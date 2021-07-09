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Министр иностранных дел Индии прибыл в Грузию с первым официальным визитом
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Грузию с первым официальным визитом. Согласно решению премьер-министра Индии, он доставил в Грузию мощи святой царицы Кетеван. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.
В Тбилисском международном аэропорту главу МИД Индии встретил вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани.
В рамках визита Субраманьям Джайшанкар проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, с министром иностранных дел Давидом Залкалиани, министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава.
По информации министерства, 10 июля министр иностранных дел Индии примет участие в торжественной церемонии поклонения мощам святой царицы Кетеван в Кафедральном Соборе Святой Троицы – Самеба.
Согласно существующим правилам, Индия не рассматривает передачу другой стране исторических памятников, святынь, найденных во время археологических раскопок на своей территории, поскольку они являются частью индийского культурного наследия.
Несмотря на это, Грузия и Индия вели интенсивные переговоры по поводу передачи святых мощей в постоянное владение Грузии.
«Исходя из существующих благожелательных отношений, взаимоподдержки и тесного сотрудничества, премьер-министр Индии принял беспрецедентное решение о безвозмездной передаче в постоянное владение Грузии святых мощей великомученицы царицы Кетеван», – говорится в заявлении МИД.
В 2017-2018 годах мощи царицы Кетеван на год были переданы Грузии, после чего вновь были возвращены в Индию.
В рамках визита, Джайшанкар примет участие в церемонии открытия в Тбилиси памятника индийскому политическому и общественному деятелю, одному из руководителей и идеологов движения за независимость Индии Махатмы Ганди. Мероприятие посвящено 150-летнию Ганди. Автором памятника является индийский скульптор Гаутам Пали. Памятник грузинской стороне передала в дар Индия.
Другие новости дня
В Грузии допустили включение детей в программу массовой вакцинации от коронавируса
Минздрав Грузии в ближайшее время планирует собрать специальную комиссию для рассмотрения вопроса о вакцинации детей против коронавируса. Об этом заявила журналистам сегодня, 9 июля, министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, передает агентство «Новости-Грузия».
«Что касается вакцинации детей, мы разделим международную практику и в ближайшее время соберется комиссия, которая принимает решения в связи с процессом вакцинации [детей] и в связи с календарем вакцинации в целом», - заявила Тикарадзе.
В конце июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции, добавив пункт, касающийся детей и подростков. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. В настоящее время данную вакцину используют среди подростков в возрасте от 12 лет во многих западных странах, в том числе в США и Канаде.
В Грузии о возможном понижении рекомендуемого возраста вакцинации против коронавируса стали говорить на фоне очередного роста заражаемости и циркуляции новых штаммов. Грузинские специалисты констатируют, что дети стали болеть ковидом все чаще. На данном этапе неясно, рассматривает ли Минздрав возможность прививок несовершеннолетних какими-либо другими препаратами, помимо Pfizer.
Литовская армия начала устанавливать на границе с Беларусью ограждения из колючей проволоки
Литовская армия начала строительство ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью, пишет LRT.lt со ссылкой на главу МВД Агне Билотайте.
По ее словам, вдоль границы поставят ограждения протяженностью 550 км в "кратчайшие сроки". "Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим ограду. При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита", – добавила она.
Властям Литвы такой забор обойдется примерно в 41 млн евро. Пограничники заверили, что заграждение из колючей проволоки на границе с Беларусью может быть полностью установлено в течение нескольких месяцев.
Как указала Агне Билотайте, это четкий сигнал, что в Литву будет нелегко попасть. "Мы не та страна, которая будет терпеть то, что творит белорусский режим", – подчеркнула глава МВД.
Общая граница Литвы с Беларусью составляет 678,8 км.
По данным издания, в этом году на границе с Беларусью были задержаны 1546 незаконных мигрантов, в основном из Ирака. Билотайте сообщила, что 500 мигрантов уже временно размещены в самоуправлениях Игналинского, Варенского районов, города Алитуса, Алитусского и Лаздияйского районов. Другие муниципалитеты, по ее словам, также представили свои предложения, где они могли бы временно разместить нелегальных мигрантов.
Официальный Вильнюс обвиняет Беларусь в халатности и даже содействии в переправке иностранцев к границе Литвы. Ранее Билотайте заявила, что рост числа подозреваемых в нарушении миграционного законодательства – это сознательная политика белорусских властей против Литвы. Она назвала происходящее началом гибридной войны. Такого же мнения придерживается бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.
США добавляют в черный список 14 компаний из Китая за рабский труд
Администрация Джо Байдена решила добавить в санкционный список 14 китайских компаний из-за режима принудительного труда и репрессий против меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники. По их словам, этот шаг станет частью миссии по привлечению КНР к ответственности за нарушения прав человека.
В Пекине настаивают, что жесткая политика в отношении определенной категории лиц необходима "для искоренения сепаратистов и религиозных экстремистов". "Китайская сторона примет меры для защиты законных интересов китайских компаний и отвергает попытки США вмешаться во внутренние дела Китая", – заявили в министерстве иностранных дел страны.
Все китайские фирмы сталкиваются в США с жесткой проверкой на предмет того, не используют ли они рабский труд. В июне в черный список американского Минторга попал целый ряд структур из КНР, в том числе производитель материалов для солнечных панелей Hoshine Silicon. Всем им запрещено закупать в Америке любые товары, в том числе программное обеспечение и технологии, необходимые для производства.
Впервые китайские компании оказались под санкциями США еще при администрации Трампа: в 2019 году целый ряд стартапов из КНР остался без американского экспорта из-за жестокого обращения c мусульманскими меньшинствами.
Пекин обвиняют в отправке в лагеря для интернированных лиц и тюрьмы, начиная с 2017 года, более миллиона мусульман-уйгуров и членов других меньшинств. Заключенных подвергают идеологической обработке, заставляя отказываться от своей религии и языка. Китайские власти называют эти лагеря центрами по переобучению и перевоспитанию, необходимыми для того, чтобы справиться с терроризмом и экстремизмом.
Разработчики препарата от COVID-19 изучают бустерную вакцину
Компании Pfizer и BioNTech объявили о разработке бустерной вакцины против коронавируса для борьбы с дельта-штаммом COVID-19.
Производители препарата заявили, что третья инъекция в дополнение к двухфазным вакцинам может дать наивысший уровень защиты от всех известных на сегодняшний день штаммов. При этом компании продолжают работать над обновлённой версией вакцины от коронавируса.
Pfizer и BioNTech ссылаются на данные Минздрава Израиля, которые показывают снижение эффективности прививки спустя шесть месяцев после вакцинации на фоне распространения дельта-штамма вируса.
Компании заявили, что клинические исследования бустерной вакцины могут начаться уже в августе при условии получения одобрения регулирующих органов Евросоюза и США. Учёные считают, что третья доза может понадобиться в течение 6–12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.
Регуляторы США заявили, что участвуют в исследованиях бустерной вакцины, но пока не видят необходимости использовать третью дозу для полностью привитых людей.
В России в качестве бустерного препарата зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт". Это первый компонент двухфазной вакцины "Спутник V. По данным разработчиков, эффективность бустерной вакцины составляет почти 80 процентов на 28 день после иммунизации.
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Еще восьми задержанным участникам гомофобных акций в Тбилиси грозит до шести лет тюрьмы
Прокуратура Грузии предъявила обвинения еще восьми задержанным по делу о беспорядках в ходе гомофобных акций, произошедших 5 июля в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пять задержанных обвиняются в насилии, совершенном группой лиц вследствие нетерпимости, а также в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности «по мотивам нетерпимости, содержащим иные признаки дискриминации».
По данным следствия, обвиняемые напали на журналистов телеканала «Пирвели», оператора Общественного вещателя и фотокорреспондента «ИнтерпрессНьюс».
Еще трое человек проходят по эпизоду нападения на офис неправительственной организации Tbilisi Pride, работающей в сфере защиты прав ЛГБТ, – им вменяется в вину насилие, совершенное группой лиц.
Полицейские задержали восемь указанных лиц 7 и 8 июля 2021 года. Предъявленные против них обвинения в качестве наказания предусматривают от четырех до шести лет тюрьмы, – пишет «Новости-Грузия».
Сегодня же Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для четверых обвиняемых по делу о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. Судья Роман Хорава осудил события 5 июля и отметил, что принял решение от имени Грузии.
«Всё это – полная темнота, дикость и позор. Вот оценка того, что там происходило. Я принимаю решение от имени Грузии. Ваши действия содержат крайнюю опасность, высокую угрозу и риск совершения нового преступления. Я полностью согласен с обвинением и удовлетворяю ходатайство прокуратуры», – заявил на заседании судья Роман Хорава.
По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси на данный момент обвинения предъявлены 16 лицам. Потерпевшими проходят 35 человек, в том числе 29 журналистов и телеоператоров.
В прокуратуре заявляют, что полиция продолжает «активные следственные действия» для выявления других лиц, причастных к насильственным действиям против Tbilisi Pride и нарушениям закона, а также по установлению организаторов.
В Абхазии отчитались о пресечении контрабанды сигарет через де-факто границу
За шесть месяцев текущего года сотрудниками СГБ самопровозглашенной республики Абхазия и Пограничного управления ФСБ России было пресечено более 50 попыток незаконного перемещения табачной продукции через де-факто границу с Грузией. Как сообщили в абхазской СГБ, изъято 20 900 блоков сигарет различных марок на общую сумму более 6 млн 900 тыс рублей.
«В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия», – сказано в сообщении.
Отметим, что в апреле текущего года двое жителей Зугдидского муниципалитета были ранены полицейскими близ де-факто границы с Абхазией. СМИ сообщили, что группа граждан пыталась переправить безакцизные сигареты на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.
Регби: матч Грузия-Шотландия отменен из-за коронавируса
Регбийный матч Грузия-Шотландия, который должен был пройти в Тбилиси 17 июля, не состоится. Об этом сообщили в Союзе регби Грузии.
Ранее был отменен и второй тест-матч между сборными Грузии и Южной Африки. Причина – коронавирус: положительный тест сдали игроки обеих сборных.
По информации Союза регби, заражение подтвердилось у шести игроков грузинской сборной, их самочувствие удовлетворительное. Все остальные члены сборной, согласно протоколу, должны перейти на 8-дневную самоизоляцию.
Брестское «Динамо» не сыграет в Батуми – матч перенесли в Ереван
Домашний матч брестского «Динамо» против чешской «Виктории» из Пльзени во втором раунде квалификации Лиги конференций УЕФА снова перенесен, на этот раз в Ереван. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского клуба.
Как пишет РИА Новости, встреча пройдет 29 июля на стадионе Ереванской футбольной академии. Зрители на игру допущены не будут.
Изначально матч по решению УЕФА был перенесен из Бреста в грузинский Батуми, но, как отмечается, по ряду причин организация игры в данном городе не представляется возможной.
Ряд белорусских СМИ со ссылкой на фан-аккаунт брестского клуба сообщает, что матч перенесен из Батуми в Ереван «по причине неожиданного отказа грузинской стороны».
«Грузия отказала брестскому «Динамо» в проведении матча в Батуми», – пишет портал «Белорусский партизан».
Россия остается крупнейшим импортером грузинского вина
Грузия экспортировала на рынок России в январе–июне текущего года более 28 млн бутылок вина, что на 8% больше по сравнению с аналогичными данными за 2020 год. Таким образом, РФ остается крупнейшим импортером грузинского вина.
По данным Национального агентства вина Грузии, на втором месте по объему закупок находится Украина. С января по июнь в эту страну было экспортировано более 5,2 млн бутылок вина, что на 15% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Польша, куда было экспортировано более 2,8 млн бутылок вина (плюс 31%).
По данным агентства, грузинское вино за шесть месяцев также экспортировалось в Азербайджан (более 133 тыс. бутылок, на 41% больше прошлогодних показателей), в Китай (более 2,7 млн бутылок, что на 10% больше, чем в прошлом году), в Казахстан (почти 2 млн бутылок, на 61% больше прошлогодних показателей) и Турцию (30 930 бутылок, что на 115% больше, чем в 2020 году).
Как пишет ТАСС, Грузия с января по июнь также поставила 502 353 бутылки в США, что на 35% больше, чем в прошлом году, 273 860 бутылок вина в Израиль, что на 63% больше, чем в 2020 году, 364 459 бутылок в Германию, что на 4% больше прошлогодних показателей, и 348 538 бутылок в Эстонию, что на 3% больше, чем в прошлом году.
От ЦИК РФ требуют снять список «Единой России» с выборов из-за связей Лаврова с «Талибаном»
Кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока», правозащитница Марина Литвинович подала жалобу в Центризбирком и потребовала не регистрировать список «Единой России», так как глава МИД России Сергей Лавров, включенный в список ЕР, «причастен к деятельности организации „Движение Талибан“, признанной террористической в РФ».
Как пишет информагентство Znak, в жалобе Литвинович указывается, что согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» не могут быть избранными те граждане, кто причастен к деятельности организации, запрещенной на территории России. Правозащитница привела несколько примеров, когда Лавров проводил официальные встречи с представителями «Движения Талибан».
«Таким образом считаю, что Сергей Лавров, включенный в федеральный список ЕР причастен к деятельности организации „Движение Талибан“, признанной террористической РФ, поскольку осуществлял сотрудничество с данной организацией и не прекратил это сотрудничество после признания организации террористической. Исходя из изложенного, федеральный список ЕР, поданный для заверения в Центризбирком, не может быть заверен в таком составе», – говорит Литвинович и требует «отказать в заверении списка кандидатов ЕР».
Правозащитница отмечает, что такое решение будет справедливым, ведь на этом же основании на прошлой неделе отказали в праве участвовать в выборах политикам Олегу Степанову и Илье Яшину.
Отметим, что накануне на сайте МИДа появилась информация, что спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов провел консультации «с делегацией политического офиса Движения талибов». Речь идет о запрещенной в России террористической организации «Талибан», которая в настоящее время ведет боевые действия в Афганистане: боевики убивают людей, захватывают населенные пункты и отдельные участки границы с Таджикистаном. В МИДе заявляют, что в ходе дипломатической встречи были обсуждены перспективы запуска межафганских переговоров.
COVID-19 в Грузии: 1108 новых случаев, семь пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще семь пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5421.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 1108 новых случаев коронавируса. Накануне провели 23 895 тестов: PCR-тестов – 10 137, экспресс–тестов на антиген – 13 758.
Выздоровели еще 714 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 374 836, выздоровевших – 357 804.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 4,64%, за последние 14 дней составляет 3,47%, за неделю – 3,89%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5598 человек, всего использовано вакцин – 289 399.
Абхазия рассчитывает получить очередную партию российской вакцины к началу августа
Абхазия надеется получить очередную партию российской вакцины от коронавируса в конце июля–начале августа. Об этом президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания заявил в интервью Абхазскому телевидению.
«С дополнительной заявкой мы обратились к руководству Российской Федерации. Россияне обещали нам оказать поддержку. 12 июля по этому поводу в Москве, в Российском фонде прямых инвестиций состоится совещание. Наша заявки находятся в приоритетном положении. Я рассчитываю на то, что в течение июля, до конца июля–начала августа мы получим еще одну партию вакцины», – отметил он.
Аслан Бжания говорит, что планирует вакцинироваться российским препаратом и сам.
«Пока мне, по ряду обстоятельств, это делать нельзя. Как только врачи мне разрешат, я обязательно воспользуюсь этой возможностью», – добавил он.
- Первая партия российской антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 6,5 тысяч доз прибыла в Абхазию в конце апреля.
- Накануне стало известно, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции в Сухуми завершилась. Ведутся переговоры с Москвой о поставке новой партии вакцины.
- Абхазские власти предложили жителям Гальского района вакцинироваться в грузинских клиниках. С 5 июля для этого был упрощен порядок пересечения Ингурского моста.
На пикет в годовщину задержания Фургала вышли 10 человек
В Хабаровске на пикет в годовщину задержания бывшего губернатора края Сергея Фургала вышли около 10 человек. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила одна из организаторов бессрочного протеста в поддержку политика Ирина Сторожева.
По её словам, участники выстроились в ряд с плакатами в руках. Один из активистов использовал мегафон. Требованиями пикета было обеспечение Сергею Фургалу медицинской помощи со стороны не связанных со ФСИН врачей, а также справедливый и открытый суд в Хабаровске. За акцией следил экипаж дорожно-патрульной службы, мероприятие не требовало согласований так как проходило в специально отведённом для протестов месте.
11 июля 2020 года на несогласованный с властями митинг в Хабаровске против задержания Фургала вышли, по разным оценкам, от 35 до 60 тысяч человек. После этого массовые протесты продолжались примерно до нового года.
- Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан ровно год назад в рамках уголовного дела об организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал не признает обвинения и утверждает, что у следствия нет доказательств против него, называет своё преследование политическим.
- В Хабаровске с июля 2020 года проходили акции в поддержку Фургала и с требованием провести судебный процесс по его делу в регионе. За два года до ареста Фургал как кандидат от ЛДПР обошёл на выборах губернатора кандидата от "Единой России" со значительным преимуществом в голосах.
Байден: военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа
Военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа, заявил президент Джо Байден.
Глава Белого дома отметил, выступая в четверг, что американцы в своё время вошли в Афганистан не для того, чтобы укреплять его государственность. "Афганские лидеры сейчас должны объединиться, чтобы вместе двигаться к будущему", - подчеркнул президент США.
После вступления в должность Байден объявил о намерении вывести из Афганистана всех американских военных к 11-му сентября нынешнего года, а именно к 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Именно после этих атак американцы начали операцию в Афганистане против движения "Талибан" (запрещено в России) и террористической группировки "Аль-Каида".
Байден считает верным своё решение не затягивать сроки вывода. "Скорость – это безопасность", - подчеркнул он 8-го июля. Заявление сделано на фоне начавшегося в Афганистане наступления талибов на правительственные силы. Значительная часть афганских военных отступила в Таджикистан. Под контроль исламистов перешли обширные территории на севере Афганистана.
Выступая в четверг, Джо Байден также сообщил о гарантиях безопасности тем афганцам и их семьям, которые работали с американскими военными. "В Соединённых Штатах для вас есть дом", - сказал глава американской администрации, добавив, что уже в июле Вашингтон начнёт вывозные рейсы для получивших специальные визы. Некоторым из этих афганцев, по словам Байдена, будет оказана помощь в переезде в третьи страны.
15 партий и общественных организаций подписали совместное обращение к Аслану Бжания
Лидеры абхазских политических партий и общественных организаций подписали совместный документ о путях достижения социального согласия и стабилизации общественно-политической обстановки.
Как пишет «Абхазия-Информ», принятие совместного документа стало возможным благодаря инициативе РОО «Аидгылара» от 22 марта 2021 года «О политической амнистии и путях выхода из политического кризиса».
15 руководителей партий и организаций обратились к президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания с призывом разработать Общественный договор между политическими силами, в котором должны быть определены основные правила игры и цивилизованной политической конкуренции.
«Осознавая реальность угроз для нашего государства, без оглядки на политические взгляды, считаем необходимым поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в государстве. Мы призываем и другие политические партии, и общественные организации поддержать данную инициативу. Такие консультации способствуют консолидации общества и открывают большие перспективы к переходу к здоровой политической конкуренции», – говорится в обращении.
Отметим, что документ не подписал лидер абхазской оппозиции, руководитель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.
Глава МИД Индии привезет в Грузию мощи христианской мученицы – царицы Кетеван
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар 9-10 июля посетит Грузию – это будет первый официальный визит главы внешнеполитического ведомства южно-азиатского государства в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», в рамках визита Джайшанкар проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и главой Минэкономики Натией Турнава.
Глава МИД Индии также примет участие в церемонии открытия памятника выдающемуся политическому деятелю Махатме Ганди, лидеру национально-освободительного движения Индии. Монумент, выполненный скульптором Гаутамой Пали, был подарен грузинской стороне по случаю 150-летия со дня рождения Ганди.
Наиболее важная часть визита Джайшанкара связана с передачей Грузии мощей средневековой царицы Кетеван, объявленной христианской мученицей и причисленной Грузинской православной церковью к лику святых.
Согласно существующим правилам, Индия не рассматривает передачу другой стране исторических памятников и святынь, найденных во время археологических раскопок на своей территории. Тем не менее, Дели и Тбилиси вели интенсивные переговоры по поводу передачи святых мощей в постоянное владение Грузии.
«Исходя из существующих благожелательных отношений, взаимной поддержки и тесного сотрудничества, премьер-министр Индии принял беспрецедентное решение о безвозмездной передаче в постоянное владение Грузии святых мощей святой великомученицы царицы Кетеван», – подчеркивают в МИД Грузии.
Кетеван Багратиони была царицей Кахетинского царства, которую в 1614 году взял в заложники шах Персии Аббас I. В Исфахане её вместе с внуками – Александром и Леваном – бросили в темницу, где она провела 10 мучительных лет. Шах обещал сделать её царицей Персии, если только она примет ислам. Однако ни пытки, ни подкуп не могли поколебать её твёрдость в вере. 13 сентября 1624 года, после пыток раскалёнными щипцами, царицу Кетеван сожгли.
Португальские монахи, наблюдавшие казнь царицы, тайно выкрали ее останки. Голову и правую руку они послали сыну Кетеван царю Теймуразу, они хранились в церкви Алаверди до 1723 года, однако позже были утеряны.
Другие части мощей царицы-мученицы были доставлены в Ватикан, в Бельгию, а также в монастырь Святого Августина в Гоа в Индии. В начале XIX века монастырь в Гоа был разрушен.
В 2013 году журналист авторитетного издания Archeology сообщил, что обнаруженные в развалинах монастыря в Гоа кости, предположительно, принадлежат царице Кетеван. Согласно этой информации, анализ ДНК обнаруженных в каменном саркофаге костей руки показал, что с большой вероятностью кости не связаны с Индией и имеют грузинское происхождение.
В 2017 году мощи Святой Кетеван уже привозили в Грузию – тогда христианскую святыню полгода выставляли в храме Самеба.
Учреждения культуры закрывают в Абхазии из-за коронавируса
В Абхазии из-за роста заражений коронавирусом со следующей недели будет ограничена деятельность учреждений культуры.
«С 12 июля приостановить деятельность театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, ансамблей, образовательных учреждений», – говорится в приказе, который издал министр культуры самопровозглашенной республики Гудиса Агрба.
Решение прокомментировал гендиректор Русского театра драмы имени Искандера Ираклий Хинтба. Он говорит, что учреждения культуры – «единственные учреждения, где строго соблюдаются антиковидные нормы», а «рестораны и т.д. ни у кого духу не хватит закрыть».
«В отсутствие распоряжения президента издаётся приказ о приостановке нашей деятельности. Как такое вообще может быть? Кто-нибудь подумал, какой чудовищный удар наносится и по творческой, и по финансово-хозяйственной стороне нашей деятельности? Именно сейчас, когда мы должны были работать для гостей Абхазии, когда мы формируем положительный образ страны, нас несправедливо загоняют в угол. Я не буду выходить в город, на набережную, ходить в кафе и рестораны, чтобы не было так больно и обидно наблюдать, что кому-то можно все, а тем, кто соблюдает правила – нельзя ничего», – пишет Хинтба в соцсети.
- С 5 июля в Абхазии запретили проводить свадебные, торжественные, праздничные, поминальные и иные массовые мероприятия в закрытых помещениях объектов общественного питания.
- Накануне стало известно, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции в Сухуми завершилась. Ведутся переговоры с Москвой о поставке новой партии вакцины.
COVID-19 в Абхазии: 164 новых случая, один – летальный
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 458 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 164 из них.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 115 человек. В тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 37 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 28, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткварчельской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ 7 июля скончался мужчина 86 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 18 505 человек. Зарегистрировано 257 летальных случаев. Выздоровели 15 677 человек.
Лондон заявил об ухудшении ситуации с демократией в мире на фоне пандемии
МИД Великобритании, которая сейчас председательствует в "Группе семи", назвал предыдущий 2020-й год периодом вызовов, когда помимо серьёзных последствий для здоровья пандемия COVID-19 ускорила множество негативных тенденций, в том числе ухудшение ситуации с правами человека и демократией в ряде стран.
Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб в предисловии к докладу упоминает Россию наряду с Беларусью, Китаем и Мьянмой среди стран, где есть проблемы с соблюдением основных прав и свобод, происходят атаки на демократию и фальсификации на выборах. Рааб подчёркивает готовность Лондона защищать базовые ценности.
В 2020-м году "для беспринципных и оппортунистских правительств" появилась возможность усилить репрессии и попирать международное право, отмечает Рааб.
По поводу России в ежегодном отчёте британского МИДа говорится, что "уже и без того ограниченное пространство для свободы выражения и гражданского общества еще более сузилось после череды законодательных поправок и изменению в Конституцию". В этой связи приводятся поправки в российскую Конституцию, устанавливающие ее верховенство над решениями международных органов, поправки в законодательство об иноагентах, которые позволили объявлять таковыми физических лиц, ограничения прав на протест, в том числе на одиночные пикеты.
Серьёзным ударом по демократии и политическому плюрализму в России в докладе британского МИД названо отравление оппозиционного политика Алексея Навального.
Среди прочего отмечается, что большинство СМИ в России остаются под контролем правительства, а "немногие независимые медиа работали в нарастающей недружелюбной обстановке". Издание "Коммерсантъ" обращает внимание, что в числе главных эпизодов нарушения свобод в России авторы британского отчета назвали дело журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Они упоминают о задержаниях журналистов, которые выходили на одиночные пикеты в поддержку Сафронова, а также о задержаниях сотрудников СМИ, встававших в пикеты, чтобы выразить обеспокоенность приговором журналистке Светлане Прокопьевой.
В июле прошлого года российский суд признал псковскую журналистку, которая сотрудничает с Радио Свобода, виновной в оправдании терроризма за высказывания в авторской колонке. Её приговорили к крупному денежному штрафу. Во вторник на этой неделе Верховный суд страны оставил вердикт без изменений. В поддержку Светланы Прокопьевой выступили международные правозащитные и журналистские организации, ряд российских политиков и гражданских активистов. Сама она намерена продолжить оспаривать приговор вплоть до Европейского суда по правам человека.
Российские власти всегда категорически отрицали обвинения в серьёзных нарушениях прав и свобод и фальсификациях на выборах.
К убийству президента Гаити могут быть причастны 28 человек
Полиция Гаити заявила, что группа иностранных наемников, убивших президента Жовенеля Моиза, состояла по меньшей мере из 28 человек. По словам главы полиции Леона Шарля, задержаны 15 граждан Колумбии и двое граждан США. Трое колумбийцев были убиты в ходе полицейской операции, поиски ещё восьмерых продолжаются.
Глава полиции Гаити провел пресс-конференцию, на которую привели задержанных: их показали журналистам сидящими на полу в наручниках, у многих руки были скованны за спиной, сообщает "Би-би-си". Власти также продемонстрировали изъятое у них оружие, колумбийские паспорта, рации и различные инструменты, в том числе молотки и ножницы для резки арматуры. Леон Шарль также добавил, что полиция ищет организаторов преступления.
Власти Колумбии уже пообещали помогать в расследовании убийства президента Гаити. В Вашингтоне пока не подтвердили информацию о том, что в числе нападавших были граждане США.
Нападение на резиденцию президента Гаити в столице страны Порт-о-Пренсе произошло в ночь на 7 июля. На опубликованном видео с камер наблюдения вооруженные люди в черном представляются сотрудниками агентства США по борьбе с оборотом наркотиков и велят всем лечь на пол. Президент Жовенель Моиз умер на месте. В его теле обнаружено 12 пулевых ранений. Его жена, Мартин Моиз, также была ранена. Позже её доставили на лечение в США.
Руководство службы безопасности президента подозревается в бездействии во время покушения. Сотрудников службы вызвали на допрос.
Гаити является одной из беднейших стран в мире. Массовые протесты против Жовенеля Моиза в последние годы проходят чуть ли не ежедневно и часто сопровождаются беспорядками и погромами. Противники президента обвиняли его в коррупции и связи с вооружёнными бандами.
