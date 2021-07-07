Вторая волна накрывает Южную Осетию

Власти Южной Осетии объявили о начале второй волны пандемии. Сегодня в Цхинвале президент Анатолий Бибилов провел заседание оперативного штаба по противодействую коронавирусной инфекции, на котором был принят ряд ограничений.

Во вторник вечером главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочиева официально объявила о начале второй волны пандемии. Санэпидслужба отмечает стабильный рост заболеваемости. Для сравнения: если за весь июнь было зафиксировано 150 случаев заражения коронавирусом, то с 1 по 5 июля уже выявлено 70 инфицированных.

В COVID-госпитале, развернутом на базе инфекционной больницы, на сегодняшний день из девяносто одной койки занято сорок девять.

Марина Кочиева сообщила, что прогнозируется дальнейший рост заболеваемости из-за расслабленности населения: люди пренебрегают масочным режимом, социальным дистанцированием, больные не соблюдают самоизоляцию. Все это способствует быстрым темпам распространения инфекции.

По словам Кочиевой, в республике зафиксировано семь случаев повторного заражения коронавирусом среди тех, кто переболел осенью прошлого года. Она предполагает, что в Южной Осетии уже циркулирует более агрессивный индийский штамм коронавируса.

Еще одно мероприятие, которое можно считать презентацией второй волны, – сегодня под председательством президента Анатолия Бибилова прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Он рекомендовал воздержаться от проведения массовых праздничных и похоронных мероприятий. До особого распоряжения наложен запрет на организацию летнего оздоровительного лагеря для детей. Рекомендовано также обеспечить выполнение организации «входного фильтра», масочный и дезинфекционный режимы в ведомствах. Культурно-массовые и спортивные мероприятия разрешается проводить при условии 50%-ной заполненности помещений. Лица и организации, игнорирующие ограничения, будут подвергаться административному наказанию.

Вице-спикер парламента, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению называет этот список требований начальным, который будет дополняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в республике. Некоторые позиции, говорит Александр Плиев, он внес бы уже сегодня:

«Необходимо обеспечить социальную дистанцию на объектах общепита – раздвинуть столы на безопасное расстояние. В центре Цхинвала есть несколько кафе, там народу битком набито, особенно во время футбольных матчей чемпионата Европы. Я ни в коем случае не предлагаю закрыть рестораны и кафе, но обеспечить безопасную дистанцию для посетителей необходимо. Еще я бы рекомендовал обязательный масочный режим в магазинах. А в остальном я согласен с мерами оперативного штаба».

При этом, по наблюдениям Александра Плиева, люди по-прежнему не спешат вакцинироваться, вторая волна лишь незначительно увеличила спрос на прививку.

По наблюдениям сопредседателя движения «Союз Алания-Россия» Роланда Келехсаева, проблема не только в расслабленности населения, его упорном нежелании соблюдать ограничения или в его недоверии ко всему, что вещает государство.

Люди запутались. Слишком много противоречивой информации. У тех, кто привык верить печатному слову, этот информационный разнобой взрывает мозг. В итоге люди устают и машут на все рукой. Но, отмечает Келехсаев, у него есть рецепт, как выйти из этой ситуации. Не надо пытаться становиться врачом или вирусологом, не надо пытаться разобраться в этих публикациях. Необходимо сократить обсуждения проблемы до уровня собственной компетенции, и все встанет на место, говорит Роланд Келехсаев:

«Я знаю, что болезнь опасная, потому что я это видел. За первую волну мы в республике похоронили около ста человек. Многие из тех, кто перенес COVID в тяжелой форме еще весной или зимой, до сих пор никак не оклемаются, у них проблемы со здоровьем, и мы все это наблюдаем. Второе. Любой знает, как передается грипп, – воздушно-капельным путем, через немытые руки и так далее. Третье. Мы с детства все знаем, как уберечься от гриппа. Не подходить на улице близко к прохожим или знакомым, чтобы до вас не долетели их слюни, надевать маску, когда заходите в помещение с людьми, мыть руки, не трогать лицо грязными руками. Дальше – хаос. Одни верят в вакцинацию, другие считают ее чипированием и т.д. и т.п. Но вот об этих простых трех позициях, о которых я упомянул, все знают и все с ними согласны. И вокруг них нужно достигать и развивать некое общественное согласие. Результатом этого могла бы стать, например, нетерпимость к тем, кто нарушает эти простые правила и тем самым подвергает риску нас и наших близких».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия