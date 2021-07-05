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Нападение на журналистов грузинской службы Радио Свобода

Нападение на журналистов грузинской службы Радио Свобода
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Нападение на журналистов грузинской службы Радио Свобода

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В Тбилиси, у здания представительства ООН подверглись нападению журналисты грузинской службы Радио Свобода Торнике Мандария и Дато Коридзе. Они пострадали при выполнении профессиональных обязанностей. Была повреждена их рабочая техника.

В Тбилиси, у здания представительства ООН подверглись нападению журналисты грузинской службы Радио Свобода Торнике Мандария и Дато Коридзе. Они пострадали при выполнении профессиональных обязанностей. Была повреждена их рабочая техника.

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