После смерти телеоператора на митинге в Тбилиси потребуют отставки Гарибашвили

Гражданские активисты анонсировали протестную акцию в Тбилиси после гибели оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого в ходе беспорядков 5 июля. Митинг под слоганом «Система убивает! Выходи ради жизни» пройдет сегодня, 11 июля, в 18:00 у парламента Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Полную ответственность за события 5 и 6 июля мы возлагаем на власти Грузии. Гибель Лексо Лашкарава результат этого! Выходи ради жизни, чтобы не стать следующим!», - говорится в сообщении организаторов.

Организаторы акции выдвигают три основных требования: отставка Ираклия Гарибашвили с должности премьера Грузии; справедливое расследование смерти Лашкарава; задержание и наказание всех участников нападения на оператора.

Позицию гражданских активистов разделяет неправительственный сектор. Комментируя смерть Лашкарава, в «Хартии журналистской этики» подчеркнули, что 5 июля «власти не приняли надлежащих мер для пресечения насилия». Более того, по мнению представителей НПО, «в некоторых случаях заявления высокопоставленных государственных чиновников и вовсе поощряли насильственные действия».

«Министерство внутренних дел не смогло защитить журналистов от физического насилия 5 июля и не обеспечило безопасную работу СМИ. Большинство фактов нападения на журналистов, воспрепятствования деятельности СМИ и насилия до сих пор не расследованы, а организаторы агрессивных группировок не понесли ответственности», - сказано в их заявлении.

Сам Гарибашвили некоторое время назад выразил соболезнования в связи с кончиной Лашкарава. Премьер подчеркнул, что по факту смерти оператора начато следствие, пообещав предоставить общественности полную информацию в кратчайшие сроки.

Сегодня утром Лексо Лашкарава был найден мертвым в собственной квартире. Шесть дней назад, выполняя служебные обязанности, он был жестоко избит противниками ЛГБТ-сообщества. Оператор получил переломы костей лица и ему понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лашкарава был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля.

Предполагаемая причина смерти - тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. МВД расследует факт смерти Лашкарава по статье 115 УК Грузии – «доведение до самоубийства». В рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи предложили семье подключить независимого эксперта.