Раненого туриста из Польши выписали из тбилисской клиники

Польский турист, подвергшийся нападению в центре Тбилиси, покинул столичную клинику Аладашвили, где он проходил лечение. Об этом сообщает Национальная администрация туризма Минэкономики Грузии.

49-летний Яцек Коланкиевич говорит, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

«Я впервые приехал в Грузию. У меня есть канал на Youtube, и я хотел много всего снять, чтобы показать Грузию в Польше. Потом случилось это. Думаю, что один тот человек не представляет всю Грузию, одного такого человека вы найдете везде в мире. Многие связывались со мной, спрашивали у врача о моем состоянии здоровья и поддерживали меня, думаю, что именно эти люди и есть Грузия. Сегодня я уже чувствую себя хорошо», - сказал он.

Администрация туризма организует для иностранца курс реабилитации в Грузии. Совершенно бесплатно его примет недавно открывшейся в Тбилиси отель Biography.

Нападение на иностранного туриста было совершено 5 июля, когда в Тбилиси гомофобные группы протестовали против запланированной акции ЛГБТ-сообщества. Очевидцы предположили, что обвиняемого мог спровоцировать внешний вид иностранца – длинные волосы и серьга в ухе.

В прокуратуре заявляют, что нападение произошло «из хулиганских побуждений» и «совершенно без причины». По предварительным данным, обвиняемый имеет проблемы с психическим здоровьем. Для определения его вменяемости назначена экспертиза.

Нападавшего задержали на месте преступления по обвинению в попытке умышленного убийства. На этой неделе суд отправил его в предварительное заключение. Мужчине грозит от 13 до 17 лет тюрьмы.