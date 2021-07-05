«Мирные митинги они разгоняли водометами, а сейчас боятся недовольных «Маршем достоинства»

Гражданские активисты и организаторы «Марша достоинства» призывают международное сообщество обратить внимание на факты насилия в Тбилиси, при этом они обвиняют власти в бездействии. «Эхо Кавказа» узнавало, согласны ли с утверждениями представителей «Тбилиси прайд» пользователи соцсетей.

– Как вы оцениваете действия властей?

Давид: Я вообще противник проведения подобных мероприятий. Ведь все и даже сами участники «Прайда» понимают, что для такой страны, как Грузия, это неприемлемо. Абсолютное большинство жителей страны считают, что с точки зрения сохранения идентичности, народности подобные мероприятия не принесут ничего хорошего. И вообще, этих людей никто не трогает до тех пор, пока они не начинают провоцировать окружающих; пусть не пытаются изменить окружающих, и никто не будет пытаться изменить их. Что касается позиции властей, за ней я вовсе перестал следить. Есть противники и сторонники проведения подобных мероприятий, а власти всегда должны защищать и тех и других, но, к сожалению, у нас очень слабые власти. Делают вид, что ничего не слышат и не видят.

Татия: Поведение властей правда неадекватное. Это показывает, в какой «темноте» мы живем, насколько необразованный у нас народ. Они прибегают к насилию во имя Господа. Но я считаю, что подобные действия ничего общего не имеют с религией или человечностью. В общем, ситуация показала, насколько неадекватно наше государство. Проводить такие мероприятия – право любого человека, а также все вправе выбирать, кто им нравится, как им жить. За это никто не должен их избивать. У агрессивно настроенных людей очень искаженное понимание об ЛГБТ-людях, и в этом большая заслуга патриархии.

Валерий: Я не могу судить, адекватно себя вели власти или нет. Лично я не вижу особой необходимости проводить какие-либо подобные мероприятия, если, конечно, суть таких действий не провокация. Я, конечно, не против этого, они, представители ЛГБТ-сообщества, понимают, какому риску подвергают себя, но почему-то хотят подвергнуть риску и других людей, в том числе и полицейских. Повторю, это не попытка доказать что-то обществу, которому на самом деле нет никакого дела до них, пока они не начинают обвинять всех вокруг в своих бедах, но чистая провокация. Да, власти в данном случае ведут себя очень пассивно. Даже осознавая, что правоохранители могут пострадать и причинить вред рядовым гражданам, они обязаны защищать всех, будь то геи или гетеро, нужно защищать их, чтобы они находились в безопасности.

Женя: Считаю, что правильно они (власти) ведут себя исходя из ситуации, в которой мы сейчас находимся. Думаю, то, что отменили («Марш достоинства»), – это правильно. Поскольку наверняка были предположения, что это может вызвать общественные беспорядки, и с этой ситуацией они (власти), возможно, не в силах справиться.

Марад: Я считаю, что все эти «прайды», парады не стоит проводить в Грузии. Что тут могут сделать власти? Какие действия тут оценивать? Они действуют по ситуации. Вот мое мнение.

Ирина: Действия властей абсолютно неадекватны. Во время мирных митингов они разгоняли толпы граждан водометами. А сейчас они якобы опасаются представителей недовольных проведением участников «Марша достоинства», которые отличаются особой агрессией в адрес всех окружающих, которые нападают на журналистов. Мне непонятно почему они (власти) так боятся их и избегают конфликтов с ними?