У ребенка, переведенного из Абхазии в тбилисскую клинику, подтвердился дельта-штамм коронавируса
У ребенка, переведенного из самопровозглашенной республики Абхазия в Детскую новую клинику им. Цицишвили в Тбилиси, первичным специфическим PCR-исследованием подтвердился т.н. индийский штамм коронавируса.
Как сообщила «ИнтерпрессНьюс» медицинский директор клиники Майя Чхаидзе, еще у одного ребенка, помещенного в клинику, подтвердился т.н. британский штамм коронавируса.
Как отметила Чхаидзе, состояние здоровья детей тяжелое и они оба находятся на управляемом дыхании.
«PCR-тест подтвердил штамм «Дельта», но это не окончательный ответ, требуется секвенирование. Сколько времени на это потребуется, точно не знаю. Детям по два месяца. У одного «британский» штамм, у другого – «Дельта», т.е. индийский. Они находятся на управляемом дыхании», - заявила Чхаидзе.
В клинике Цицишвили сейчас проходят лечение трое младенцев. Состояние всех троих тяжелое. Дети были доставлены в клинику Цицишвили с респираторными осложнениями, проблемами с дыханием и пониженной сатурацией. Двум пациентам по два месяца, а одному - две недели.
Завершился процесс собеседования с кандидатами в председатели и члены ЦИК Грузии
Собеседование с кандидатами в председатели и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии завершилось. Члены комиссии должны направить отобранных кандидатов президенту Грузии, после чего президент представит их парламенту страны на утверждение, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как отметил в беседе с журналистами председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» Ника Симонишвили, возможно, комиссия не сможет отобрать кандидатов в председатели и члены ЦИК.
«Мы можем и не достигнуть консенсуса по кандидатам, и решится большинством голосов. Теоретически и практически есть вероятность того, что кандидаты не будут отобраны. Поэтому, мы будем это обсуждать», - отметил Симонишвили.
Собеседование на должность председателя ЦИК прошли Вили Пачкория, Майя Гурамишвили, Георгий Каландаришвили, Имеда Клдиашвили, Георгий Сантуриани, Илья Чантурая, Лили Бегиашвили, Бондо Гасвиани.
В конкурсе же на должность члена Центральной избирательной комиссии приняли участие Эмзар Какулия, Гия Цацашвили, Константин Читанава, Тамаз Такадзе, Анна Микеладзе, Мари Капанадзе и Арчил Мдивнишвили.
В Грузии произошло третье за день землетрясение
В Грузии произошло третье за сегодняшний день землетрясение, последние толчки были зафиксированы в 17:38 по тбилисскому времени.
По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения магнитудой 3,3, как и в предыдущие несколько дней, находился в 24 километрах от Дманиси, близ села Самеба (регион Квемо Картли).
В этом же месте землетрясение произошло сегодня в 10:25 и в 14:03 по тбилисскому времени.
В последнее время в Дманисском районе землетрясения происходят практически каждый день, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Накануне, 7 июля, подземные толчки были зафиксированы близ села Самеба в 15:08 по тбилисскому времени. Мощность стихии составила 3,1 магнитуды.
- Во вторник, 6 июля, близ Дманиси также были зафиксированы толчки магнитудой 3,9. Землетрясение произошло в 23:53 по тбилисскому времени у села Ирганчай, в 18 километрах к юго-западу от Дманиси.
- 1 июля и 25 июня на этой территории были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,1.
Румыния передаст Грузии 10 000 доз вакцины AstraZeneca
Румыния передаст Грузии 10 000 доз вакцины AstraZeneca. Об этом заявил посол Румынии в Грузии Разван Ротунду.
«На заседании 8 июля 2021 года правительство Румынии приняло решение передать Грузии более 10 000 доз вакцины AstraZeneca. Вакцины будут доставлены в ближайшее время», - написал румынский дипломат в Twitter.
- Грузия столкнулась с дефицитом вакцин от коронавируса. Запас препаратов подходит к концу. Платформа COVAX не смогла доставить в страну 43 тысячи доз препарата AstraZeneca. Часть граждан из-за этого не может получить вторую дозу вакцины.
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