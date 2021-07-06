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В Абхазии выявлено 163 случая заражения COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 480 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 163 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 101 человек. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
В Гудаутском ковид-госпитале 5 июля скончалась женщин 65 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 14 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 37, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 18 162 человека. Зарегистрировано 255 летальных случаев. Выздоровели 15 601 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
Другие новости дня
Участники «молчаливой акции» покидают территорию у парламента Грузии
Участники «молчаливой акции» покидают прилегающую к зданию парламента Грузии территорию. Как сообщает журналист Общественного вещателя, были проведены переговоры с полицией, после которых участники акции согласились покинуть территорию группами по несколько человек.
Параллельно, на акции противников «Тбилиси Прайда» наблюдается напряженность. Правоохранители периодически задерживают членов радикальной группы и выводят их с территории.
Сегодня на проспекте Руставели проходили две акции - солидарности «За свободу» и контракция.
«Молчаливая акция» перед зданием парламента на проспекте Руставели завершилась
«Молчаливая акция» перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели завершилась, и до сих пор неясно, как протестующие безопасно покинут территорию, учитывая действия агрессивно настроенных групп противников «Тбилиси прайд». Они кидают в направлении участников «молчаливой акции» камни, бутылки с камнями, яйца, пытаются прорвать полицейский кордон и угрожают расправой, передает грузинская служба Радио Свобода.
Начальник патрульной полиции Важа Сирадзе сообщил СМИ, что поддерживает связь как с участниками акции, так и контракции, и что полиция работает над безопасной эвакуацией протестующих. Сирадзе также предлагал участникам покинуть территорию на маршрутках, но организаторы «Тбилиси прайд», а также лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе отклонили предложение, посчитав его неприемлемым.
«Полиция делает все возможное, чтобы урегулировать ситуацию без применения силы, они делают все возможное, чтобы оба протестующих лагеря покинули территорию около парламента в мирной обстановке. Соответственно, у нас были разговоры с обеими сторонами. Акция окончена. В первую очередь, благополучно покинут территорию люди, находящиеся перед парламентом», - заявил журналистам Важа Сирадзе.
Полиция помогает участникам акции на проспекте Руставели покинуть территорию
Часть участников молчаливой акции у здания парламента Грузии в эти минуты покидают территорию. В этом им помогают правоохранители.
Участники акции решили покинуть территорию после того, как противники «Тбилиси прайда» попытались прорвать живую цепь полиции и железные баррикады. Они бросали в участников мирной акции пиротехнику и различные предметы.
Противники «прайда» до сих пор пытаются прорвать кордон полиции и приблизиться к зданию парламента, где все еще остается часть участников акции солидарности, передает «ИнтерпрессНьюс».
В ходе стычки между противниками «Тбилиси прайда» и правоохранителями пострадали несколько полицейских, им потребовалась скорая медицинская помощь.
Напавшему на польского туриста в Тбилиси грозит до 17 лет тюрьмы
Прокуратура Грузии предъявила официальные обвинения мужчине, задержанному посленападения на иностранного туриста в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 6 июля.
Г.Х. вменяется в вину попытка умышленного убийства из хулиганских побуждений (подпункт «г» части 2 статьи 109 УК Грузии). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 17 лет.
Сторона обвинения уже обратилась к суду с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для Г.Х.. Одновременно в прокуратуре сообщают, что задержанный имеет проблемы с психическим здоровьем. Для установления его вменяемости в ходе следствия будет назначена психиатрическая экспертиза, отметили в ведомстве.
Согласно результатам расследования, проведенного МВД Грузии, 5 июля в Тбилиси Г.Х. «из хулиганских побуждений» и «совершенно без причины» напал на гражданина Польши И.К., который приехал в Грузию в целях туризма, и намеревался убить его. Ножом он нанес иностранцу «опасные для жизни травмы». Очевидцы помешали злоумышленнику и оказали неотложную помощь пострадавшему, благодаря чему жизнь гражданина Польши была спасена.
По данным СМИ, 49-летний поляк получил множественные ранения в грудную клетку и перенес операцию. В настоящее время он продолжает лечение в одной из тбилисских клиник. Опасность его жизни не угрожает, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Нападение на туриста произошло на улице Хетагурова в день проведения гомофобных акций ультраконсервативными и антизападными организациями.
Ранее телеканал «Формула» обнародовал показания одного из очевидцев инцидента, который заявил, что мужчина напал на иностранца из-за того, что у того были длинные волосы и серьга в ухе. «Он называл его дьяволом», сказал сотрудник аптеки, возле которой произошло нападение.
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии
В Санкт-Петербурге задержан консул Эстонии Март Лятте. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, Лятте задержан «при получении от российского гражданина материалов закрытого характера».
РБК отмечает, что в ФСБ сочли действия дипломата имеющими «явный враждебный характер» и пообещали принять меры в рамках норм международного права.
В феврале Россия и Эстония взаимно выслали по одному дипломату. Сначала Эстония объявила персоной нон грата (нежелательным лицом) одного из сотрудников эстонского дипломатического представительства. В качестве ответа Россия объявила о высылке эстонского дипломата. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова тогда заявляла, что высланный Эстонией сотрудник занимался вопросами культуры и образования.
На проспекте Руставели произошла стычка, полиция выводит с территории противников «Тбилиси Прайда»
Перед зданием парламента на проспекте Руставели продолжается противостояние. Противники «Тбилиси Прайда», собравшиеся перед церковью Кашвети, пытаются прорвать полицейский кордон и переместиться к зданию парламента.
Ситуация обострилась после того, как участники акции перед зданием парламента развернули флаг ЛГБТ и пустили дым в цвета флага ЛГБТ.
Правоохранители пытаются нейтрализовать ситуацию живой цепью. Полиция уже вывезла на машинах с территории несколько лиц, сообщает Общественный вещатель. Задержаны несколько участников акции. Пока их точное количество неизвестно.
На месте мобилизована полиция. Глава Департамента патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе также находится на проспекте Руставели.
- Перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит «молчаливая акция», на которой присутствуют представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Цель акции - дистанцироваться от насильственных событий на проспекте Руставели 5 июля.
- К акции присоединились представители «Тбилиси Прайда», которые вчера не смогли провести «Марш достоинства».
- Вместе с тем, Гурам Палавандишвили, его сторонники и другие противники «Тбилиси Прайда» проводят акцию перед церковью Кашвети на проспекте Руставели.
Врач Шалва Джуашвили: Состояние раненого польского туриста стабильное
Состояние здоровья польского туриста, получившего травму на улице Хетагурова накануне, 5 июля, стабильное, он продолжает лечение в хирургическом отделении клиники Аладашвили.
Как сообщил грузинской службе Радио Свобода его лечащий врач Шалва Джуашвили, понадобится несколько дней, чтобы его выписали из клиники.
«У него были множественные ранения в области груди. В том числе одно входное ранение в плевральную полость. Его состояние на данном этапе стабильное. Осложнений пока нет, легкое открыто и через несколько дней его можно будет выписывать», - поясняет врач.
- По обвинению в попытке умышленного убийства сотрудники полиции задержали в Тбилиси 32-летнего мужчину. По данным следствия, задержанный внезапно напал на иностранного гражданина и ранил холодным оружием. Случай произошел на улице Хетагурова в Чугуретском районе. По свидетельствам очевидцев, турист подвергся нападению из-за серьги в ухе.
- Бригада скорой медицинской помощи перевела раненого в больницу. Полиция задержала нападавшего на месте преступления. Родственники задержанного заявили, что у него проблемы с психикой. Полиция изъяла нож в качестве вещественного доказательства.
- Уголовное дело возбуждено по факту попытки умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Обстановка на проспекте Руставели в Тбилиси накалилась
Обстановка на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента накалилась. Противники «Тбилиси прайда» пытаются переместиться к парламенту, где проходит «молчаливая акция».
На месте мобилизована полиция, которая пытается нейтрализовать ситуацию живой цепью.
Перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит «молчаливая акция», на которой присутствуют представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Цель акции - дистанцироваться от насильственных событий на проспекте Руставели 5 июля.
К акции присоединились представители «Тбилиси Прайда», которые вчера не смогли накануне провести «Марш достоинства».
Вместе с тем, Гурам Палавандишвили, его сторонники и другие противники «Тбилиси Прайда» проводят акцию перед церковью Кашвети на проспекте Руставели, передает Общественный вещатель.
На проспекте Руставели в Тбилиси проходят акция и контракция
Перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит «акция молчания». На акции присутствуют представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Цель акции - дистанцироваться от насильственных событий на проспекте Руставели 5 июля.
К акции присоединились представители «Тбилиси Прайда», которые вчера не смогли провести «Марш достоинства».
Вместе с тем, Гурам Палавандишвили, его сторонники и другие противники «Тбилиси Прайда» проводят акцию перед церковью Кашвети на проспекте Руставели.
Кроме того, на акции мобилизована полиция, которая принимает превентивные меры, чтобы не произошло противостояние между двумя противоборствующими сторонами.
Параллельно, представители медиа проводят акцию солидарности со своими коллегами перед зданием администрации правительства и осуждают насилие в отношении представителей СМИ, передает Общественный вещатель.
Важа Сирадзе: Существует пропорциональная сила, которую должна использовать полиция
«Министерство внутренних дел по каждому факту примет соответствующие меры, строжайшим образом будут наказаны те, кто совершил насильственные действия в отношении к журналистам, гражданам и т.д.», - заявил начальник патрульной полиции Важа Сирадзе на акции, проходящей у здания парламента Грузии.
Он подъехал к парламенту некоторое время назад. По его же словам, МВД в полном составе мобилизовано на улицах Тбилиси.
«МВД в полном составе было мобилизовано вчера на улицах Тбилиси, в тех местах, где происходили определенные инциденты. Как сегодня, так и вчера, силы МВД были мобилизованы, однако, в отличие от сегодняшнего дня, вчера был ряд локаций, где нам приходилась обеспечивать общественный порядок и безопасность. Мы максимально старались пресечь каждый инцидент, а также начато расследование. Существует пропорциональная сила, которую должна использовать полиция. Мы действовали в соответствии с тем, что могли сделать», - заявил Сирадзе.
МВД Грузии призывает организаторов акций на проспекте Руставели не допустить насилия
«Призываем организаторов обеих акций на проспекте Руставели, чтобы они не допустили призывов к насилию и обеспечили, чтобы акции не приняли насильственный характер», - отмечается в заявлении Министерства внутренних дел.
«С учетом существующих рисков, призываем СМИ сотрудничать с сотрудниками полиции, учитывать указания и рекомендации представителей МВД. МВД будет обеспечивать общественный порядок и безопасность. По фактам правонарушений министерство осуществит соответствующее реагирование», - говорится в заявлении МВД.
Ранее сегодня сообщалось о задержании нескольких человек на акции протеста у здания парламента Грузии. В ходе стычки пострадал оператор Palitra News.
К зданию парламента Грузии представители патрульной полиции привезли железные ограждения. В настоящее время полиция расположилась на территории, прилегающей к зданию парламента, а также у Кашветской церкви.
- Радикальные, ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались накануне на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд».
- Участники гомофобной акции разгромили палатки оппозиционеров у здания парламента, ворвались в офис Tbilisi Pride, избили сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.
- Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Представители «Тбилиси прайда» заявили, что вынуждены отменить Марш достоинства, так как МВД не в состоянии обеспечить их безопасность.
- Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны восемь человек, сегодня за нападение на журналистов задержали еще троих.
- Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
Грузинские депутаты вызвали в парламент главу МВД
Оппозиционный депутат Георгий Вашадзе на заседании бюро выступил с инициативой созвать чрезвычайное заседание парламента и пригласить на него премьер-министра Ираклия Гарибашвили и министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. По словам Вашадзе, Они должны ответить на вопросы депутатов в связи со вчерашними событиями.
Многочисленные факты насилия в отношении журналистов произошли накануне, 5 июля, в Тбилиси, во время акции противников ЛГБТК-сообщества, которая переросла в беспорядки. По данным МВД, выявлено 55 фактов насилия, из них 53 – в отношении представителей СМИ. Задержаны 11 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Если вы действительно считаете, что вчера был тяжелый акт насилия, то у меня есть предложение и просьба, пусть придет министр внутренних дел и ответит на вопросы, почему они не защитили наших граждан… Мы должны потребовать ответ на это и когда представители правительства делают заявления, мне действительно интересно, вы согласны с тем, что вчера был сделан максимум? Вы думаете, что полиция сделала максимум?», - сказал Вашадзе, обращаясь к депутатам от правящей партии.
Комментарий премьера, который предшествовал вчерашнему инциденту, Вашадзе назвал «провокационным».
«Пусть на чрезвычайную сессию придет премьер-министр, который также сделал очень плохое заявление в 11 часов утра, за которым и последовало безудержное насилие на улице. Пусть придет министр внутренних дел. Придут и ответят нам. Иначе все их заявления будут поверхностными», - заявил Вашадзе.
Оппозиционному депутату ответил председатель парламента Каха Кучава. Он согласился с тем, что на все вопросы общества должны быть даны ответы. «Парламент – это место, где звучат вопросы, и мы ждем ответов на них. Когда вопросы появляются, то у любой группы есть право пригласить любого министра», - отметил Кучава.
Очередное нападение на журналиста: возле парламента Грузии задержаны несколько человек
Несколько человек были задержаны перед зданием парламента Грузии, где проходит акция протеста против насильственных событий, имевших место накануне, 5 июля. Как передает журналист Netgazeti, один из противников запланированного на сегодня митинга напал на оператора Palitra News. В результате оператор получил травму в области лба.
К анонсированной на сегодня акции, которая была организована посредством социальной сети, присоединяются политические партии и различные общественные группы.
«Если мы не будем защищать нашу свободу выражения мнений сегодня, если мы не защитим себя сегодня, наших детей, нашу жизнь и ту небольшую свободу, полученную за годы независимости, то мы не сможем сделать это завтра - патриархальная коалиция проглотит нас на улицах города! Выходи сегодня, в 20:00, на Руставели, чтобы показать им, что нас много - людей, которые не ненавидят друг друга!» - говорится в обращении организаторов к сообществу.
- Радикальные, ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались накануне на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд».
- Участники гомофобной акции разгромили палатки оппозиционеров у здания парламента, ворвались в офис Tbilisi Pride, избили сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.
- Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Представители «Тбилиси прайда» заявили, что вынуждены отменить Марш достоинства, так как МВД не в состоянии обеспечить их безопасность.
- Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны восемь человек, сегодня за нападение на журналистов задержали еще троих.
- Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии через Беларусь
Александр Лукашенко поручил правительству Беларуси ограничить транзит немецких товаров в Россию и Китай. Об этом он заявил на совещании о противодействии санкционным мерам, передаёт агентство БЕЛТА.
Так белорусский лидер хочет показать европейским странам “что такое Беларусь” и заставить их думать “прежде, чем браться за экономическое оружие”: “Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, „Шкода“, „Нивеа“ и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу”.
Лукашенко предложил Европе поставлять свои товары через Финляндию и Украину. И поручил правительству Беларуси и Национальному банку внимательнее следить за работой зарубежных компаний внутри страны: “Если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться”.
- Евросоюз и США ввели уже четыре пакета санкций против Александра Лукашенко. Причина – репрессивная политика белорусского лидера. Ограничения коснулись калийной, нефтяной отрасли, банковского сектора. Всего под них попали 166 человек и 15 учреждений.
Российскую туристку вместе с детьми унесло в море в Абхазии
МЧС самопровозглашенной республики Абхазия сообщает об очередной трагедии в акватории Гагрского района.
По информации ведомства, в 10 часов 55 минут в МЧС поступило сообщение, что российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга,1985 года рождения, и троих её детей, 2013, 2016 и 2018 годов рождения, унесло в море.
«Женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в 2 метра. Однако Молчанова направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы ГИМС МЧС РА. До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей. А мать и двоих детей унесло в море», – сказано в сообщении.
По информации МЧС, двух остальных детей спасатели обнаружили уже в море.
«Для этого гагрскими спасателями был экстренно мобилизован один из прогулочных катеров, на борт которого и были подняты из воды дети. Однако один них, 2018 года рождения, уже был мертв», – говорится в сообщении.
По информации МЧС, девочку семи лет спасатели готовят к транспортировке в детскую больницу N9 города Сочи. Поиски матери, Тамары Молчановой, продолжаются.
