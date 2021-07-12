«Такое ощущение, что нами правят серые кардиналы - везде видят заговоры…»

Смерть оператора «ТВ Пирвели» вызвала массовый протест в грузинском обществе. «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением пользователей социальных сетей о происходящем.

– Что вы думаете о реакции власти на смерть журналиста?

Реваз: Это была совершенно неприемлемая реакция, если это так можно назвать, фактически никакой реакции и не было. Когда народ начал проявлять недовольство, «двигаться», только тогда власти начали расследования и задержания. То есть, вместо того чтобы сразу арестовать всех тех, кто участвовал в нападениях на людей, а такая возможность у них была, я уверен, они дали радикалам время и тем самым поощрили их – безответственных нацистов и священников-гомофобов, которые в последнее время перегибают палку и слишком многое берут на себя.

Мари: Естественно, это неадекватная реакция. В словах нашего премьера, вице-премьера, всего правительства и их сторонников слышится российский нарратив. Я очень надеюсь, что эти люди в самом ближайшем будущем покинут свои посты. Я уверена, что сейчас они попытаются оправдаться тем, что якобы этот человек скончался от передозировки наркотиками, в это мне сложно будет поверить. Но даже если он и принимал наркотики в действительности, оправдывать насилие, совершенное над ним, как это делают наши власти, нельзя. Думаю, реакция представителей правительства должна была быть иной.

Георгий: Эти власти просто сошли с ума, именно они спровоцировали события, произошедшие 5 июля. После этого они выступают с заявлениями, что будто предотвратили заговор антигосударственных и антицерковных сил – им должно быть стыдно за это. После всего ужаса, что пережил в тот день народ, весь кабинет министров должен уйти в отставку. Они не сделали ничего, чтобы спасти журналистов от того насилия. Если у них есть хоть немного мозгов, то они должны сообразить, что пришло время уйти. Призываю всех членов партии власти не слушать премьера, он не в своем уме, на это указывают его последние заявления. Либо этот человек не хочет, а может, и не может увидеть всей ситуации из своего убежища.

Анна: Я считаю, что адекватные власти, в случае такой трагедии в своей стране, наверное, сразу бы подали в отставку. Мы слышим фальшивые слова сочувствия – это просто ни о чем! Когда мы видим, как они отмалчиваются и не отвечают на вполне адекватные требования, – это похоже на действия страусов, которые пытаются спрятать головы. А слова о заговоре... знаете, такое ощущение, что нами правят серые кардиналы – везде заговоры. И… никакого движения вперед. Лично у меня, у человека, который родился, вырос здесь и хотел бы растить своего ребенка тут, больше не осталось никаких надежд или иллюзий. Мы будем активно думать о переезде.

Давид: Реакция властей уже давно перестала казаться адекватной на что бы то ни было. Мне кажется, что они пытаются выставить группу людей, которыми они сами и управляют, целым народом, большинством Грузии. Но это – слепые люди. Те же, кто еще способен видеть, обязательно ответят на действия властей. Пусть они поймут, что не существует неприкосновенных людей. Ответственность понесут все.

Георгий: Я не верю в то, что был какой-то заговор. Тут, скорее, власти позволили делать людям все, что им заблагорассудится, и в результате этого погиб журналист. Сейчас они приняли сторону людей, совершивших преступление, так что, думаю, с экспертизой тоже не будет все гладко. Они сейчас максимально попытаются вывести этого журналиста наркоманом, который умер от передозировки.