Скончался оператор телекомпании «Пирвели», жестоко избитый 5 июля

Оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава найден мертвым в собственной квартире в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

Во время освещения беспорядков в Тбилиси 5 июля Лашкарава подвергся нападению радикалов. Противники ЛГБТ-сообщества жестоко избили его возле офиса организации «Сирцхвилиа», недалеко от парламента Грузии. Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Несколько дней назад он покинул клинику и продолжал лечение на дому.

Согласно распространившейся информации, мертвым молодого мужчину обнаружила его мать. Причины смерти установит экспертиза.

По обвинению в нападении на Лашкарава и журналистку «Пирвели» Миранду Багатурия 8 июля полиция задержала двух человек – О.Г. и Ц.Ч.. В качестве меры пресечения суд избрал в их отношении заключение. Сама Багатурия утверждает, что нападавших было гораздо больше - до 20 человек.

В рамках расследования дела о беспорядках в ходе гомофобных акций 5 июля в целом задержаны 20 человек. По данным МВД Грузии, от их действий пострадали более 50 журналистов.