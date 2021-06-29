Ковид снова стал четырехзначным

В Грузии зафиксирован самый высокий показатель заражения коронавирусом за последние несколько недель. Увеличилось и распространение т.н. индийского штамма. При этом в стране все еще сохраняется дефицит вакцин. В Минздраве ожидают поступления новой партии препарата на этой неделе.

Цифра дня снова стала четырехзначной – было зафиксировано 1194 случая инфицирования. Это самый высокий показатель с начала этого месяца. При этом набирает силу т.н. индийский, или же «дельта»-штамм. По оценкам Минздрава, в настоящее время заболеваемость им может составлять около 10-20% от общего количества выявляемых случаев, говорит заместитель главы ведомства Тамар Габуния:

«Количество случаев превышает тысячу. Это в определенном смысле связано с тем, что в выходные проводится меньше тестов. Впрочем, такого высокого показателя у нас не было на протяжении нескольких недель (…) Не исключено, что рост случаев, сравнительно тяжелое течение болезни и связанный с этим рост летальности – накануне показатель смертности составил 22 – конечно, сложно так прямо проследить причинно-следственную связь, но, предположительно, это все связано с распространение штамма «дельта».

Глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе полагает, что на эпидемиологическую картину повлияло увеличение мобильности в стране.

«Связано ли увеличение случаев со штаммом «дельта» – не могу сказать. Это связано с большей мобильностью, с тем, что приезжает больше людей, а это имеет отношение и к штамму «дельта». Вчера подтвердилось еще семь случаев (инфицирования индийским штаммом). Кроме того, я об этом сообщил сегодня и совету, в стране было выявлено более 400 завезенных случаев среди туристов, которые впоследствии были изолированы».

Эти 400 случаев, по словам Амирана Гамкрелидзе, были выявлены в течение последнего месяца. В настоящее время ужесточать правила въезда в страну не планируется. Однако не исключено, как говорят в Минздраве, что в будущем туристов, вне зависимости от статуса вакцинации, обяжут проходить ПЦР-тестирование раз в 72 часа.

В настоящее время вакцина в стране в дефиците. Вакцинируются по большей части лишь те, кто уже успел сделать первую дозу и теперь записывается в очередь на вторую. В Минздраве ожидают получить новую партию вакцин китайского производства на этой неделе. В то же время, по словам замминистра Габуния, до конца июля в Грузию в общей сложности поступит более миллиона доз вакцин четырех наименований – Sinopharm, Sinovac, Pfizer и AstraZeneca.

На вопрос, не считают ли в Минздраве, что процесс вакцинации в стране если уж и не провалился, то, по крайней мере, серьезно застопорился, замглавы ведомства сказала:

«Я уверена, что вы знакомы с планом вакцинации. Согласно этому плану, начало массовой вакцинации было запланировано в третьем квартале (года). Исходя из глобальных проблем, связанных с поставками, и на основании анализа рынка у нас никогда не было ожиданий, что у нас будет возможность начать массовую вакцинацию в марте или в апреле. Единичные дозы, которые мы получили от платформы COVAX, – это был стартовый период, который, я полагаю, страна прошла довольно успешно. В целом же в программах такого типа какие-то недочеты всегда есть», – сказала Тамар Габуния.

Вахтанг Калоян, руководитель департамента критической медицины New Hospital полагает, что в условиях распространения индийского штамма и отмены ограничений эпидемиологическая ситуация может серьезно ухудшиться уже в августе – начале сентября. В этом смысле это лето очень отличается от прошлого. Мутировавшие штаммы распространяются быстрее, ограничения, которые в прошлом году помогали достаточно долго держать ситуацию под контролем, сейчас не действуют. Слабые надежды на то, что вирус может оказаться сезонным, а в научных кругах, говорит Вахтанг Калоян, их в принципе изначально особо и не было, сейчас растворились вовсе:

«Единственный выход избежать крайне тяжелого сентября – агрессивная, активная вакцинация. В противном случае мы окажемся перед очень большим вызовом примерно в конце августа – первой половине сентября: число инфицированных внушительно возрастет и, соответственно, усилится нагрузка на медицинский сектор».

С завтрашнего дня в Грузии отменяют комендантский час, который действовал с ноября. На прошлой неделе также было отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе.