Ираклий Гарибашвили: Золотые призеры Олимпиады получат по миллиону лари

Согласно решению правительства, олимпийские чемпионы получит один миллион лари, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии приведения к присяге грузинской олимпийской и паралимпийской делегаций на проводах спортсменов на Олимпийские игры в Токио, сообщает Общественный вещатель.

«Глядя на вас, я убеждаюсь, что мы действительно нация чемпионов, мы маленькая нация, но у нас так много талантливых, известных спортсменов. С одной стороны, это великая благодать, а с другой - взор всего народа прикован к вам. Я верю, что вы встанете на пьедестал под нашим флагом, мы много раз услышим гимн Грузии, я в этом уверен. Хочу пожелать всем победы, успехов и, наконец, хочу проинформировать вас о решении, согласно решению правительства, олимпийские чемпионы получат по миллиону лари», - сказал Гарибашвили.

Легендарная шахматистка, многократная олимпийская чемпионка Нона Гаприндашвили подбодрила и напутствовала грузинскую сборную:

«Сегодня знаменательный день, потому что ваши переживания по поводу проведения или не проведения Олимпийских игр закончились. Я сама спортсмен и знаю, что значит, когда такое крупное мероприятие откладывается на неопределенный срок. Впереди вас ждет более серьезное испытание. Пандемия внесла свои коррективы, и вы будете очень ограничены во всем, но за вами стоит вся Грузия. Мы с надеждой смотрим на вас и ждем медалей!».