- 25 июня в акватории города Гагра обнаружили тело жителя Челябинска Михаила Нестерова, 1973 года рождения, утонувшего 17 июня.
- 4 июля в акватории Гагры утонул житель Саратова Павел Даньков, 1979 года рождения, 5 июля – житель Пятигорска, Ростислав Петров, 2000 года рождения.
У здания парламента Грузии сегодня пройдёт акция «За свободу»
Часть оппозиционных сил планирует провести сегодня молчаливую акцию протеста у здания парламента Грузии. Организатор акции – лидер партии «Гирчи – Больше Свободы» Зураб Джапаридзе.
«Если вы и вправду что-либо хотите в этой жизни, если и вправду любите собственных детей, возвысьте голос! Выходите сегодня в 20:00 на Руставели и встаньте молча», – заявил он в ходе видеообращения.
Политик говорит, что развернувшиеся вчера в Тбилиси события – катастрофа для страны, – пишет «Интерпрессньюс».
«Случившееся вчера – это не простое, маленькое событие, на которое можно закрыть глаза. То, что произошло вчера – это была катастрофа для этой страны! Это была хорошо организованная, хорошо спланированная спецоперация. Это темнота, препятствующая поступательному движению страны. Я везде столкнулся с этой темнотой, как со стеной. Не имеет никакого значения, какой партии симпатизируешь, они обычные темные люди, масса «зомби», которых вырастили, чтобы использовать в такое время», – говорит он.
Джапаридзе отметил, что на акции не будет «ни микрофонов, ни шума, ни музыки».
Представители радикальных, ультраконсервативных групп уже заявили о необходимости собраться на проспекте Руставели на контракцию.
Гарибашвили: напавшие на журналистов лица будут идентифицированы и задержаны
«Конечно, для меня совершенно неприемлемо насилие, которое мы видели вчера. Я хочу публично осудить этот факт. Насилие в отношении журналистов, безусловно, неприемлемо и заслуживает осуждения», – заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По словам главы Кабмина, полиция ведет активную работу по выявлению и задержанию всех лиц, причастных к вчерашнему массовому насилию.
«Полиция работает очень активно. Сегодня утром уже задержали трех человек. Вчера несколько человек были арестованы в административном порядке. Все люди будут идентифицированы и, конечно же, все лица, совершившие насилие, будут наказаны», – сказал Гарибашвили.
СОВА напоминает, что утром 5 июля Гарибашвили во время заседания правительства выступил с заявлением, которое многие расценили, как поощрение насилия. Гарибашвили сказал, что за организаторами Марша достоинства стоят экс-президент Михаил Саакашвили и радикальная оппозиция, а большинство населения страны выступает против проведения акции.
- Радикальные, ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались накануне на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд».
- Участники гомофобной акции разгромили палатки оппозиционеров у здания парламента, ворвались в офис Tbilisi Pride, избили сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.
- Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Представители «Тбилиси прайда» заявили, что вынуждены отменить Марш достоинства, так как МВД не в состоянии обеспечить их безопасность.
- Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны восемь человек, сегодня за нападение на журналистов задержали еще троих.
- Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
Абхазские власти приобретут разборный мост для установки на реке Кодори
Разрушенный несколько дней назад мост через реку Кодори в селе Генцвиши невозможно восстановить. Об этом премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб сообщил президенту Аслану Бжания – на совещании по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.
«Выезд на место происшествия показал следующее: мост упал из-за подмыва опоры. Приступить к его восстановлению практический невозможно. Для этого нужна крупногабаритная гусеничная техника», – сказал Александр Анкваб.
По его словам, для решения ситуации необходимо закупить средний автодорожный разборный мост (САРМ), который предназначен для наведения и восстановления разрушенных высоководных мостов на военных автомобильных дорогах в короткие сроки.
«Нужен мост длиной в 32 метра, средняя стоимостью моста такого размера 9 200 000 рублей. При этом нужно учесть и доставку, которая обойдется в 300 000 рублей, а также выполнение работ», – сообщил Анкваб.
По мнению главы абхазского правительства, это самый быстрый и удобный вариант.
«По такому мосту сможет проехать любая техника, в том числе и военная. Этих средств в бюджете нет, будем изыскивать их другим способом. Этот мост точно будет работать, и будет стоять очень долго», – сообщил Анкваб.
Как пишет «Апсныпресс», Аслан Бжания поинтересовался, позволит ли гидрология реки Кодори установить такой мост. Александр Анкваб ответил, что мост точно будет работать.
«Эта проблема требует быстрейшего решения. Наверное, есть смыслы переговорить с руководителями Погрануправления ФСБ России. Если необходимо, я готов подключиться и связаться сам лично с ними. Не исключено, что такой специальный мост может находиться у них на складах. Вопрос нужно поставить», – отметил Бжания.
Как сообщалось ранее, в результате обрушения моста отрезанными оказались несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье.
Во Франции открывается 74-й Каннский кинофестиваль
Международный Каннский кинофестиваль, который из-за пандемии пройдет впервые с 2019 года, открывается сегодня на Лазурном берегу Франции.
Первым фильмом, который покажут гостям фестиваля, будет работа французского режиссера Леоса Каракаса “Аннетт” – о стендап-комике, жена которого, оперная певица, умирает. У героя остается двухлетняя дочь с необычным даром.
От России в этом году представлено три картины. “Петровы в гриппе” Кирилла Серебренникова претендуют на главную награду фестиваля – Золотую пальмовую ветвь. Фильм снят по роману Алексея Сальникова, который уже признан “Национальным бестселлером” и получил приз критического жюри премии “Нос”. По словам режиссера, картина представляет собой “попытку выразить нашу Родину через эмпатию”. Главные роли играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова.
Соперниками Серебренникова за Золотую пальмовую ветвь станут 24 работы, среди которых “Французский вестник” Уэса Андерсона, “Непорочная дева” Пола Верховена, “Герой” Асгара Фархади и другие.
В программе “Особый взгляд” покажут работы еще двух российских режиссеров: Киры Коваленко “Разжимая кулаки” и Алексея Германа – младшего “Дело” (House Arrest). Последняя рассказывает о преподавателе вуза в российской глубинке, который сражается за справедливость. Съёмки заняли 25 дней.
Но приехать на Лазурный Берег российские участники вряд ли смогут. Из-за пандемии коронавируса въезд в страну разрешен лишь по веским причинам. Во время фестиваля будут действовать и другие меры безопасности: гости должны будут соблюдать социальную дистанцию и всегда носить медицинские маски.
- Международный Каннский кинофестиваль проходит ежегодно с 1946 года во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.
- В 2020 году 73-й смотр был не состоялся из-за пандемии коронавируса. Фильмы показали на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.
Парламент Израиля не продлил действие спорного закона о гражданстве
Парламент Израиля впервые с 2003-го года не смог продлить действие спорного закона о гражданстве, который не позволяет палестинцам из числа жителей Западного берега или сектора Газа, состоящим в браке с израильтянами, автоматически претендовать на получение израильского паспорта.
После дебатов, которые затянулись до ночи, документ получил 59 голосов "за" и столько же "против". Двое парламентариев из партии "Объединённый арабский список", которая представляет интересы арабского меньшинства Израиля, воздержались. Оппозиционные правые политики из числа сторонников экс-премьера Биньямина Нетаньяху, традиционно голосовавшие за закон, на этот раз его не поддержали. Тем самым, как пишет "Би-би-си", создана неловкая ситуация для нового главы правительства Нафтали Беннета – лидера националистической партии "Ямина".
Голосование рассматривают как вотум доверия кабинету Беннета, состоящему из самых разных политических сил – левых, центристов, правых и представителей арабских объединений. Правительственная коалиция предлагала компромисс в виде продления документа на полгода. Ранее действие закона пролонгировалось каждый год. Решение связывали с мерами безопасности.
Впервые проект был принят 18 лет назад, во времена второй палестинской интифады. Теперь срок его действия должен истечь с наступлением 7-го июля.
В России от COVID-19 за сутки впервые умерли более 700 человек
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 737 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Это максимум суточной смертности с начала пандемии.
Наибольшее число смертей от COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в крупнейших городах России смертность от болезни остается заметно ниже достигнутых в конце июня максимумов. Таким образом, рекордный прирост смертности за одни сутки обеспечили другие регионы.
Общее число умерших, с подтверждённым диагнозом COVID-19 с начала пандемии, по данным оперативного штаба, достигло почти 140 тысяч.
В то же время, по данным Росстата, уже к концу апреля 2021 года в России (включая аннексированный Крым) умерли более 270 тысяч человек с COVID-19. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти.
За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5 миллионов 658 тысяч 672 случая коронавирусной инфекции нового типа.
На Камчатке нашли обломки пассажирского самолёта Ан-26
На Камчатке в четырёх километрах от посёлка Палана найдены обломки пропавшего во вторник утром пассажирского самолёта Ан-26, летевшего в столицу Корякского округа из Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили источники ТАСС и "Интерфакса". Позже эту информацию подтвердил глава "Камчатского авиапредприятия" Алексей Хабаров. Никаких подробностей он не привёл.
Согласно предварительным данным, самолет при заходе на посадку столкнулся с сопкой в условиях плохой видимости. Выживших нет.
На борту самолета находились 22 пассажира, в том числе один ребёнок и 6 членов экипажа. Среди пассажиров - глава посёлка Палана Ольга Мохирева.
Пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров утром 6 июля при заходе на посадку.
Среди версий случившегося рассматриваются плохая видимость и отказ техники, а также ошибка пилотов.
Руководитель "Камчатского авиапредприятия", которому принадлежит самолет Ан-26 1982 года выпуска, сообщил "Интерфаксу", что перед вылетом самолёт был технически исправен.
Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико приговорён к 14 годам
Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима
Верховный суд Беларуси приговорил во вторник бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Согласно вердикту, он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.
Суд признал Бабарико виновным в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путём. Кроме того, экс-банкиру назначен штраф в размере 145 тысяч рублей. Он также лишен права занимать должности, связанные "с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на пять лет".
Поскольку приговор вынесен судом высшей инстанции, Бабарико не имеет права обжаловать решение, отмечает Белорусская служба Радио Свобода. По её сведениям, в связи с оглашением вердикта к суду пришли десятки людей, выстроилась очередь. Милиция призвала их разойтись, сославшись на то, что мест больше нет. Когда появились адвокаты, собравшиеся встретили их аплодисментами. Среди прибывших к зданию суда - послы Австрии, Франции, Великобритании, представители Евросоюза.
В своём последнем слове 28 июня Виктор Бабарико сказал, что не совершал никаких противоправных действий и ему не стыдно перед детьми, коллегами и соратниками. Он вновь подчеркнул, что считает свое преследование политически мотивированным и местью за желание баллотироваться в президенты Беларуси.
Ранее на слушаниях обвинение просило приговорить Бабарико к 15 годам колонии строгого режима. Вместе с ним судили ещё нескольких топ-менеджеров "Белгазпромбанка". Они получили от трёх до шести лет тюрьмы.
Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом, который возглавлял его предвыборный штаб, были задержаны в Минске 18 июня прошлого года, и с тех пор они находятся под стражей. За три дня до ареста Бабарико белорусские власти взяли "Белгазпромбанка" под свой контроль, задержав более 10 высокопоставленных менеджеров по подозрению в мошенничестве.
Amnesty International признала Виктора Бабарико и остальных обвиняемых по делу узниками совести.
После ареста Бабарико многие члены его предвыборного штаба и сторонники поддержали на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую, а затем участвовали в массовых протестах против режима Лукашенко. Они начались в августе, после дня голосования, и жестоко подавлялись властями.
Трое задержаны в Грузии за нападение на журналистов
МВД Грузии задержало трех человек за физическое насилие над представителями СМИ и незаконное вмешательство в их профессиональную деятельность во время вчерашней акции на проспекте Руставели. Об этом пишет Первый канал Грузии.
По данным министерства внутренних дел, расследование показало, что задержанные с применением насилия препятствовали журналистской деятельности и нанесли телесные повреждения представителям телекомпаний «Рустави 2», «Мтавари архи», информационных агентств «Табула» и «Ньюпост».
«Ведутся активные следственные действия по идентификации виновных в насилии и нарушениях. По имеющимся данным, уже опрошены 25 представителей различных СМИ, изучаются материалы по инцидентам, выявляются другие лица, причастные к преступлению», — говорится в заявлении.
Накануне вечером МВД также сообщило, что в административном порядке задержаны восемь человек.
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