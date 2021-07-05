Два дня подряд внимание абхазских СМИ было привлечено к селу Тамыш Очамчырского района. 2 июля здесь состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в связи с 28-й годовщиной высадки Тамышского морского десанта 1993 года. А на следующий день, 3 июля, в том же селе с участием президента Абхазии, уроженца этого села Аслана Бжания был официально открыт круглогодичный гостинично-оздоровительный комплекс на тысячу мест «Тамыш Village». Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания «Библио-Глобус». Его возвели в течение полугода, и уже ровно месяц, с 3 июня, комплекс принимал российских туристов.

Почему же открытие его было проведено только позавчера? Говорят о недоделках, которые надо было устранять. А еще некоторые наблюдатели увидели здесь символику – 2 июля 1993 года состоялась высадка Тамышского десанта, которая положила начало ряду наступательных операций абхазской армии, приведших к победе в Отечественной войне народа Абхазии, а 3 июля 2021-го, как многие надеются, открытие упомянутого крупного объекта размещения туристов послужит началом активного социально-экономического возрождения этого многострадального села.

До войны 1992-1993 годов тамышцы любили шутить: «Тамыш – второй Париж». Отсюда, вполне можно предположить, и появление на территории комплекса большого макета Эйфелевой башни. А с самых первых дней войны это, одно из немногих абхазских сел на морском побережье восточной Абхазии, стало форпостом абхазского сопротивления на Восточном фронте.

Вот как говорил о нем в первые месяцы войны уроженец села известный абхазский писатель Даур Зантария в начале своего эссе «Три свидания с домом»: «Античные холмы Абхазии стали именоваться сопками. В воздухе, начиненном опасностью, дышится с волнением. Мой Тамыш знаменит. Каждый день по телевизору передают, что он уничтожен».

А вот так он описывал возвращение в Тамыш после войны в стихотворении «Тишина»: «Здравствуй, однако же, день, Где все дома без стен, Здравствуй, родной Тамыш, Где все дома без крыш».

Действительно, много домов тамышцев в войну превратилось в руины и пепелища. Нередко грузинские гвардейцы целенаправленно сжигали дома тех, кто влился в ряды бойцов Восточного фронта.

Ожесточенные бои здесь велись и во время высадки морского десанта, отправленного, чтобы перерезать трассу Черноморского шоссе и не допустить переброски грузинского подкрепления во время взятия абхазской армией стратегических высот северо-восточнее Сухума. В десанте приняло участие около 300 человек (позже главнокомандующий Владислав Ардзинба, выступая по Абхазскому телевидению, назвал их: «триста спартанцев») под общим руководством Заура (Лакута) Зарандия. Еще в ночной темноте десантники высадились на границе сел Тамыш и Киндыг, затем стали выдвигаться к трассе Черноморского шоссе, в бою на подходе к тамышской средней школе был разгромлен Душетский батальон «Аваза». Соединившись в районе Черноморского шоссе в Тамыше с подразделениями абхазской армии, воевавшими на Восточном фронте, десантники перерезали трассу и до 9 июля контролировали коридор около 10 километров, не давая возможности грузинскому военному командованию перебрасывать подкрепления в район Сухума. Затем, взорвав мосты на этом отрезке трассы, они отошли на постоянные позиции у абхазских сел в Очамчырском районе. В ходе той операции погибло 60 абхазских бойцов.

Через три месяца была одержана победа в войне. Но людские и материальные потери в Тамыше оказались огромными. Большинству Героев Абхазии из Тамыша это звание было присвоено посмертно. И после войны часть тамышцев, которая лишилась крова, переселилась в Сухум и некоторые соседние села. Очень медленно шло послевоенное возрождение Тамыша. Вот почему с таким энтузиазмом было воспринято известие о строительстве в нем коттеджного комплекса, или, как его еще называют, кемпинга.

