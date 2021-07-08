У нас в Испании

Недавно в сети наткнулся я на забавную информацию. В Испании до того, как страна перешла на евровалюту, были песеты. В 2001 году многие страны перешли на евро, и песеты в Испании перестали иметь хождение. Но их можно было обменять на европейскую валюту, если у людей они имелись в наличии. И это можно было делать в течение всех этих 20 лет.

То есть, если вдруг за это время у себя в подвале, в кубышке, кто-нибудь нашел бы песеты, заныканные забывчивой бабушкой или склеротичным дедушкой, то можно было спокойно пойти в банк и мило обменять их на евро.

Люди моего поколения могут вспомнить, как в 1993 году в июле месяце Центробанк РСФСР объявил о денежной реформе и какая случилась паника. Сроки были даны мизерные, чуть ли не несколько дней. Я тогда жил в Москве и прекрасно помню это. У меня особых денег тогда, как и теперь, не было, так что на меня эта реформа не особо повлияла. Но мой друг, у которого были под матрасом большие накопления, запаниковал. В банке можно было при наличии паспорта обменять только 35 тысяч рублей (около 35 долларов США), о чем потом в паспорте делалась соответствующая отметка. Мой друг побежал на вокзал и накупил билеты на дальние рейсы. Потом, когда все устаканилось, он эти билеты сдал обратно и получил уже новые денежные купюры. Он, конечно, что-то потерял, но все-таки не все. В общем, паника была будь здоров. Самое главное, что снова пострадали середнячки, у которых не было блата. Блатные же тоннами меняли деньги, разумеется, не за спасибо.

Когда в Европе случилась подобная реформа, я думал, что там тоже какой-то определенный срок дадут на обмен денег. Это были бы не такие драконовские меры, как России, думал я, но все-таки будут определенные сжатые сроки. Но, оказывается, только в одной Испании этот срок растянули на двадцать лет. Молодцы все-таки испанцы, радовался я. Это же самая настоящая забота о своем населении. Но все рано или поздно заканчивается, и правительство объявило, что 30 июня 2021 года будет последний день обмена песет на евро. Логично думать, что вряд ли кто-нибудь, будучи в здравом уме и доброй памяти, хранил бы у себя дома наличку, не имеющую хождение. За 20 лет все, наверное, уже расстались с этими ненужными бумажками. Но не все так, что вроде бы кажется логичным. 30 июня во многих испанских городах у банков выстроились многочасовые очереди на предмет обмена песет на евро. Говорят, что около полутора миллиардов евро в песетах было еще на руках у населения. Видимо, за 20 лет у них ручки не дошли пойти и обменять. Все никак времени не находилось, то это мешало им пойти в банк, то то, то се.

Люблю читать про такие зарубежные истории. По прочтении у меня пропадает чувство неполноценности перед Западом. Мол, не только у нас живут, мягко говоря, нерасторопные люди, и это меня успокаивает. Зарождается надежда, что, может быть, и у нас когда-нибудь наступит относительное благоденствие, несмотря на нашу неорганизованность. Хотя почему-то думается мне, что наши люди ни сентимо не оставили бы, будь они на месте горячих потомком Сервантеса и Кеведо. В первый же, наверное, день скинули бы с рук всю валюту и в ус не дули бы. А потому, что наши люди не доверяют правительству, и если оно (правительство) что-то пообещало (в данном случае срок 20 лет), то мы знаем, что обязательно не исполнит. Изменчивое у нас правительство, не поймешь, когда оно чего. Потому лучше все сделать заранее и не откладывать на потом. Потому что «потом» может не наступить.

А испанцы люди веселые и доверчивые. Дало им государство 20 лет, а они, наверное, решили, где 20 лет, там и еще следующие двадцать дадут, так что торопиться не надо. Все-таки интересно, на что они надеялись, что евро снова будут на песеты менять? Или сохраняли песеты как сувениры? Хотя, если бы сохраняли, то не пошли бы в последний день менять старые бумажки на евро.

Все-таки капиталистическая система, несмотря на то, что в ней человек человеку волк, более милостива к своим согражданам, чем т.н. «социалистическая». Слово «социалистическая» я беру в кавычки потому, что настоящего социализма у нас не было. Настоящий социализм, наверное, – это то, что творится в скандинавских странах, плюс Норвегия. Из развитого капитализма скандинавы плавно перешли в развитой социализм, когда в стране нет бедных, нищих, голодных, когда богатые, так или иначе, заботятся о менее зажиточных людях. Я им завидую, господи, как я им завидую, зная, что за свою жизнь мне не придется пожить в родной стране так, чтобы не бояться слова «завтра». Одна хорошая знакомая давным-давно придумала слово «туморофоб». Может, это и не она придумала, но прочитал это я у нее. Слово подразумевает боязнь завтрашнего дня. За последние лет тридцать боязнь завтрашнего дня стала у нас новой «фобией». В нашей стране, в солнечной Грузии, процентов 95 людей смело могут сказать, что они «туморофобы». Среди них – ваш покорный слуга. Ночью, засыпая, каждый раз задаю себе вопрос, а что завтра новое и, естественно, неприятное случится у нас? Когда же это все кончится, вся эта эпоха перемен, в которой мы продолжаем жить?

У нашей старости испуганное выражение лица, в отличие от лиц пожилых людей, граждан Западной Европы и Северной Америки. Я видел их пенсионеров и общался с ними. Улыбки не сходят с их лиц. Переходный, так сказать, возраст, они встречают с радостью и спокойствием. После выхода на пенсию начинают ездить по миру, путешествуют, некоторые даже начинают изучать науки и ремесла.

А у нас…

А у нас пенсионер не то что за рубеж, по родной стране не сможет проехать, отдохнуть. Или нет, сможет дней на пять, в соседний район. А потом зубы на полку – и жди следующего 12-го числа, когда государство нехотя начисляет тебе пенсию.

Что-то разнылся я, вместо того чтобы начать вселять оптимизм и говорить дежурную фразу, что «все будет хорошо».

Это меня раззадорила статья про испанцев, у которых 20 лет было на то, чтобы поменять тугрики на донги. Пардон, песеты на евро. А они все ленились, потому что знали: родное государство их не оставит в дураках. И не оставило. В итоге все желающие смогли завершить свои финансовые операции, государство дало им еще пару дней, и все образовалось.

Хочу в Испанию, под их безоблачное небо…

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