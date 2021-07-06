Крест на ЕС: вектор Грузии дрогнул на Север

Реакция Запада на события, произошедшие в Тбилиси 5 июля, не сулит Грузии ничего хорошего. Действия радикалов, по мнению экспертов, могут привести к серьезному крену внешнеполитического курса страны с Запада на Север.

Сорванный флаг Евросоюза, нападение на СМИ и другие факты насилия – официальный Тбилиси 5 июля в лице радикально настроенных групп, собравшихся в центре грузинской столицы, показал свое истинное отношение к евроатлантической интеграции – так в грузинском сегменте соцсетей характеризуют произошедшие беспорядки.

Комментаторы иронизируют: мол, правительству Грузии не стоит ждать 2024 года для подачи заявки на вступление в Евросоюз. Благодаря событиям 5 июля, это можно делать уже прямо сейчас. В Брюсселе оценят столь яркое подтверждение европейского курса Тбилиси.

После того как посольства европейских стран и США еще вчера выступили с совместным заявлением, в котором недвусмысленно осудили как действия радикалов, так и бездействие полиции, постепенно начали поступать сигналы непосредственно из Брюсселя и Вашингтона. И сигналы эти не слишком оптимистичны для «Грузинской мечты». В частности, депутат Европарламента Виола фон Крамон возложила ответственность за произошедшее на правительство, которое, по ее словам, не выполнило обязательства гаранта обеспечения конституционных прав граждан:

«Конституция Грузии наделяет всех одинаковыми правами на мирные собрания и свободу выражения мнения. Государство обязано защищать эти свободы. Когда власти смотрят, как радикальные группировки избивают журналистов и ЛГБТ+ людей, – это тревожный признак разрушения верховенства закона. Когда грузинские лидеры, «Грузинская мечта» вместо выполнения своего мандата гаранта Конституции спекулируют этим вопросом и не осуждают виновных, - это только подстрекает насилие. Ничего удивительного, что полиция не смогла и не хотела защищать пострадавших», – написала фон Крамон в своем Twitter.

Единственной из грузинской власти, кто, по всей видимости, осознает весь конфуз ситуации, оказалась президент. Саломе Зурабишвили, изначально высказавшаяся за обеспечение конституционных прав всех граждан, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества, после беспорядков поспешила осудить зачинщиков и призвала полицию наказать виновных в нападениях на журналистов и прохожих:

«Я призываю всех проявлять сдержанность, а соответствующие органы – обеспечить охрану общественного порядка и предотвратить любые акты насилия! Любой вид поощрения, который способствует радикальным действиям, поляризации общества, разжигает противостояние, наносит ущерб стране, угрожает стабильности государства, неприемлем», – говорится в официальном заявлении президента Грузии.

Пока представители «Грузинской мечты» благодарят полицию за обеспечение защиты журналистов, глава государства, по мнению наблюдателей, пытается хоть как-то исправить однозначный внешнеполитический провал. Западные партнеры Грузии увидели в нападении на представителей СМИ крайне опасные тенденции. Твит официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса говорит сам за себя:

«Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей (ЛГБТ) сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию».

Но власти Грузии, несмотря на заявления премьера Ираклия Гарибашвили, «привлекать к ответственности» не торопятся. Задержанных, которых и так немного, отпускают под залог. Такая политика «нераздражения» радикалов и стоящей за ними Грузинской православной церкви, по мнению наблюдателей, не просто не поможет стране продвинуться по пути евроатлантической интеграции, но, наоборот, говорит скорее о попытке изменить внешнеполитический вектор страны.

«Членство в Евросоюзе подразумевает конкретные реформы и конкретные шаги. Мы должны им показать, что мы уважаем права человека. И то, что произошло в центре города, в этом виноваты власти. Они все последние дни делали заявления, которые поощряли радикалов на агрессивные действия. А заявление премьера и вовсе дало зеленый свет насилию», – говорит директор грузинского офиса Transparency International Эка Гигаури.

С ней согласен председатель Ассоциации молодых юристов Николоз Симонишвили. По его словам, то, как правительство использовало радикально настроенные группы в своих интересах, прекрасно видят партнеры Грузии:

«Власти и премьер-министр прямо поощрили эти группы радикалов, более того, использовали их для сведения счетов со своими политическими оппонентами. Использовали их для сведения счетов с медиа. И с теми людьми, чье мнение им не нравится».

Такая политика, по мнению Симонишвили, ничего хорошего Грузии не сулит.

Более того, наблюдатели предлагают обратить внимание на тех, кто вышел на контракцию 5 июля. Среди них множество организаций, в той или иной степени аффилированных с Россией. В том числе объединение различных ультраправых организаций – «Грузинский марш», радикальное движение «Грузинская идея», недавно образованная ультраконсервативная партия «ЭРИ», чей лидер бизнесмен Леван Васадзе не скрывает своих политических взглядов о необходимости смены курса страны с западного на северный.

Отдельно наблюдатели отмечают роль Грузинской православной церкви. Ее высокопоставленные представители присутствовали на акции и даже призывали радикалов к осуществлению насилия. В соцсетях распространились кадры, на которых священник с трибуны заявляет:

«Что значит нет насилию?! Вы обязаны осуществлять насилие ради Родины, ради страны, ради чистоты».

Теперь, после того, как «ради чистоты» с флагштока у здания парламента был сорван флаг Евросоюза и вместо него установлен крест, многие уверены: события 5 июля показали намерения грузинской власти поставить жирный крест на европейском будущем страны.