Комплекс располагается на берегу Черного моря в эвкалиптовой роще. На его территории расположены 150 бунгало на два номера, каждое из которых имеет собственный санузел, душевую кабину и веранду. На территории кемпинга есть ресторан, магазин, бассейн с подогревом (именно в расчете на него кемпинг мыслится сделать круглогодичным), прокат спортивного и пляжного оборудования, аптека, экскурсионные программы, трансфер и охраняемая парковка. Общая площадь комплекса 12 гектаров. Широкий песчано-галечный пляж, оборудованный шезлонгами и лежаками, находится в шаговой доступности от отеля. Пока в бунгало нет телевизоров и кондиционеров, но, говорят, это дело наживное.

В минувшую субботу в начале торжественной церемонии открытия глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава и генеральный директор туристического оператора «Библио-Глобус» Ирина Костенко разрезали красную ленту. Затем выступивший Аслан Бжания сказал:

«Сегодняшнее мероприятие символизирует возрождение абхазского села. Это стало возможным благодаря руководству Абхазии и инвесторов. Я приложу все усилия, чтобы в абхазских селах открывались подобные объекты. Правительство Абхазии будет создавать самые комфортные условия для привлечения инвестиций. В проекте есть некоторые шероховатости, но с учетом того, что он был реализован за короткое время, все это можно исправить».

Президент подчеркнул, что на объекте работают жители не только Тамыша, но и сел Кутол, Джгярда, Кындыг.

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба назвал коттеджный комплекс «флагманом туризма Восточной Абхазии». Глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава отметил важность проекта для обеспечения рабочими местами жителей сел района: сейчас уже трудоустроено порядка 35 человек, в перспективе это число дойдет до 80. С начала введения объекта в эксплуатацию уже перечислено в республиканский бюджет в качестве налога около 10 млн рублей».

По словам представителя компании «Библио-Глобус» Алексея Ткаченко, строительство было окончено за шесть месяцев. Почти все стройматериалы закупались в Абхазии. На строительство комплекса затрачен 381 млн рублей. Уже принято 2 870 отдыхающих, всего за сезон планируется принять 15 тысяч.

Но кто бы сомневался, что мнения интернет-комментаторов этой новости в абхазском сегменте соцсетей резко разойдутся – согласно, по всей видимости, их принадлежности к тому или другому политическому лагерю:

«Только из чайника эту новость не сообщили! А что это – государственный объект или какой-то важной значимости, почему об этом все говорят? Тогда давайте будем освещать открытие любой гостиницы, новостей будет на каждый день»;

«А вы поселите у себя 1000 человек, накормите, организуйте развлечения, тогда поймете, какой масштаб. А комментировать тут любой может»;

«У нас, конечно, все в порядке: и вода есть, и свет, и дороги сделаны. Конечно, осталось только радоваться открытию гостиницы. Смешно просто и противно на это смотреть»;

«Почему так агрессивно? А в селах что, не люди живут? Если не будут в селах ничего делать, в джунгли все превратится. В Тамыше во время войны едва ли не вся молодежь погибла. Если селам не будут помогать, то как быть?»;

«В каждой деревне открывайте такие объекты, мы только будем рады! Людям все равно, чьи объекты, главное, чтобы народ мог зарабатывать деньги для семьи! Но нам не угодить! Тамышцы заслуживают такую радость»;

«Против открытия ничего не имею, но сидеть полночи без света и потом весь день без воды – это круто. Спасибо всем огромное»;

«Люди-и, человеки, вы можете порадоваться за тамышцев, которых испепелили, прошли танками вдоль и поперек? Постепенно, понемногу везде все будет хорошо!»

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с членом Общественной палаты, бывшим спикером парламента Абхазии Сократом Джинджолия и попросило его поделиться своим мнением об этих разноречивых комментариях. Он высказал недоумение:

«Это что значит?.. Причем «быть недовольными»? Это здорово, что что-то новое открылось, здорово, что отдыхать будут люди, что рабочие места появились. Написано: до восьмидесяти человек будет работать. И работать будут не иностранцы, а местные жители, из соседних сел. Разве плохо это? Строительство шло – работали местные, получали зарплату. А что, лучше, если мхом все зарастет, бурьяном и будет дикое место? Это, говорят, мол, президент построил там… А что плохого, если президент построил? От появления таких объектов лучше всем».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия