Суд с предварительным избиением

Сегодня в Сухуме началось рассмотрение гражданского дела по иску уволенного после публикации комментария на «Эхе Кавказа» руководителя аппарата Верховного суда Абхазии Джемала Гогия. Его адвокат уведомила суд, что вчера днем на подзащитного было совершено нападение со стороны близкого родственника председателя Верховного суда Мананы Делба, из-за чего Гогия был госпитализирован. После увольнения и обращения в суд, по словам защитника, со стороны родственников Мананы Делба ему поступали угрозы, на него оказывалось давление.

В Сухумском городском суде под председательством судьи Зарины Габеевой рассматривается гражданское дело по иску бывшего руководителя аппарата Верховного суда Абхазии Джемала Гогия к Верховному суду. В своем иске он обосновал, почему считает незаконным решение председателя Верховного суда Мананы Делба уволить его, сократив приказом занимаемую им должность.

Заседание началось с заявления адвоката Джемала Гогия Нонны Реквава о том, что на ее доверителя было совершено нападение со стороны близкого родственника председателя Верховного суда Мананы Делба:

«Как сообщает мой доверитель, с момента его обращения в суд с исковым заявлением со стороны ответчика – председателя Верховного суда и ее близких родственников – ему поступали угрозы, и на него оказывалось давление. Вчера днем Гогия Джемалу близким родственником ответчицы были нанесены телесные повреждения, в связи с чем он был госпитализирован в медицинское учреждение. Мой доверитель не возражает против рассмотрения данного гражданского дела по существу в его отсутствие».

Адвокат Реквава ходатайствовала о приобщении к материалам дела медицинской справки от 09.07.2021 года из отделения челюстно-лицевой хирургии Республиканской больницы о том, что Джемал Гогия госпитализирован с соответствующим диагнозом. По имеющейся информации, у Джемала Гогия черепно-мозговая травма и сломана челюсть, во вторник ему предстоит операция.

Судья Зарина Габеева в удовлетворении ходатайства отказала, сославшись на то, что справка не имеет отношения к рассматриваемому иску. С согласия истца суд принял решение рассматривать дело в его отсутствие.

Судья Зарина Габеева зачитала исковое заявление, из которого следует, что увольнение Гогия произошло после его комментария «Эху Кавказа»:

«Приказ о сокращении штатов был издан с целью увольнения Гогия с занимаемой должности за данное им при осуществлении своих обязанностей интервью журналисту Елене Заводской, опубликованное в Интернет-ресурсе «Эхо Кавказа» под заголовком «Оценка деятельности судебной системы может стать предметом проверки», по делу, находящемуся в производстве судьи Сухумского городского суда Тыркба. На следующий день председателем Верховного суда Республики Абхазия Гогия было дано указание об уходе с занимаемой должности по собственному желанию в связи с вышеуказанным интервью. При этом председатель Верховного суда добавила, что в противном случае ею будут найдены основания для его увольнения. 21.01.2021 года Гогия был вынужден написать на имя председателя Верховного суда заявление, в котором указано, что им не были нарушены должностные обязанности, в связи с чем отсутствуют законные основания для увольнения с занимаемой должности Гогия по указанию председателя Верховного суда».

Таким образом, по мнению истца, имело место произвольное сокращение штатной должности с целью последующего его увольнения. Джемал Гогия с этим решением не согласен, в своем исковом заявлении он требует признать действия председателя Верховного суда Мананы Делба незаконными и отменить ее приказ «О сокращении штатов».

В процессе чтения искового заявления выяснилось, что его текст не совпадает с тем, который есть у адвоката ответчика (Верховного суда) из Адыгеи Беллы Гуашевой.

Суд объявил перерыв до 14 июля.

Ни о каких действиях со стороны правоохранительных органов по факту нападения на Джемала Гогия и причинения его здоровью вреда ничего не известно. Никаких официальных сообщений об этом происшествии ни на сайте МВД Абхазии, ни на сайте Генеральной прокуратуры нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия