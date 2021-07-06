53:3. Ультраправые против журналистов

В ходе акции правых радикалов, которая прошла накануне в Тбилиси, пострадали 53 представителя СМИ. В правоохранительных органах ведутся опросы пострадавших журналистов. Впрочем, задержанных по обвинению в насилии над журналистами и в препятствовании их деятельности, по данным МВД, пока всего трое. Сегодня вечером гражданский сектор организовал акцию в связи со вчерашними событиями. Ультраправые, как водится, противопоставили ей свою контракцию.

Среди более 50 пострадавших представителей СМИ – журналисты Радио Свобода Дато Коридзе и Торнике Мандария. Они подверглись нападению, когда выходили из офиса представительства ООН, где находились с укрывавшимися от радикалов активистами Tbilisi Pride. Как рассказывает Дато, он уже закрывал дверь автомобиля, когда увидел, что мужчина в черной майке с крестом ударил по лицу Торнике, который направлялся к машине. Дато успел включить камеру: он выскочил из машины и начал кричать на нападавших, звал полицию, которая находилась в 20 метрах от них, но никакой реакции от правоохранителей не последовало:

«Я упал. Прикрыл лицо руками, в то время как меня били человек 10. Потом прохожие, женщины начали кричать, звать полицию, и уже тогда подбежали какие-то люди в гражданском, я уже потом понял, что это была полиция, и, видимо, увели этих людей оттуда (…) Когда ты идешь на такую съемку, тем более такой тип как я – с татуировками, с серьгой в ухе, в майке с логотипом Радио Свобода, – ты знаешь, что, к примеру, можешь получить словесную агрессию. Но я не ожидал, что полиция не защитит меня. Именно это страшнее всего, ладно – бьют, но то, что полиция стоит рядом и не двигается, – это самое ужасное».

Еще у одного пострадавшего – оператора телекомпании Palitra TV Ромы Таругишвили в результате нападения поврежден глаз, сломан нос и разбита губа:

«В какой-то момент кто-то ударил флагом по камере. Я понял, что там оставаться нельзя и попытался выбраться из толпы. Именно тогда кто-то ударил меня по носу. Я так и не понял, что это было – кулак, палка или что-то еще. Сознание я не потерял, поэтому попытался убежать оттуда. Бежал, а меня продолжали бить. Я не знаю, сколько их было».

Пострадавшие журналисты считают по меньшей мере циничными заявления представителей власти, поблагодаривших полицию за то, что та накануне защитила журналистов и мирных граждан.

«Я бы хотел обратиться к лидерам «Грузинской мечты», которые благодарят МВД за защиту журналистов. Было избито более 50 представителей СМИ, и состояние части из них очень тяжелое, им были проведены операции. А то ведомство, которое вы благодарите, в настоящее время задержало только троих», – сказал журналист TV Pirveli Гуга Маисурадзе.

Троих задержанных в своем коротком комментарии упомянул сегодня и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Правда, в отличие от журналистов, использовал формулировку «уже троих», а не «только троих». Полиция, по словам премьера, работает очень активно. При этом Ираклий Гарибашвили, который, по мнению ряда правозащитников, накануне сам дал зеленый свет ультраправым, – категорически осуждает насилие в отношении журналистов:

«Все лица (совершавшие насилие) будут идентифицированы, и, конечно, все они будут наказаны соответствующим образом».

Действия властей жестко критикуют оппозиционеры и гражданский сектор. Сегодня вечером было решено провести акцию у парламента на проспекте Руставели – в знак протеста против событий, имевших место накануне.

Ультраправые группировки в свою очередь прибегли к уже апробированному методу: противопоставили этой акции контракцию. Начали собираться на Руставели, около храма Кашвети, еще за два часа до ее начала, и инциденты не заставили себя ждать. Радикалы вновь напали на представителя СМИ. Правда, сегодня полиция действовала иначе – пресекла насилие и провела несколько задержаний. Кроме того, она установила полицейский кордон между собравшимися у храма Кашвети и территорией, прилегающей к парламенту.

Лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе был одним из первых, кто призвал людей сегодня собраться у парламента:

«Я не хочу жить в стране, где по улицам ходят люди, которые осуществляют насилие в отношении женщин, детей, бьют журналистов, наносят ранения туристам. И, если сегодня мы не поставим здесь точку, это войдет в каждый дом. Это не остановится».

В акции приняли участие и активисты Tbilisi Pride, которые накануне были вынуждены отказаться от намерения провести Марш достоинства в столице. Георгий Табагари, представляющий Tbilisi Pride, выразил надежду, что сегодня все пройдет мирно:

«Все то, что мы видели вчера, не может быть приемлемым, нельзя осуществлять насилие над журналистами, активистами, мирными гражданами. Поэтому, выйдя на улицу сегодня, мы покажем тем людям, что мы хотим жить в мирном, солидарном обществе».

На момент подготовки материала обе акции в центре Тбилиси продолжаются. Участники контракции периодически пытаются прорваться на территорию, прилегающую к парламенту, выкрикивают оскорбления в адрес журналистов и участников основной акции, которые заполнили практически всю площадь перед зданием законодательного органа.