Премьер Грузии: проведение Марша достоинства сегодня нецелесообразно

Проведение Марша достоинства в центре Тбилиси сегодня нецелесообразно, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что «эта акция не должна пройти на проспекте Руставели», она может привести к гражданскому противостоянию.

Гарибашвили говорит, что «Тбилиси прайду» предложили альтернативные локации для проведения акции.

«Это – Грузия, у нас свои традиции, свои порядки», – сказал премьер.

Он говорит, что большинство населения страны выступает против проведения акции, однако конституционные права всех граждан будут защищены.