До 200 шахтеров продолжают забаставку в Ткибули

До 200 шахтеров, занятых на угледобывающей шахте имени Миндели в городе Ткибули (регион Имерети), продолжают забастовку, требуя повышения зарплат. Сегодня, 4 июля, они провели встречу с руководством управляющей компании «Сакнахшири», но переговоры завершились безрезультатно.

Шахтеры отказываются выходить на работу с 3 июля. Они требуют повышения заработной платы на 300 лари (чуть больше 95 долларов). По информации телеканала «Рустави 2», в качестве компромисса «Сакнахшири» рассматривает введение системы бонусов. Бастующие это предложение не поддерживают. По их словам, бонусы не превышают 30-40 лари, то есть в десять раз меньше требуемой прибавки.

Работники угледобывающих шахт говорят, что сейчас их зарплата колеблется от 580 до 640 лари (180-200 долларов). Бастующие говорят, что этих денег их семьям не хватает на элементарные нужды. Одновременно они напоминают о том, в каких тяжелых условиях ежедневно им приходится работать.

«Мы просто хотим, чтобы нашу работу ценили… 30 лари бонусом не считаются. Мы просим поддержать нас нашего мажоритария, местные власти», - сказал один из участников протестующих в беседе с телеканалом Formula.