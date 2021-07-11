Кто ответит за смерть Лексо Лашкарава?

Сотни человек собрались на проспекте Руставели в ответ на гибель оператора телекомпании «ТВ Привели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого гомофобами 5 июля при освещении акции ЛГБТ-сообщества и контракции. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и главы СГБ Григола Лилуашвили, а также наказания всех виновных.

«Вы ответите за смерть Лексо Лашкарава», – скандировали активисты, представители разных СМИ и оппозиционеры, собравшиеся у здания парламента. Тысячи участников акции возлагают ответственность за гибель оператора телекомпании «ТВ Пирвели» на власти. Адресаты обвинений – премьер-министр Ираклий Гарибашвили, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и глава СГБ Григол Лилуашвили – должны покинуть свои должности до завтрашнего утра, иначе протестующие грозятся более масштабными формами протеста.

Сначала люди начали собираться у штаб-квартиры «Грузинской мечты». Здесь проходило собрание представителей партии власти, когда в здание попытались проникнуть протестующие, обвиняющие правительство в том, что оно не смогло защитить журналистов от радикальных группировок 5 июля, в том числе погибшего Лашкарава. Попытка проникнуть в здание не увенчалась успехом, на прилегающей к офису территории были мобилизованы усиленные наряды полиции, мелкие стычки с которыми завершились задержанием нескольких активистов. После этого гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия, который также участвовал в митинге, заявил, что собравшиеся требуют отставки премьер-министра, министра внутренних дел и главы Службы государственной безопасности:

«Это люди, которые спланировали и оркестровали «черный понедельник» для грузинских СМИ. Эти люди должны уйти. Если у вас еще осталось чувство собственного достоинства и хоть немного чувства поддержки этой страны, впустите нас, мы поговорим с вами и объясним, почему вы должны уйти».

Сами представители власти сегодня воздерживались от появления перед камерами. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили опубликовал лишь небольшое сообщение на своей страничке в соцсети Facebook:

«Я выражаю глубочайшую скорбь в связи со смертью Лексо Лашкарава. Это невообразимая трагедия. В эти тяжелые минуты выражаю свою поддержку семье, родным, коллективу TV Pirveli и всему медиасообществу».

Единственный представитель власти, который сегодня решил лично выразить соболезнования семье погибшего, – президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Я не знала, что сказать матери, которая находится в таком положении. Я навещала его в больнице и действительно не думала, что буду приносить соболезнования по поводу этой ужасной трагедии. Я уверена, что это не должно так закончиться, ответственные должны быть наказаны. Приношу свои соболезнования журналистам и всей общественности в связи с этой страшной трагедией», – сказала президент журналистам, выходя из дома, где жил Лексо.

В квартире и обнаружила вчера мертвым его мать. После нападения радикалов 5 июля Лексо потребовалась трехдневная госпитализация, на теле у мужчины были множественные травмы, пришлось даже делать операцию, поскольку была сломана лицевая кость. После этого он прожил всего два дня. Причины смерти 38-летнего оператора пока не известны, однако его родные и близкие утверждают, что после избиения Лексо страдал от сильных болей. Его коллега, находившаяся с ним в день нападения возле офиса движения «Позор» – Миранда Багатурия, рассказала:

«Доказать что-либо на данном этапе нам, естественно, не удастся. Однако факт – пять дней назад его ужасно избили и вот спустя время обнаружили мертвым в собственной кровати. Мы думаем, что именно это стало причиной его смерти. Я видела его вчера, да, он передвигался на своих ногах, но жаловался на сильные боли, сказал, что уже начинает привыкать. В тот день расправились со всеми представителями СМИ, которые там находились. Мы были в закрытом помещении, не могли убежать. Он все повторял: «Вот мы с тобой выжили (тогда я тоже радовалась, что мы выжили), говорил, если бы что-то с тобой случилось, я бы не знал, что мне делать». То есть только и думал, чтобы на меня не напали».

МВД начало расследование по статье 115 УК Грузии «Доведение до самоубийства». Тело Лашкарава было перевезено в Национальное бюро экспертизы им. Левана Самхараули для установления причин смерти. Родственники настояли на участии независимого эксперта, которого в бюро допустили лишь через три часа после начала процесса. Точная причина смерти пока не называлась. Директор «Нью Хоспитал», в котором проходил лечение Лашкарава, – Георгий Рамишвили – сообщил сегодня журналистам:

«Пациент лечился у нас с 5-го по 8-е июля. Он выписался в удовлетворительном состоянии. Были произведены все необходимые манипуляции. Случай изучает Агентство государственного регулирования медицинской деятельности, мы сотрудничаем с его представителями. Что касается выписки, все происходило с соблюдением стандартов. Все остальное – лишь теории и темы, на которые можно будет спорить лишь после заключения экспертизы».

В ожидании результатов экспертизы сейчас находятся и гражданский сектор, и коллеги Лексо Лашкарава, и оппозиция, и наверняка власти. Впрочем, даже если официальные итоги опровергнут прямую связь смерти оператора с травмами, полученными во время нападения, на растущее общественное недовольство это вряд ли повлияет.

Власти не смогли или даже не пожелали должным образом защитить журналистов, считают протестующие. К их мнению присоединяются и 19 влиятельных неправительственных организаций: «Ответственность за тяжелейшие последствия лежит на правительстве, которое фактически отказалось выполнять свои функции и защищать здоровье и жизнь людей», – говорится в распространенном сегодня совместном заявлении. Его авторы также сходятся во мнении: «Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури должны немедленно уйти в отставку».