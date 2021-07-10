Грузия получила еще 43 200 доз вакцины AstraZeneca

Сегодня утром, 10 июля, в международный аэропорт Тбилиси доставлена очередная партия вакцины против COVID-19 - 43 200 доз производства шведско-британской компании AstraZeneca, сообщает Министерство здравоохранения Грузии.

Препаратом AstraZeneca смогут привиться люди в возрасте от 45 лет и старше, в том числе лица, которые из-за определенных недочетов, не смогли получить вторую дозу препарата, а также зарегистрированные на первую дозу.

Регистрация на вторую дозу возможна после получения первой дозы. Интервал между первой и второй дозами вакцины AstraZeneca составляет от четырех недель (28 дней) до 12 недель (84 дня).

Согласно последним данным, оптимальный интервал для получения второй дозы вакцины AstraZeneca составляет 8-12 недель (56-84 дня).

Информация о регистрации на AstraZeneca станет известна в ближайшие дни.

Грузия получила дополнительные дозы AstraZeneca с платформы COVAX. «Вакцинация против COVID-19 - эффективное и безопасное средство защиты от инфекции. Всемирная организация здравоохранения, агентства общественного здравоохранения и квалифицированные врачи рекомендуют вакцинацию против COVID-19», - говорится в заявлении Министерства здравоохранения.