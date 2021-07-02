Астанда Хагуш: «Третья волна идет с колоссальным приростом»

В Абхазии начался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, число зараженных с 7 июня по 2 июля увеличилось с 17 до 145 человек в сутки. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, работающая в частной клинике, Астанда Хагуш с первых дней пандемии ведет амбулаторный прием ковидных больных. Она обобщила свой опыт, рассказала о том, с чем ей приходится сталкиваться в последние дни, и дала оценку текущей эпидемиологической ситуации.

– Астанда, вы практикующий доктор, давно работаете в Абхазии с пациентами с коронавирусной инфекцией. Сейчас по статистике начался рост заболеваемости, по своей практике как вы можете оценить, что происходит в данный момент в плане пандемии?

Хотя я и против того, чтобы лечить пациентов, не оценивая их состояние на приеме, все же имеет место и дистанционное лечение, потому что не у всех есть возможность обратиться в платную клинику

– Рост значительный. Если до этого в начале заболевания ковидом в Республике Абхазия я принимала в среднем пять-десять человек в день, то на сегодняшний день это количество увеличилось примерно вдвое, я говорю об очном приеме в Лабквесте (частная клиника – прим. «Эхо Кавказа»). Но есть еще и онлайн-прием. Хотя я и против того, чтобы лечить пациентов, не видя их, не оценивая их состояние на приеме, все же имеет место и дистанционное лечение, потому что не у всех есть возможность обратиться в платную клинику, не у всех есть возможность дойти до поликлиники. Минимум человек двадцать-тридцать ковидных больных в день у меня добавляется. Примерно человек двести я сегодня точно веду. То есть рост колоссальный в сравнении с тем, что было.

У нас была первая волна, когда люди только начали болеть. Мы с ней справились благодаря тому, что была самоизоляция, ввели карантинные меры, люди сами перестали посещать массовые мероприятия и рестораны. Потом, когда меры чуть-чуть сняли, пошла вторая волна. Она была больше, чем первая, но все равно это было терпимо, мы справлялись и лечили. Сейчас, если судить по моей практике, идет третья волна, и она идет уже с колоссальным приростом. Болеют и дети, и подростки.

– А по симптоматике, по обращаемости людей какие особенности нынешней волны вы видите?

Учитывая тот факт, что в Абхазии обнаружен новый индийский штамм, третья волна отличается. Появился обильный насморк, сильная ломота в суставах – это то, что отличает эту волну по клинике

– Учитывая тот факт, что в Абхазии обнаружен новый индийский штамм, третья волна отличается. Во-первых, подключились такие симптомы, как тошнота, рвота, раньше они были, как правило, только у тех, у кого есть патология желудочно-кишечного тракта. Сейчас эти симптомы встречаются гораздо чаще. Появился обильный насморк, сильная ломота в суставах – это то, что отличает эту волну по клинике. И еще отличает то, что раньше у нас болели в среднетяжелой и в тяжелой форме люди возрастные, а сейчас уже болеют в основном люди в возрасте до сорока лет, причем, с поражением легких. И болеют дети. И если раньше симптоматика развивалась в течение первых десяти дней, первые три-четыре дня были легкие гриппозные симптомы и к десятому дню человек мог, если его неадекватно лечили или он во время не обратился, почувствовать утяжеление состояния в виде поражения легких, то сейчас это усугубление наступает на третий, четвертый, пятый день. Вот основные отличия.

– Насколько ковидный центр, больницы, вся система здравоохранения готовы к тому пику, который начинается?

– Я не могу вовремя сделать КТ (компьютерную томографию), я не могу вовремя сделать лабораторные исследования, я отправляю людей на КТ, но они не всегда могут записаться день в день, они могут сделать это КТ через семь или десять дней. Это связано с тем, что у нас не работает КТ (томограф) в Гудауте, аппарат сломался, в Сухуме в Республиканской больнице КТ практически с первого дня не работает. На сегодняшний день есть одно единственное КТ в Агудзерской больнице. К сожалению, рентген неинформативен. На рентгеновских снимках до 20% не всегда видно, что есть поражение в легких. КТ четко все показывает на ранних этапах, то есть 4-5% поражения уже видно. Есть случаи, когда мы делаем рентген, рентген чистый, через два-три дня переделываем уже КТ, на КТ есть поражения, а КТ у нас один на всю республику. С лабораторными исследованиями тоже проблема. Если в Лабквесте сегодня сдать анализы, результат будет только завтра, а лечение нужно назначить сегодня. Не всегда характер симптомов соответствует состоянию пациента. Может быть так, что у него легкие симптомы, а на самом деле по анализам у него уже есть какой-то острый процесс. Загруженность инфекционной больницы, Республиканской больницы не дает возможность сдать анализы сегодня и получить результаты сразу же. Рентген ковидным пациентам делает только инфекционная больница в Сухуме. Понятно, что Лабквест часть пациентов, которым нужен рентген, забрал и разгрузил инфекционную больницу.

– Скажите, пожалуйста, Астанда, в чем причина нынешнего пика?

Основная причина в том, что у людей нет осознанности. У нас возобновились практически все массовые мероприятия. Все сидят в заведениях (ресторанах, кофейнях), никакой дистанции никто не соблюдает

– Основная причина в том, что у людей нет осознанности. У нас возобновились практически все массовые мероприятия, я знаю уже много ситуаций, когда наши граждане посетили свадьбу, дни рождения, еще какие-то мероприятия и заразились именно там. У нас сегодня вся набережная в туристах и наших местных людях. Все сидят в заведениях (ресторанах, кофейнях), никакой дистанции никто не соблюдает. Я считаю, что нет такой необходимости посещать подобные заведения в такой эпидемиологической ситуации.

– В вашей практике вам приходилось встречаться с ситуациями, когда люди, приехавшие в Абхазию на отдых, заболевают здесь ковидом? Как часто вам приходится с этим сталкиваться, сравните с прошлым пиком, как это было тогда и как сейчас?

– Раньше я практически не встречалась с зараженными туристами, но теперь я их принимаю практически ежедневно. Если гражданина нашей республики мы можем изолировать, и ему есть где изолироваться, то, к сожалению, единственное место, где туристы могут изолироваться, – это либо номер в их отеле, либо квартира, которую они снимают. Но, к сожалению, люди, приехавшие отдыхать – я сейчас говорю о тех, кто болеет в легкой или в среднетяжелой степени, – они не изолируются. Они посещают туристические объекты, они как ходили на пляж, так и ходят, гуляют по набережной. Я боюсь, что у нас будет увеличиваться заболеваемость за счет того, что наши гости не могут себя изолировать, у них нет такой возможности. Они не могут прийти в свой отель и сказать: «Я болею ковидом!» Какие меры в этом случае будут приняты? Это надо закрывать гостиницу полностью под самоизоляцию.

Ведь вот ковидные паспорта практически никто не предоставляет, у нас въезд в республику абсолютно свободный. Не все привозят с собой болезнь, многие заражаются здесь

Я сама задаюсь этим вопросом, и многие туристы, которые приходили ко мне на прием, мне этот вопрос задавали: «А куда нам обращаться, если мы заболели?» КТ для них только платно, рентген для них только платно, анализы тоже только платно. Анализы они могут делать только в частных клиниках, и результаты получают не сразу. В тяжелых ситуациях, когда тяжелая форма ковида, не всегда можно положить такого пациента в стационар. Да, у меня радуются глаза, когда я вижу туристов. У нас – туристическая республика, и хорошо, что люди хотят к нам ехать, хотят видеть наши достопримечательности, но в такой ситуации во всем мире к этому нужен другой подход. Ведь вот ковидные паспорта – их практически никто не предоставляет, у нас въезд в республику абсолютно свободный. Не все привозят с собой болезнь, многие заражаются здесь.

– Вы говорили, что индийским штаммом болеют и нередко в тяжелой форме молодые люди и дети. Но, насколько я знаю, у нас все отделения только для взрослых. Насколько медики готовы к тому, что могут появиться тяжелые подростки и дети?

– Всех выше 14-ти лет можно госпитализировать в ту же инфекционную больницу и в Гудаутский госпиталь. Что касается пациентов до 14-ти лет, у нас пока тяжелых случаев практически не было. Однако я вижу тенденцию к тому, что дети болеют не в легкой форме. Я надеюсь, что наше правительство, наше Министерство здравоохранения найдут выход в виде госпитализации с кем-то из членов семьи, с матерью или с отцом. Но даже если появится тяжелый ребенок, я думаю, не сразу будет принято решение, что делать, потому что условий для этого я не вижу. Я терапевт, но в свое время закончила педиатрию. Я веду детей, но дети болеют в сравнении с тем, что было, сейчас намного тяжелее. И у деток бывает поражение легких. Их удается амбулаторно лечить, но это сегодня. Учитывая рост и интенсивность заболевания, нет гарантий, что завтра не появятся дети, которых нужно госпитализировать.

– Что, на ваш взгляд, нужно сделать для того, чтобы в Абхазии были готовы к такой ситуации?

– В Абхазии не готовы не только к этой ситуации, в Абхазии даже не готовы к той ситуации, когда у нас начнет болеть большее число людей, многим из которых нужно будет именно стационарное лечение, потому что сегодня мы не всех можем даже госпитализировать. Я не буду говорить о конкретных случаях, если из Министерства здравоохранения это кого-нибудь заинтересует, я расскажу им об этом подробно. Есть случаи, когда мы не можем госпитализировать людей, которые в этом нуждаются. Нам говорят, что нет мест, что мы – амбулаторные врачи и должны лечить амбулаторно, что не надо присылать в стационары таких больных и так далее. Я считаю, что нужно поменять тактику: увеличить количество коек, увеличить количество больниц, принимающих ковидных больных, потому что у заболевшего пациента не всегда же ковид, а при обращении в любую больницу и в любое учреждение первое, что ему исключают, – это ковид. Но ведь есть и такие случаи, когда думают, что у человека ковид, теряют время, ищут ковид, а на самом деле там какое-то другое заболевание. Я хочу сказать, что республика не готова к тому, что у нас идет большой рост тяжелых больных, которым необходима будет госпитализация.

– По вашей практике вы видите, что тяжелых больных стало больше?

– Да, значительно.

– Какие первоочередные меры сегодня нужно принять?

Пусть маска не защищает на сто процентов, пусть не защищают на сто процентов перчатки, пусть нас на сто процентов не защитит то, что мы перестанем посещать массовые мероприятия, будем соблюдать дистанцию в заведениях, но мы хотя бы уменьшим процент заражения, ограничим, приостановим распространение заболевания

– Первое – это запретить массовые мероприятия, особенно, свадьбы. Второе, нужно ограничить поток людей в заведениях, где люди едят, делать расстояния между теми, кто посещает эти заведения. Меры, касающиеся самоизоляции и карантина, мы вообще не используем. Третье – общественный транспорт. Не у всех людей, которые сегодня болеют ковидом, есть возможность передвигаться на своем транспорте. Не у всех есть возможность пользоваться услугами такси, и не каждый человек сядет в такси, зная, что у него ковид, поэтому люди используют общественный транспорт. Обязательно нужен масочный режим. Маски надевают только на входе в какое-то учреждение, но снимают, находясь внутри. Все эти моменты надо обязательно соблюдать. Пусть маска не защищает на сто процентов, пусть не защищают на сто процентов перчатки, пусть нас на сто процентов не защитит то, что мы перестанем посещать массовые мероприятия, будем соблюдать дистанцию в заведениях, но мы хотя бы уменьшим процент заражения, ограничим, приостановим распространение заболевания. Ведь, когда была первая волна, когда ввели карантинные меры, у нас уменьшилось число заражений, уменьшилось количество смертей, а сегодня у нас колоссальный прирост, поэтому я считаю, что все эти меры нужно соблюдать. Я понимаю, что у нас разгар туристического сезона, я прекрасно понимаю, что наша республика в основном увеличивает свой бюджет за счет туризма. Но я считаю, что здоровье нации сегодня должно быть важнее, оно должно быть в приоритете.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия