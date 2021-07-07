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Еврокомиссар о сожжении флага ЕС в Тбилиси: Важно, что флаг вернули на место
Сожжение флага Евросоюза – варварство, но самое важное, что его вернули на место. Такое мнение выразил находящийся в Тбилиси еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархеи на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщают «Новости-Грузия».
Накануне представители радикальных гомофобных группировок, выражающие недовольство попыткой провести в Тбилиси открытое мероприятие в поддержку прав ЛГТБК-сообщества, спустили с флагштока перед парламентом и сожгли флаг Евросоюза. Сегодня утром председатель парламента Каха Кучава лично поднял флаг ЕС на том же месте.
«Никакой факт вандализма и насилия не является началом чего-либо. Каждый должен знать, что насилие ничего не порождает. Об этом мы говорили с премьер-министром… Я узнал от него, что все виновные будут наказаны по всей строгости закона. Задействованы правоохранительные органы, и все, кто участвовал в этом насилии, будут привлечены к ответственности. Что касается флага ЕС, я бы сказал, что варварство начинается со сжигания флагов, но для меня это не самый важный знак. Самым важным для меня было то, что сегодня утром председатель парламента собственноручно вернул флаг Евросоюза на свое место. Это важно для меня», - сказал Оливер Вархеи, отвечая на вопросы журналистов.
Еврокомиссар проводит в Грузии официальные встречи в связи с решением ЕС создать экономический и инвестиционный пакет для стран программы «Восточное партнерство».
Выделенные для Грузии 3,9 миллиардов евро будут направлены на крупные инфраструктурные проекты, создание рабочих мест и будут способствовать росту экономики, отмечалось на встречах.
Отвечая на вопросы журналистов, еврокомиссар сказал, что в стране должна существовать свобода выражения, которая не будет ограничена насилием или какой-либо дискриминацией.
«Хочу отреагировать на события, которые произошли в стране вчера и позавчера. Мы обсудили этот вопрос с премьер-министром. Думаю, что сейчас говорю и от его имени тоже, когда говорю, что насилию нет места, насилие ничего не порождает. В стране должна существовать свобода выражения, которая не будет ограничена насилием или какой-либо дискриминацией. В стране должна существовать свобода выражения. У всех людей должно быть право объединяться, собираться и свободно выражать свои взгляды. Поэтому мы хотим, чтобы все уважали эту свободу. Мы хотим увидеть, как будут реализовываться события и процессы. И конечно, я также очень рад тому, что придя в парламент увидел, что флаг ЕС вновь развевается там, где должен был быть», - сказал Оливер Вархеи.
Другие новости дня
Литва построит стену для защиты от нелегальных мигрантов из Беларуси
Власти Литвы построят стену на границе с Беларусью и направят туда армию для защиты от наплыва мигрантов из Беларуси. Об этом в среду заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, передает LRT. Глава правительства назвала этот шаг «сдерживающим фактором» против нелегальной миграции.
В Вильнюсе уверены, что Александр Лукашенко намеренно перенаправляет потоки мигрантов с Ближнего Востока в Литовскую Республику. По словам Шимоните, происходящее надо рассматривать как акт мести Литве и Евросоюзу, которые осудили минскую администрацию за внутренние репрессии и ввели против нее санкции.
Ранее в ЕС выдвигались аналогичные претензии в адрес российских властей. По мнению критиков, Кремль намеренно спровоцировал миграционные потоки в Европу из Сирии и других зон военного конфликта с участием Москвы.
На следующей неделе Шимоните отправится в Грецию, чтобы обсудить с местными властями опыт борьбы с нелегальными мигрантами.
За последние сутки литовские пограничники задержали свыше полусотни человек, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию страны из Беларуси, а всего в этом году было задержано уже почти 1500 таких нелегалов. Всем им делают тест на COVID-19 и отправляют на изоляцию до выяснения результатов.
На прошлой неделе литовское правительство объявило «экстренную ситуацию» в государственном масштабе.
В акватории Гагрского района продолжаются поиски россиянки Тамары Молчановой
В акватории Гагрского района продолжаются поиски россиянки Тамары Молчановой, однако пока безрезультатно, сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
Тем временем в Пицунду прибыл муж Тамары Молчановой вместе с семилетней дочерью, которая накануне была спасена и направлена спасателями в 9-ю детскую больницу города Сочи. По словам специалистов, девочка нуждается в серьезной психологической помощи, состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное.
Сотрудники медицинского управления абхазского МЧС, в том числе психолог, готовы оказать помощь родственникам пропавшей Тамары Молчановой.
Накануне, 6 июля, в 10 часов 55 минут в МЧС поступило сообщение о том, что российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга,1985 года рождения, и троих её детей, 2013, 2016 и 2018 годов рождения, унесло в море.
Женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в два метра. Однако Молчанова направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море.
Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия в экстренном порядке были направлены спасатели и водолазы. До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из реки одного из детей. Мать и двоих детей унесло в море. Детей также удалось вытащить из моря. Для этого гагрскими спасателями был экстренно мобилизован один из прогулочных катеров, на борт которого и были подняты из воды дети. Однако один них, 2018 года рождения, уже был мертв.
Грузия и Азербайджан договорились о совместной реставрации Красного моста
Грузия и Азербайджан общими усилиями отреставрируют Красный мост на границе двух стран. Решение было принято на встрече в Тбилиси министров культуры Грузии Теи Цулукиани и Азербайджана Анара Керимова.
По словам грузинского министра, обе страны должны совместно позаботиться о сохранении памятника культурного наследия и провести его консервацию и реставрацию, – пишет «Новости-Грузия».
«Красный мост, который мы вместе восстанавливаем, станет символом гордости двух стран, символом того, как две дружественные страны смогут совместно восстановить мост, который по-азербайджански называется «Сломанный мост». Наша дружба и профессионализм позволит восстановить этот мост», – сказала Цулукиани.
Красный мост – мост через реку Храми в приграничной полосе между Грузией и Азербайджаном. Он признан ценным памятником архитектуры XVII века. Мост использовался до 1998 года, когда в рамках программы TRACECA был построен новый, гораздо более широкий мост.
В 2001 году распоряжением правительства Азербайджана мост был включен в список охраняемых государством объектов и объявлен «архитектурным памятником истории и культуры мирового значения».
Российских туристов в Абхазии лечат от коронавируса бесплатно – Минздрав
Диагностика коронавирусной инфекции у российских туристов и их лечение в медицинских учреждениях Абхазии проводятся бесплатно. Об этом сообщается на сайте Минздрава самопровозглашенной республики.
«За все исследования, проводимые в рамках лечения коронавирусной инфекции, платит государство. С момента вспышки COVID-19 в Абхазии для всех пациентов, в том числе и с амбулаторного звена, анализы, рентгенографические и КТ-исследования проводятся бесплатно. Место жительство или гражданство пациента в данном случае не имеет значение. Призываем все СМИ, освещающих данную тематику, воздержаться от необоснованных и недостоверных выводов и напоминаем, что диагностика и лечение коронавирусной инфекции российских туристов в медучреждениях Абхазии проводится бесплатно. Исключение составляют пациенты, обращающиеся в коммерческие лаборатории и к докторам, работающим в них», – говорится в сообщении.
Как уже писало «Эхо Кавказа», статистики – сколько из выявленных ковид-инфицированных в Абхазии приходится на приезжих, не ведется. На прошедшей недавно пресс-конференции главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния рассказал, что в клинике на тот момент проходили лечение трое граждан Российской Федерации.
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках стала чемпионом мира
Женcкая сборная Грузии по паралимпийскому фехтованию завоевала золотую медаль на проходящем в Варшаве чемпионате мира. Об этом сообщает Федерация фехтования Грузии.
В финале грузинские спортсменки победили сборную Украины со счетом 45:43.
Как пишет «Новости-Грузия», чемпионками мира стали Ирма Хецуриани, Нино Тибилашвили и Гванца Задишвили.
На прошлом чемпионате мира, который проходил в Южной Корее в 2019 году, грузинские спортсменки завоевали серебряные медали, уступив в финале китайским парафехтовальщицам.
Грузинские спортсменки останутся в Варшаве и примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет в столице Польши с 9 по 12 июля.
Общественники обратились к Аслану Бжания из-за возможной передачи ФСО РФ госдачи «Пицунда»
Общественные деятели Абхазии обратились к президенту самопровозглашенной республики в связи с возможной передачей госдачи «Пицунда» Федеральной службе охраны (ФСО) России. Текст письма публикует «Чегемская правда».
В документе говорится о необходимости проведения экологической, экономической и юридической экспертиз, а также выбора наиболее целесообразной формы собственности для передачи объекта.
«27 апреля 2021 г. в Народное Собрание РА было направлено Постановление Кабинета министров Республики Абхазия о подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о передаче госдачи «Пицунда», расположенной по адресу: г. Пицунда, Лидзавское шоссе, д. 43/а, в собственность ФСО РФ. Учитывая большую территорию дачи (184 га), особую климатическую и экологическую ценность данной земли, особые гидрологические характеристики акватории, прилегающей к данному объекту, близость расположения национальной святыни Лдзаа-ныха, считаем необходимым до начала переговоров и подписания Соглашения провести несколько экспертиз этого документа – относительно выбора наиболее целесообразной формы собственности для передачи объекта, экологическую, экономическую и юридическую экспертизы.
Вопрос об отчуждении объектов, расположенных на особо ценных землях Абхазии, всегда вызывает острую реакцию общественности. Если Соглашение будет подписано без предварительного всестороннего анализа и обоснования предлагаемого решения, это может привести к нежелательным последствиям, вплоть до дестабилизации внутриполитической ситуации.
В связи с вышеизложенным, понимая всю чувствительность данного вопроса, обращаемся к Вам с убедительной просьбой распорядиться о проведении соответствующих экспертиз до начала переговоров и подписания сторонами данного документа. У общественности Абхазии не должно быть никаких сомнений в реализации ответственного подхода, основанного на глубоком понимании интересов нашего народа и государства. Только таким образом мы сможем уберечь и наши добрые взаимоотношения со стратегическим партнером, поскольку обоснованность принимаемых решений увеличивает их поддержку в обществе и препятствует возможности опасных политических спекуляций», – сказано в обращении на имя Аслана Бжания.
Письмо подписали 29 общественных деятелей, среди них – Циза Гумба, Нодар Цвижба, Надежда Венедиктова, Инал Хашиг, Руслан Габлия, Адгур Дзидзария, Алхас Тхагушев и Дмитрий Габелия.
Венецианская комиссия рекомендовала России отменить законодательство об иностранных агентах
Программа-минимум — переименование термина
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендовала России отказаться от законов о так называемых иностранных агентах. В качестве меньшей меры предложено сузить применение этих законов, а программой-минимум предложено переименовать сам термин. Отчёт Венецианской комиссии изучила редакция Идель.Реалии.
В документе отмечается, что это законодательство об "иноагентах" слишком расплывчато и позволяет применять его против неограниченного круга организаций. По мнению авторов рекомендаций, законы не позволяют преследовать те цели, которые, как утверждают власти России, должны преследовать. В результате происходят серьёзные нарушения базовых прав человека, включая право на самовыражение, на частную жизнь, на свободу от дискриминации.
Недавнее ужесточение этих законов, в совокупности, позволяет российским властям осуществлять значительный контроль над участием отдельных лиц в общественной жизни, отмечается в документе. Авторы предупреждают о сильном демотивирующем эффекте, который законодательные изменения могут оказать на свободное осуществление гражданских и политических прав.
России рекомендовано отказаться от законов или уточнить их действие так, чтобы вторжение в политическую жизнь, которое вели бы организации из формируемого Министерством юстиции "иноагентов" было подсчитываемым и определяемым. Властям предложено не ограничивать НКО в получении иностранного финансирование. А сам термин "иностранный агент" был назван стигматизирующим и неточным, его предложено заметить на что-то нейтральное. Ликвидацию в качестве меры контроля предложено оставить только для тех случаев, когда они всерьёз угрожают демократии.
Предложения комиссии носят рекомендательный харакетр.
Европейская Комиссия за демократию через право была образована вскоре после падения Берлинской стены в 1990 году. Она сыграла ключевую роль в принятии восточноевропейскими странами конституций, соответствующих стандартам европейского правового наследия.
Комиссия постепенно стала международно-признанным независимым форумом по обмену идеями в правовой сфере.
Часть выводов комиссии совпадает с позицией медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, неоднократно указывавшей на применение законов против компаний и лиц, не являющихся ничьими агентами. Радио Свобода, часть региональных служб РС и канал "Настоящее время" включены российскими властями в список и не согласны с этим решением.
В июне ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу юридического представительства РС в России и его генерального директора Андрея Шарого. Истцы уверены, что применение законодательства о СМИ-иностранных агентах нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
Восемь кандидатов претендуют на пост главы ЦИК Грузии
На пост главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии претендуют восемь человек. Как пишет Общественный вещатель, на этап собеседования перешли: Вилли Пачкория, Майя Гурамишвили, Георгий Каландаришвили, Имеда Клдиашвили, Георгий Сантуриани, Илья Чантурая, Лили Бегиашвили, Бондо Гасвиани.
Кроме того, на вакантное место члена ЦИК претендуют Эмзар Какулия, Гия Цацашвили, Константин Читанава, Тамаз Такадзе, Анна Микеладзе, Мари Капанадзе и Арчил Мдивнишвили.
Процесс собеседования с кандидатами проходит в эти минуты в администрации президента Грузии.
Тамар Жвания объявила об отставке с поста главы ЦИК 30 июня. Она руководила избирательной комиссией с 2013 года.
Согласно действующему закону, если кандидат получит поддержку 100 депутатов парламента Грузии, он станет председателем ЦИК на пять лет. Если этого не произойдет, то получив поддержку 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.
Литва призвала ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдовы
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдовы. Как заявил Науседа в литовской столице на международной конференции по реформам в Украине, Вильнюс готов помочь Киеву на пути евроинтеграции.
«Литва готова поделиться своим опытом с Украиной на пути в ЕС и НАТО. Всегда будем поддерживать вашу страну», – сказал Науседа.
Как пишет РИА Новости, он отметил, что Украину ждут нелегкие испытания на этом пути.
«Призываю ЕС выразить твердую поддержку Украине, Грузии и Молдове, открыв им путь евроинтеграции», – заявил президент.
Вильнюская конференция – четвертый международный форум, который посвящен реформам в Украине. Предыдущие мероприятия проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто. В ней также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Гаити убит в собственном доме. Его жена получила ранение и позже умерла
Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен у себя дома неизвестными. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Клод Жозеф. Он заявил, что стал исполнять обязанности главы государства.
В результате нападения была ранена первая леди Мартина Моиз, которую отвезли в больницу, однако позднее она скончалась.
В понедельник на место Клода Жозефа был назначен другой глава правительства – Ариэль Анри. Он ситуацию пока не комментировал.
Гаити – одно из самых бедных государств в мире. Власти критикуются за невозможность навести порядок на улицах, контролируемых вооружёнными бандами. 53-летний Моиз пришёл к власти в результате президентских выборов, первый тур которых состоялся в 2015, а второй – в 2016 году.
- В октябре 2018 года, во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства Жан-Жака Дессалина, в Моиза стреляли. Президент серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место, но были ранены трое сотрудников охраны.
- В феврале власти Гаити арестовали 23 человек, в том числе судью Верховного суда, по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента, передаёт Би-би-си.
- В марте в Гаити прошли акции протеста против предложенных Моизом поправок к конституции. Среди предложенных мер было упразднение поста премьер-министра и верхней палаты парламента – Сената и разрешение президенту занимать два пятилетних срока подряд (сейчас между ними должен быть перерыв). Референдум был назначен на 27 июня, но был перенесён на неопределённый срок. Текст действующей конституции запрещает менять её с помощью голосования.
Европарламентарии напомнили грузинским властям о критериях вступления в ЕС
Члены Европарламента Марина Кальюранд, Виола фон Крамон и Свен Миксер выступили с совместным заявлением об отмене Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд». Европарламентарии напоминают грузинским властям о критериях вступления в ЕС.
«Мы решительно осуждаем насильственные нападения на гражданских активистов, членов сообщества и журналистов в Тбилиси, которые, к сожалению, приведут к принудительной отмене марша LGBTQI-Прайда. К сожалению, грузинские власти и религиозные лидеры не смогли громко и четко высказаться перед маршем «Прайда» против гомофобной риторики. Мы сожалеем, что правительство Грузии не готово обеспечить безопасность собрания, посвященного толерантности, а также других граждан. LGBTQI+ лица должны иметь возможность пользоваться конституционными правами, как право на участие в мирном собрании.
Власть Грузии громко заявила о намерении официально подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. В связи с этим, мы хотели бы напомнить им, что предварительные условия для вступления в ЕС, известные как «Копенгагенские критерии», подразумевают, среди прочего, наличие в стране стабильности институтов, обеспечивающих демократию, верховенство закона, уважение прав человека и меньшинств. Мы ожидаем, что грузинские власти задержат виновных в вышеупомянутых нападениях и привлекут их к ответственности в полном соответствии с законом», – говорится в заявлении депутатов Европарламента, перевод которого публикует Общественный вещатель Грузии.
- Радикальные, ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались 5 июля на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд».
- Участники гомофобной акции разгромили палатки оппозиционеров у здания парламента, ворвались в офис Tbilisi Pride, избили сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.
- Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Представители «Тбилиси прайда» заявили, что вынуждены отменить Марш достоинства, так как МВД не в состоянии обеспечить их безопасность.
- Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны лишь восемь человек, за нападение на журналистов задержали еще троих.
- Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
- 6 июля на проспекте Руставели прошла молчаливая акция «За свободу» – в ответ на насилие в отношении журналистов и гражданских активистов. Радикалы периодически пытались прорваться через кордоны и помешать митингу, к которому присоединились, в том числе и представители ЛГБТ-сообщества. На контракции задержали более сотни ультраконсерваторов, – сообщили сегодня в МВД.
- Участники гомофобной акции, ультраконсерваторы дважды сняли у здания парламента Грузии флаг Евросоюза и сожгли его.
34 новых случая коронавируса выявили в Южной Осетии
Коронавирус подтвержден у 34 человек, прошедших накануне тестирование в самопровозглашенной республике Южная Осетия, сообщила «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.
«Во вторник было проведено 119 исследований на коронавирусную инфекцию, 34 пробы показали положительный результат», – сказала Кочиева.
По её словам, за сутки с учета медиков снято пять человек, общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 3414 человек, под наблюдением врачей остаются 200 человек.
За время пандемии в Южной Осетии было проведено 24 720 исследований на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 3614 человек.
Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19. При этом смерть от COVID-19 двух известных в Южной Осетии людей – политолога Дины Алборовой и народного артиста Анисима Дзаттиаты – серьезно обеспокоила общественность.
Nature опубликовал статью о безопасности «Спутника V»
Авторитетный научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что данные из России и многих других стран свидетельствуют о том, что российская вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна. Однако по-прежнему остаются вопросы к качеству сбора данных о возможных редких побочных эффектах.
Российскую вакцину "Спутник V" , которая стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19, применяют почти в 70 странах, однако она до сих пор не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения. Многие зарубежные эпидемиологи и биологи критиковали российскую разработку за слишком быструю регистрацию – более чем за месяц до публикации результатов первой и второй фаз испытаний на людях.
В мае один из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал открытое письмо с критикой статьи о клинических испытаниях российской вакцины "Спутник V", в частности об отсутствии прозрачности их проведения. Данные об эффективности вакцины в письме были поставлены под сомнение. Ранее создатель "Спутника V" – институт имени Гамалеи – заявил, что эффективность вакцины превышает 91 процент.
С появлением данных об итогах исследований в других странах сомнения в эффективности российской вакцины развеивались, говорится в статье Nature.
Автор статьи приводит данные об эффективности вакцины, собранные в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине. В ОАЭ исследовали эффективность применения двух доз препарата на 81 тысяче человек. Эффективность российской вакцины составила 97,8 процента в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100 процентов в предотвращении тяжелых заболеваний.
В министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что одна доза "Спутник Лайт" снижает симптоматические инфекции на 78,6 процента, а количество госпитализаций – на 87,6 процента. Данные основаны на исследовании более 40 тысяч вакцинированных и 146 тысяч невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.
В статье также сообщается, что согласно предварительным отчётам после вакцинации российским препаратом ни в одной стране не выявили случаев тромбоза. В ходе исследований в Аргентине, в Бразилии и в Сан-Марино не сообщали о каких-либо тяжелых последствиях вакцинации "Спутником V" (в отчёте Аргентины о применении вакцины отмечены два случая тромбоза. – РС).
Сейчас "Спутник V" применяют в 67 странах, а это значит, что отчеты о серьезных побочных эффектах, если они возникнут, станут неминуемо известны, говорится в статье.
Опрошенные Nature эксперты считают, что причиной столь долгого рассмотрения ВОЗ и Европейским медицинским агентством (ЕМА) вопроса о регистрации российской вакцины могут быть опасения по поводу мониторинга побочных эффектов её применения в России.
Одобрение ВОЗ имеет решающее значение для широкого распространения препарата в рамках глобальной инициативы COVAX, которая предполагает поставки вакцин в страны с низкими доходами.
COVID-19 в Грузии: 1392 новых случая, 11 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 11 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5394 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 1392 новых случая коронавируса. Накануне провели 38 136 тестов: PCR-тестов – 20 486, экспресс–тестов на антиген – 17 650.
Выздоровел еще 531 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 372 685, выздоровевших – 356 780.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 3,65%, за последние 14 дней составляет 3,17%, за неделю – 3,7%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4942 человека, всего использовано вакцин – 277 872.
Абхазские власти предлагают гальцам вакцинироваться в грузинских клиниках
Власти самопровозглашенной республики Абхазия подтвердили, что с 5 июля упрощен порядок пересечения Ингурского моста. Теперь у жителей Гальского района есть возможность вакцинироваться не только по месту проживания, но и там, где они пожелают, – пишет агентство «Апсныпресс».
«По предписанию главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик на границе установлен медицинский пункт для учета пересекающих границу. Режим облегчен, чтобы люди могли пойти, сделать вакцину, а на обратном пути обязательно зайти в медпункт, где будет проводиться учет тех, кто сделал прививки. И вот так все вместе будем бороться с этой заразой», – отметил глава администрации района Константин Пилия.
Главврач Гальской ЦРБ Астамур Гамгия отметил, что для пересекающих Ингурский мост введены определенные требования.
«Учитывая, что заболевание COVID-19 набирает обороты, мы решили открыть медпункт на КПП «Ингур», чтобы четко отслеживать контингент, переходящий границу, чтобы мы знали статистику, вели учет. И для тех граждан, которые будут проходить данную границу, будут определенные требования: предоставление справки о вакцинации, либо результаты ПЦР-тестов, а если человек переболел – то справки о наличии или отсутствии антител. Предоставив одну из этих справок, человек может беспрепятственно перейти границу. Даже те пациенты, которые едут на дообследование или лечение, должны будут предоставить справки», – отметил врач.
Без соответствующих справок, как и ранее, будут пропускать больных, которым требуется экстренная медицинская помощь.
«Если гражданин Республики Абхазия пересек границу и находится в Грузии более трех дней, то по возвращении он должен предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, проведенного в течение 72 часов до прибытия в страну или справку о вакцинации», – подчеркнул Гамгия.
Он считает, что при соблюдении всех требований, риск увеличения числа заболевших COVID-19 будет минимизирован. Ингурский мост будет открыт для граждан с 9:00 до 19:00.
Накануне о полном открытии Ингурского моста заявили в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства. Ранее мост был открыт только для работников «Ингури ГЭС», а также пожилых и больных людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.
Захвативший отделение Сбербанка в Тюмени задержан
В Тюмени неизвестный , который в среду утром захватил отделение Сбербанка и удерживал заложников, сдался полиции и задержан. Никто не пострадал,сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.
Ранее источник агентства сообщил, что злоумышленник утверждает, что у него есть самодельное взрывное устройство, и требует выкуп в 15 миллионов рублей наличными.
Как пишет Baza, злоумышленник зашел в банк с рюкзаком, из которого были видны торчащие провода. Начальница отделения смогла уговорить его вывести всех посетителей из отделения и осталась вместе с ним и ещё одной сотрудницей. По другим данным, в заложниках были трое сотрудников банка.
Из жилого дома в Тюмени, где на первом этаже располагается отделение банка, эвакуировали около 50 человек. Полиция перекрыла близлежащие улицы.
Грузины имеют право выражать свое мнение, даже если оно непопулярно – Госдеп США
Мы осуждаем насилие, совершенное 5 июля в Грузии против активистов гражданского общества, представителей общественности и журналистов, – заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.
По его словам, грузины, как и любой другой народ в мире, имеют право выражать свое мнение, даже если оно непопулярно или противоречиво. Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Мы осуждаем жестокое нападение на гражданских активистов, представителей общественности и журналистов в Грузии 5 июля. Лидеры и правоохранительные органы Грузии обязаны защищать конституционное право на свободу выражения мнений и собраний и задерживать совершивших насилие.
Грузины, как и любой другой народ в мире, имеют право выражать свои взгляды, даже если эти взгляды непопулярны или противоречивы в определенных контекстах.
Мы хотели бы напомнить политическим лидерам, правоохранительным органам и учреждениям Грузии об их обязанности защищать всех, кто осуществляет свои конституционные права, защищать журналистов, которые реализуют свое право на свободу прессы, и публично осуждать насилие.
Посольство США в Грузии выступило с совместным заявлением вместе с посольствами других стран. Так что об этом говорят не только США, но и наши партнеры единомышленники», – заявил Нед Прайс.
- Радикальные, ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались 5 июля на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд».
- Участники гомофобной акции разгромили палатки оппозиционеров у здания парламента, ворвались в офис Tbilisi Pride, избили сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.
- Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Представители «Тбилиси прайда» заявили, что вынуждены отменить Марш достоинства, так как МВД не в состоянии обеспечить их безопасность.
- Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны лишь восемь человек, за нападение на журналистов задержали еще троих.
- Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
- 6 июля на проспекте Руставели прошла молчаливая акция «За свободу» – в ответ на насилие в отношении журналистов и гражданских активистов. Радикалы периодически пытались прорваться через кордоны и помешать митингу, к которому присоединились, в том числе и представители ЛГБТ-сообщества. На контракции задержали более сотни ультраконсерваторов, – сообщили сегодня в МВД.
Снятый радикалами флаг ЕС на проспект Руставели вернул лично спикер парламента
Участники гомофобной акции, ультраконсерваторы накануне во второй раз сняли у здания парламента Грузии флаг Евросоюза и сожгли его.
В эти минуты европейский флаг вновь развевается на главном проспекте грузинской столицы – его поднял лично спикер парламента Кахабер Кучава. Об этом он написал в социальной сети.
Кучава говорит, что интеграция в европейские и евроатлантические структуры – исторический выбор грузинского народа.
«Спуск флага ЕС недопустим. Наши стратегические партнеры постоянно защищают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Их вклад в развитие Грузии неоценим. Мы должны помнить, что у всех нас одна родина, история, традиции и религия которой не имеют ничего общего с насилием», – заявил Каха Кучава.
Отметим, что большинство населения Грузии, согласно социологическим опросам, поддерживает членство страны в ЕС.
Более сотни ультраконсерваторов задержали на акции в Тбилиси
100 противников ЛГБТ-сообщества, пытавшихся помешать проведению акции «За свободу» в центре Тбилиси, были задержаны полицией 6 июля в административном порядке, а еще двое – в рамках начатых уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
«На данном этапе 100 человек задержаны в административном порядке по фактам нарушений, выявленных сотрудниками МВД. Из задержанных 68 освобождены под расписку, 32 остаются в изоляторе временного содержания», – сказано в сообщении.
Что касается двух человек, задержанных на акции в качестве обвиняемых, один из них, 32-летний И.К., напал на оператора телеканала PalitraNews. Против него следствие начато по двум статьям УК Грузии – «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия» и «насилие».
Как пишет «Новости-Грузия», 56-летнего Г.Ш. сотрудники МВД задержали по обвинению в умышленном повреждении или уничтожении вещи (статья 187 УК Грузии) после того, как он разбил боковое стекло машины патрульной полиции.
Согласно заявлению, из-за действий радикалов пострадали трое сотрудников ведомства, были повреждены полицейские машины.
«Во время двух митингов на проспекте Руставели полиция приняла все необходимые меры, предусмотренные законом, чтобы позволить гражданам выразить протест в наиболее мирной обстановке. Несмотря на многочисленные призывы, протестующие оказали сопротивление сотрудникам МВД и бросали в них различные предметы», – сказано в информации министерства.
МВД обещает дать «соответствующую правовую оценку» противоправным действиям, допущенным 6 июля на проспекте Руставели, и «надлежащим образом» отреагировать на каждый случай нарушения и преступления.
- Молчаливая акция «За свободу» была анонсирована политиками в ответ на насилие в отношении журналистов и гражданских активистов, имевшее место в ходе гомофобных акций в Тбилиси 5 июля.
- Радикалы периодически пытались прорваться через кордоны и помешать митингу, к которому присоединились, в том числе и представители ЛГБТ-сообщества. Они бросали в участников акции и в полицейских камни, бутылки и яйца.
- Митинг завершился уже после полуночи. Когда участники акции «За свободу» покинули территорию, площадь у парламента заняли гомофобы из различных ультраконсервативных и антизападных организаций. Они сорвали и сожгли флаг Евросоюза, поднятый на флагштоке у главного законодательного органа страны.
Мюзикл о поющей кукле открыл 74-й Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль из-за эпидемии коронавируса в 2020 году отменили, а в 2021 перенесли с мая на июль. 6 июля состоялось его открытие.
В жюри под председательством Спайка Ли пять женщин (режиссеры Мати Диоп и Джессика Хауснер, актрисы Мелани Лорани и Мэгги Джилленхол и певица Милен Фармер) и трое мужчин. Прогрессивный гендерный баланс дополняет национальное разнообразие. Спайк Ли – афроамериканец, актер Тахар Рахим – французский араб, актер Сон Кан Хо – кореец, режиссер Клебер Мендоса-младший – латиноамериканец.
Джоди Фостер, которой вручили почетную "Пальмовую ветвь", произнесла речь по-французски. Педро Альмодовара, вручавшего ей приз, зал встретил овациями.
В фестивальном трейлере показали фрагменты из конкурсных фильмов. Среди них – лесбийско-монашеская драма Пола Верховена "Бенедетта" и картина обладателя гран-при Берлинале-2021 Рюсукэ Хамгути "Веди мою машину" по рассказу Харуки Мураками. Луи Гаррель снял свой второй фильм для прогрессивной новой экологической программы. Франсуа Озон представит картину "Все прошло хорошо" о проблемах эвтаназии. Мия Хансен-Лёв – семейную драму о паре сценаристов, нашедших приют на острове Форё, где жил Ингмар Бергман. В долгожданном фильме Апичатпонга Вирасетакула "Память" Тильда Суинтон будет бороться с бессонницей. Суинтон снялась также у Уэса Андерсона во "Французском диспетчере". А Леа Сейду появится сразу в четырех фильмах программы ("Французский диспетчер", "Франция" Бруно Дюмона, "История моей жены" Ильдико Эньеди и "Обман" Арно Деплешена).
Фильм открытия "Аннетт" – первая картина Леоса Каракса на английском языке. Генри (Адам Драйвер) – успешный стендапер, курящий и боксирующий одновременно (так он готовится к сцене). Его жена Энн (Марийон Котияйар) – оперная певица. "Аннетт" – мюзикл, и пара поёт о любви. У них рождается ребенок – кукла на шарнирах, которую называют Аннетт. Постепенно тучи над семейством сгущаются. Энн подозревает, что плохо знает своего мужа. Из-за неудачных шуток комик теряет популярность. Пару ожидают тяжёлые испытания.
Предыдущий фильм Каракса "Корпорация «Святые моторы»" вышел на экраны в 2012 году. "Аннет" посвящен Насте Голубевой-Каракс, дочери режиссера и погибшей актрисы Кати Голубевой. Музыку написала группа "Sparks".
Камеры поймали интимный момент: Марийон Котийар и Адам Драйвер стояли перед входом во дворец "Люмьер", и Котийар заботливо поправляла пиджак на плече своего партнера.
Российская делегация покинула заседание ПАСЕ из-за «кучки русофобов»
Делегации России и Беларуси покинули заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста против включения в повестку дня и принятия резолюций, в которых содержатся негативные оценки действий властей двух государств.
В текстах резолюций указано, что в обеих странах наращивается давление на оппозицию и нарушается свобода слова, а российские военные дестабилизируют обстановку возле украинских границ.
Председатель российской делегации ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, объяснил демарш тем, что резолюции, по его мнению, были приняты в обход действующего регламента и недостаточным количеством голосов. "Нас не устраивает, когда решения по важным вопросам принимает кучка русофобов", - заявил Толстой.
Байден проведет совещание по проблеме кибератак из России
Вред, нанесенный Соединенным Штатам хакерской атакой с применением так называемых программ-вымогателей, пока выглядит незначительным, заявил во вторник президент США Джо Байден.
Президент отвечал на вопрос об атаке на компьютерные сети, по крайней мере, полутора тысяч компаний по всему, которые используют компьютерные программы американской фирмы Kaseya. По предварительным данным, группа хакеров из России известная как REvil, использовала программное обеспечение фирмы Kaseyа, чтобы блокировать компьютеры ее клиентов и потребовать выкуп за возвращение доступа к ним. Об этой атаке стало известно в пятницу. Специалисты назвали ее самой крупной из известных хакерских атак. Услугами Kaseya пользуются сотни тысяч в основном мелких компаний по всему миру, поэтому специалисты говорят, что пока невозможно твердо оценить масштабы этой атаки. Известно, что шведская торговая сеть Coop Sweden была вынуждена в пятницу приостановить на несколько часов работу своих магазинов.
Во вторник появилась информация о том, что американская компания Synnex стала объектом атаки российских хакеров из группы CozyBear. Компьютерные программы Synnex использует Национальный комитет Республиканской партии США (RNC). Представители RNC заявили, что после тщательной проверки они не обнаружили признаков взлома своих компьютеров. В 2016 году CozyBear смогла получить доступ в компьютеры Национального комитета Демократической партии.
Американские эксперты говорят, что CozyBear и REvil связаны с российскими разведслужбами.
Эти хакерские атаки привлекли особое внимание ещё и потому, что они были предприняты вскоре после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, на которой президент США предупредил президента России о том, что Кремль несет ответственность за подобные атаки с территории России и на них будет дан адекватный ответ. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома в среду президент Байден и вице-президент Харрис проведут совещание с руководителями американских служб безопасности , на котором будут обсуждаться ответные меры.
Италия победила Испанию и стала первым финалистом Евро-2020
Сборная Италии в серии послематчевых пенальти выиграла у сборной Испании по футболу и вышла в финал Евро-2020.
Основное и дополнительное время матча, который проходил на лондонском стадионе "Уэмбли" закончилось со счетом 1:1. Первый гол в результате стремительной контратаки после неточного навеса испанцев на 60-й минуте матча забил полузащитник Федерико Кьеза. Однако за десять минут до окончания основного времени испанцы сравняли счёт. Гол забил Альваро Мората. Счет 1:1 остался вплоть до конца матча с учетом дополнительного времени. В серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказалась итальянцы: они выиграли по со счетом 4:2. Для итальянцев это уже 33-й по счету матч подряд, который они закончили без поражения.
В среду во втором полуфинале на "Уэмбли" встретятся сборные Дании и Англии. Для англичан это едва ли не самое важное футбольное событие с 1996 года, когда сборная Англии последний раз выходила в полуфинал чемпионата Европы, отмечает "Би-би-си". Это тоже произошло на знаменитом лондонском стадионе - и англичане тогда проиграли Германии в серии послематчевых пенальти. Причем решающий одиннадцатиметровый не забил нынешний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля на стадионе "Уэмбли".
Чемпионат Европы по футболу был перенесён на год из-за пандемии коронавируса, сохранив в названии "2020". Турнир проходит в 11 странах.
На чемпионате из-за COVID-19 действуют специальные ограничения. Города-хозяева сами решают, сколько зрителей пускать на стадион, а болельщикам нужно сдавать тесты перед матчами. Однако, несмотря на принимаемые меры, эксперты не исключают новой волны заражений коронавирусом из-за Евро-2020.
Участники «молчаливой акции» покидают территорию у парламента Грузии
Участники «молчаливой акции» покидают прилегающую к зданию парламента Грузии территорию. Как сообщает журналист Общественного вещателя, были проведены переговоры с полицией, после которых участники акции согласились покинуть территорию группами по несколько человек.
Параллельно, на акции противников «Тбилиси Прайда» наблюдается напряженность. Правоохранители периодически задерживают членов радикальной группы и выводят их с территории.
Сегодня на проспекте Руставели проходили две акции - солидарности «За свободу» и контракция.
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