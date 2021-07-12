Судьи, кассовые аппараты, споры о налогах и день СГБ

На заседании сессии парламента Абхазии депутаты избрали нескольких судей, приняли в первом чтении закон о внедрении в систему расчетов контрольно-кассовых аппаратов, отказались снижать ставки для предпринимателей, которые работают по системе специального налогообложения, и установили новый праздник для Службы госбезопасности.

Депутаты Народного собрания Абхазии избрали сегодня шестерых судей: Верховного и Арбитражного суда, Сухумского городского и Гулрыпшского районного судов. Их напутствовал депутат Батал Табагуа:

«Дело в том, что за каждого судью, за которого мы голосуем здесь, мы отвечаем перед избирателями, нас избрали люди, они доверили нам и за них голосовать. То, что мы принимали в 1995 году – постановление кабинета министров по поводу жилья, связанного с тем, что жилье, принадлежавшее грузинскому населению, которое абхазское государство выдало нашим согражданам, у которых сгорели дома, которые потеряли жилье, у нас уже начинают возникать определенные споры. Наша просьба к этому отнестись очень грамотно, потому что мы хотим от вас справедливости. Это просьба не только к тем судьям, за которых мы сегодня проголосовали. Ревизия того, что произошло после войны, связанная с имущественными делами и так далее, никому не дозволена».

Министр по налогам и сборам Джансух Нанба презентовал депутатам проект закона о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов. Закон предполагает установку кассовых аппаратов, которые в режиме онлайн будут передавать всю информацию о любых транзакциях в налоговые органы. Это позволит сократить количество налоговых проверок и оперативно отслеживать ситуацию в экономике.

Нанба подчеркнул важность установки таких аппаратов в кредитных организациях, что позволит любому человеку, который вносит налоговые или иные платежи, контролировать их прохождение. Такая необходимость обоснована тем, что есть проблема зависания и непоступления платежей. По оценке разработчиков, 95 процентов оборота будет контролироваться фискальными органами после внедрения контрольно-кассовых машин по всей республике. Самозанятые и работающие на основании патентов будут освобождены от обязанности устанавливать ККМ. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года, будет реализовываться поэтапно и завершится его внедрение в 2024 году.

Депутаты поддержали проект и приняли его в первом чтении.

Полемика развернулась при принятии закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в части специальных систем налогообложения».

Депутат Александр Цишба предложил коллегам внести изменения в законодательные акты в части спецналога и уменьшить ставки за оказание услуг в малых средствах размещения отдыхающих: в капитальных строениях (от 8 до 25 номеров) с 5500 руб за номер до 2250 рублей, а в сборно-разборных деревянных строениях (до семи номеров) с 4000 рублей до 2000 рублей.

Натали Смыр сообщила коллегам, что у проекта закона нет заключения кабинета министров и нет финансового обоснования, это нарушает процедуру, и принимать такой закон нельзя. Кроме того, она напомнила, что в действующем законе есть коэффициенты, которые позволяют понижать ставки, для этого нет необходимости принимать новый закон:

«Коллега предлагает уменьшить ставки по средствам малого размещения. Ну, коллеги, просто смешно иногда, открываем закон о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности, где это все регламентируется. В статье 2 «Основные понятия» есть такое понятие, как корректирующий коэффициент. У нас закон гласит, что есть коэффициенты, их у нас семь. Помните, я прямо на доске проводила расчет и показывала, как могут влиять на уменьшение ставки налога коэффициенты К1 и К2. К1 – это коэффициент, учитывающий совокупность особенности ведения предпринимательской деятельности в различных административно-территориальных единицах Республики Абхазии и в курортных зонах. А коэффициент К2 учитывает совокупность факторов, влияющих на результат предпринимательской деятельности в зависимости от места расположения объектов».

Эти ставки должны регулировать кабмин и местные органы самоуправления.

За предложение депутата Цишба проголосовали только 14 депутатов, оно не прошло.

Депутат Алхас Джинджолия представил проект закона «О государственной демографической политике». В нем названы такие демографические угрозы, как депопуляция, старение населения, нерегулируемые миграционным законодательством процессы, деградация института семьи. Определены цели и задачи демографической политики, регулирование которой осуществляется президентом, кабинетом министров и уполномоченным органом в демографической сфере.

Депутаты установили еще один праздничный рабочий день для Службы государственной безопасности – 4 декабря.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия