирский рейс из Салоников в Кутаисском международном аэропорту сегодня, 3 июля, встречали замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили, а также директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.
Как указала Квривишвили, возвращение базы Wizz Air в международный аэропорт Кутаиси будет способствовать быстрому возобновлению туризма в регионе Имерети, а также в Грузии в целом. «Сегодня очень важный день для нашей страны… Благодаря базе, у нас будет 14 направлений из Кутаисского международного аэропорта в страны ЕС, что еще раз укрепит туризм, а также сектор авиации во время ковид-пандемии, а также усилит частный сектор», - сказала Квривишвили.
В целом в июле из Кутаиси будет выполняться 153 прямых рейса. Из них 111 - в Европу и 42 - в Центральную Азию.
- Низкобюджетная авиакомпания Wizz Air – самая популярная у жителей Грузии для путешествий по Европе. Из-за пандемии коронавируса Wizz Air сократил свои полеты и закрыл базы.
- Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года и перед пандемией обеспечивала перевозку более 2,5 миллиона пассажиров в год, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма, сообщают «Новости-Грузия».
- Регулярное авиасообщение в Грузии было возобновлено с 1 февраля этого года.
- На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации.
Патриархия Грузии решила ответить протестным молебном на акцию в защиту прав ЛГБТ
Патриархия Грузии проведет молебен параллельно «Маршу достоинства», чтобы таким образом в очередной раз заявить о неприемлемости «пропаганды извращенного образа жизни» и «активностей ЛГБТК+». Об этом говорится в заявлении патриархии, распространенном сегодня, 3 июля.
«Мы обращаемся к населению, мирно зафиксировать наш протест и не поддаваться на провокации, направленных на насильственное противостояние. 5 июля в 17:00 соберемся у Кашветской церкви святого Георгия, вознесем молитву пресвятой Богородице и покажем миру, что мы защищаем наше достоинство и для нас неприемлема навязанная попытка вырождения», - говорится в обращении.
В патриархии напомнили, что 29 июня они распространили еще одно заявление, призвав организаторов «Марша достоинства», НПО Tbilisi Pride и руководителей аккредитованных в Грузии посольств, «воздержаться от поддержки пропагандистских активностей ЛГБТК+».
«Марш достоинства» станет заключительным событием прайд-недели – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека, сообщают «Новости-Грузия». Завтра радикалы планируют установить на проспекте Руставели палатки, чтобы помешать проведению «Марша достоинства». Храм Кашвети, где пройдет протестный молебен, находится там же.
«Марш достоинства» пройдет под девизом «Выходи за солидарность». В Tbilisi Pride подчеркивают, что он не имеет ничего общего с гей-парадом в его традиционном виде и преследует совсем другие цели. Активисты заранее обратились к властям, озвучив главные требования акции: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.
В поддержку Tbilisi Pride активно выступает неправительственный сектор Грузии. Между тем группа европарламентариев, послы западных стран и Народный защитник Грузии призвали МВД страны предотвратить насилие и беспорядки во время прайд-недели.
Сенатор США заблокировал назначения в Госдеп из-за санкций против «Северного потока»
Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заблокировал несколько ключевых назначений в Госдепартаменте США, добиваясь от администрации Джо Байдена санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает канал NBC News со ссылкой на четыре анонимных источника, знакомых с темой.
Руководящие должности в Государственном департаменте утверждаются в верхней палате Конгресса. Круз пользуется своим правом откладывать рассмотрение вопросов, чтобы затянуть назначения. Так он пытается вынудить администрацию президента жестче действовать против проекта газопровода. Ранее команда Байдена заявила, что санкции уже не смогут остановить строительство.
В мае Байден заявил, что считает, что введение новых санкций против «Северного потока» повредит отношениям Вашингтона с европейскими партнерами. Газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе стали бы контрпродуктивными, — заявил президент США. Другие сенаторы, выступающие против газопровода, не поддержали Круза, отмечает NBC.
Председатель сенатского Комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендез на прошлой неделе раскритиковал давление Круза и предположил, что действия республиканца могут быть связаны с его президентскими амбициями. В 2016 году политик выдвинулся на выборы президента, но занял второе место на праймериз Республиканской партии после Дональда Трампа.
- «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. Россия уже объявила о завершении укладывания первой ветки. Строительство последних километров на долгое время было остановлено благодаря санкциям администрации Дональда Трампа и протестам экологов в немецких судах.
- Противники проекта уверены, что Россия попытается использовать его для политического давления на страны Европы и Украину, угрожая им сокращением поставок газа в случае возникновения конфликтных ситуаций. Москва это отрицает.
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