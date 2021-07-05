«То, что мы увидели сегодня, – это темное пятно в новейшей истории Грузии»

Действия властей Грузии, или, скорее, их бездействие, в ходе событий, развернувшихся сегодня в центре Тбилиси, критикует правозащитный сектор. Они, по их мнению, происходили с молчаливого согласия государственных институтов. В то же время некоторые наблюдатели склонны рассматривать произошедшее более масштабно – как попытку сменить курс развития страны.

«Журналисты сегодня совершили гражданский подвиг, когда, рискуя своей жизнью и здоровьем, освещали события на проспекте Руставели и в его окрестностях», – сказала Народный защитник Нино Ломджария сегодня днем. Она призвала правоохранительные органы незамедлительно начать расследование по каждому конкретному случаю нападения на журналистов, которые, к слову, практически все полностью или частично попали в объективы камер. По словам омбудсмена, органы обязаны идентифицировать всех, кто принимал участие в насилии над представителями СМИ, и как можно скорее отчитаться о проделанной работе. Впрочем, во многом именно потому, что в прошлом на подобные случаи правоохранители не реагировали соответствующим образом, сказала Ломджария, сегодня произошло то, что произошло. Кроме того:

«Крайне неприемлемо заявление премьер-министра Грузии (…) Я должна отметить, что, разумеется, у всех есть право высказывать иную точку зрения, в том числе и в отношении прайда, и зафиксировать свою позицию в мирной форме. Но эти люди анонсировали насильственные действия и с утра начали их. Соответственно, когда ты в правовом смысле приравниваешь насильственно настроенные группы к мирным гражданам, это априори неверно и это в очередной раз поощряет насилие».

При этом, говорит Народный защитник, все прекрасно видели, как действует полиция, как ограничивает ареал передвижения протестующих, когда, по ее мнению, существует угроза насилия. Однако сегодня правоохранительные органы ничего не сделали для того, чтобы предотвратить его.

Очевидцем этого стал и Алеко Цкитишвили, глава Центра по правам человека. Это было нападением на журналистов беспрецедентного масштаба, говорит правозащитник. Полиция при этом, говорит правозащитник, бездействовала. Вместо того чтобы задерживать нападавших, единственное, что она делала, – помогала жертвам насилия покинуть территорию. И то не всегда.

«То, что мы увидели сегодня, – это темное пятно в новейшей истории Грузии (…) Здесь (на акции) я своими глазами видел, как били гражданина, а у полиции никакой реакции не было. Полицейские просто стояли по углам и наблюдали за тем, как множество агрессивных, одичавших людей избивали одного (…) Каждое дело, касающееся нападений, должно быть расследовано, но у нас нет надежды на власть».

Под прицелом ультраправых сегодня, по словам Алеко Цкитишвили, оказалось и здание, в котором располагается Центр по правам человека и другие правозащитные организации, укрывавшие у себя в офисах активистов Tbilisi Pride.

Ответственность за все произошедшее сегодня в первую очередь ложится на патриархию, убежден теолог Бека Миндиашвили. Именно она на протяжении последних дней не покладая рук осуществляла мобилизацию насильственных групп, хорошо при этом понимая, чем все это завершится. По мнению теолога, патриархия в этом случае борется вовсе не с грехом, защищая религиозные и моральные принципы:

«Это, по моему многолетнему опыту наблюдений, – целенаправленная политизация патриархии. Это стало наиболее очевидно, когда Леван Васадзе вышел непосредственно на политическую арену. Это означает, что цель патриархии – продемонстрировать, что она не подчиняется либеральному демократическому порядку. Патриархия – главный проводник российских интересов в Грузии».

В этом смысле теолог рассматривает сегодняшние события как одну из основных попыток изменить курс развития страны. А своего рода инструментом, по его мнению, неслучайно выбрана именно гомофобия:

«Как одна из наиболее чувствительных тем – гомофобия – используется для демонстрации того, что (прайд и пр.) – это и есть Запад. Поэтому неслучайны те действия, которые мы видели сегодня, – как сорвали флаг Евросоюза, установили крест, ринулись к офису представительства ООН (…) Именно за это борется эта сила, она уже прошла эту стадию – стадию идеологизации православия. Форма православия была определена в рамки определенной идеологии. Его содержание перешло на второй план, потому что православие осуждает насилие, ненависть, но видим, что инструментами этого идеологизированного православия являются именно ненависть и пропаганда насилия».

Всего, по данным медиаобозревателей, в ходе гомофобной акции пострадали более 40 представителей СМИ. Часть из них остается в больницах.