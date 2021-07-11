МВД Грузии публикует кадры перемещения оператора TV «Пирвели» накануне смерти

МВД комментирует смерть оператора TV «Пирвели» Лексо Лашкарава, который был жестоко избит во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.

Ведомство публикует кадры перемещения молодого человека, которые были сняты камерами видеонаблюдения накануне, 10 июля - на них последние часы жизни Лексо Лашкарава.

На записях с камер видеонаблюдения, установленных на разных локациях в Тбилиси, видно, как Лашкарава с другом передвигаются на мопеде. Глава криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе заявил на брифинге, что Лашкарава и его товарищ посещали район Сабуртало, а также дважды побывали в Поничала – пригородном поселке, который считается основным каналом поставок тяжелых наркотиков в Грузию.

«В поселке Поничала они побывали дважды, однако, естественно, я не хотел бы делать акцент на этом, чтобы у общественности не осталось ощущения, будто бы МВД заранее озвучивает определенные версии», - подчеркнул он.

Во время брифинга было отмечено, что лица с которыми оператор телеканала общался до своей смерти, находятся на допросе.

Рабочей версии во время заявления высказано не было. В ведомстве призвали семью и родных к сотрудничеству и рекомендовали предоставить следствию телефон скончавшегося.

Министерство призывает общественность воздержаться от поспешных выводов и дождаться результатов расследования.