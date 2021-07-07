В Абхазии обеспокоены намерением передать ФСО РФ госдачу «Пицунда»

Представители общественности направили президенту Абхазии Аслану Бжания открытое письмо, которое касается подписания соглашения о передаче госдачи «Пицунда» в собственность Федеральной службы охраны Российской Федерации. Они обеспокоены и требуют проведения экологической, экономической и юридической экспертизы данного соглашения.

В письме общественности говорится о том, что территория госдачи «Пицунда» составляет около 184 гектаров, которые охватывают и большой участок реликтового пицундского леса. Эта территория представляет собой особую климатическую и экологическую ценность, в непосредственной близости от нее находится национальная святыня Лдзаа-ныха.

Представители общественности призывают до начала переговоров и подписания соглашения провести несколько экспертиз – экологическую, экономическую и юридическую. Они уверены, что подписание соглашения без всестороннего анализа и обоснования может привести к дестабилизации внутриполитической ситуации.

Один из подписантов письма, известный абхазский художник Нодар Цвижба пояснил, что более всего его беспокоит в данном соглашении абсолютная закрытость территории и невозможность контроля за тем, что внутри происходит:

«Когда мне показали документы, как это передается, меня лично волнует именно то, что передается бесконтрольно, что нельзя контролировать, а это – реликтовый лес. Если закроют и никого туда не будут пускать и не будут рубить, я вообще – «за». Это реликтовый лес, его же немного, его почти нет на земле, только у нас. Для меня лишь бы он сохранялся, вот в чем проблема. Такого отчуждения, чтобы не было контроля, не должно быть. Кто бы его не занимал, это всегда будет территория Абхазии. Отношение для меня важно. Мое видение как художника, чтобы этот лес не рубили, чтобы он сохранился.

– В чем заключается бесконтрольность?

– Там есть пункт, в котором говорится, что никакая экология, никакая археология, никто не может туда проникать, это будет закрытый объект. Такая закрытость для меня неприемлема не только, когда это другая страна, даже представители моей страны не имеют права на это, не то что другие. Должна быть абсолютная доступность для специалистов. Я не сказал, что надо, чтобы люди туда ходили толпами, я бы вообще не хотел, чтобы люди туда ходили».

Общественность просит президента «распорядиться о проведении соответствующих экспертиз до начала переговоров и подписания сторонами данного документа».

«У общественности Абхазии не должно быть никаких сомнений в реализации ответственного подхода, основанного на глубоком понимании интересов нашего народа и государства. Только таким образом мы сможем уберечь и наши добрые взаимоотношения со стратегическим партнером», – сказано в письме.

Тема передачи государственных дач не нова для Абхазии. В 2010 году она уже обсуждалась и вызвала большой общественный резонанс. Этот вопрос рассматривала Общественная палата Абхазии, ее юрист Саид Гезердава проанализировал соглашение, сформулировал проблемы и рекомендации. По его словам, сегодня речь идет только об одном объекте – госдаче «Пицунда», но суть проблемы остается той же, что и в 2010 году.

В 2010 году Гезердава анализировал соглашения, предметом которых является передача трех объектов недвижимости, принадлежащих Республике Абхазия, в собственность Российской Федерации за исключением земельных участков, на которых они расположены. Это безвозмездная передача собственности одного государства в собственность другого государства с распространением на объекты при передаче режима экстратерриториальности, который не связан с дипломатическими отношениями. По мнению Саида Гезердава, в международном праве под режим экстратерриториальности подпадает только имущество дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций. А гражданское законодательство республики не предусматривает безвозмездное оформление права собственности на объекты недвижимости. Соглашение должно регламентировать возможности капитального ремонта объектов, расположенных в Пицундско-Мюссерском заповеднике с целью недопущения причинения ущерба его экосистеме. В нем должны быть конкретизированы возможные масштабы строительных работ; условия, ограничивающие капитальное строительство и порядок возмещения ущерба, нанесенного Пицундско-Мюссерскому биосферному заповеднику; условия доступа специалистов для проведения экологического мониторинга.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия