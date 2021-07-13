«Неизвестно, как себя поведут грузины, степень самостоятельности которых очень низка» – Бжания

Альтернативы взаимодействию с Российской Федерацией в плане восстановления абхазской энергетики нет и быть не может, – заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в интервью Абхазскому телевидению.

«Некоторые товарищи думают, что в вопросе обеспечения энергетической безопасности мы должны еще более тесно взаимодействовать с международными организациями и с руководством Грузии. Вы знаете, если бы было возможно пойти по такому пути, можно было бы попробовать. Думаю, что это невозможно, потому что вокруг нас всегда возникают проблемы, они носят исключительно политический характер. Носителем этих проблем являются прежде всего США. И неизвестно, как себя поведут грузины, степень самостоятельности которых очень низка: если им скажут действовать так или иначе», – отметил Бжания.

Абхазский президент говорит, что речь идёт о привлечении российских инвестиций в энергетику, а не о её продаже. «Детали будем проговаривать», – добавил он.