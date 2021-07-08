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«Нашим ничего не запретишь»

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции рекомендовал жителям Южной Осетии воздержаться от посещения массовых праздничных и похоронных мероприятий. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, готовы ли они следовать этой рекомендации.

– Вы готовы отказаться от посещения массовых мероприятий, похорон, свадеб, чтобы защититься от коронавируса?

Светлана: Конечно, лучше было бы отменить все это хотя бы временно, чтобы вирус не распространялся так быстро. Я согласна, чтобы все эти мероприятия отменяли, вводили меры, соблюдали масочный режим. К сожалению, пока масочный режим никто не соблюдает. Хотелось бы. Такой темп роста больных – это очень плохо для нашего маленького города.

Ирина: Да, конечно. Сразу же. Тем более, в силу своего возраста я не очень и хожу, и другим тоже рекомендую воздержаться. Береженого бог бережет. Что делать? Такие времена настали.

– А как вы считаете, нужно рекомендовать или запрещать?

Ирина: Все же надо на сознательность самих людей напирать. Ну как теперь запрещать, это же не полицейское государство, чтобы палкой всех загонять. Если ты сознательный гражданин – должен придерживаться рекомендаций. Если и себя не бережешь, и своих сограждан, как так можно?

Эмиля: Сейчас ситуация у нас еще не такая серьезная, говорят, много больных, но и люди себя берегут, по моим наблюдениям. Ходят в масках, соблюдают меры. Но у всех есть дела, очень часто нельзя не пойти на похороны или свадьбу. А куда деться? Это обязательства, без которых у нас никак. И если меня пригласят на свадьбу, пойду, конечно.

Дина: В конце вот этого месяца я приглашена на свадьбу, и я пойду.

– А маску оденете на свадьбу?

Дина: Маску на свадьбу? Нет, наверное…

Зарина: Конечно, готова, да. Несмотря на то, что сейчас время нелегкое. Еще нужно учитывать уровень паники у людей, много ложной информации. А на свадьбу, я бы задумалась, ходить или нет. Наверное, не пошла бы. На свадьбу, похороны, любое мероприятие. Это очень опасно, на самом деле. Не шутка. Запрещать надо, да, а не просто рекомендовать.

Элла: Да, я готова. И воздерживаюсь. Думаю, нужно запрещать (проводить массовые мероприятия). Хотя, нашим ничего не запретишь.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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